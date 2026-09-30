Producción petrolera de Pemex se desploma a su mes más bajo desde que se tiene registro

Si se incorporan los condensados, la caída es todavía más evidente. La producción de hidrocarburos líquidos fue de 1.63 millones de barriles diarios en agosto, el nivel más bajo de toda la serie estadística de Pemex, que contiene datos desde 1990.

La cifra se encuentra por debajo de la meta planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde su campaña, de alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos.

Los condensados aportaron 300,838 barriles diarios en agosto, 10.9% más que los 271,118 barriles diarios del mismo mes de 2025. Aunque este volumen no representa el mínimo histórico, su producción ha mostrado variaciones en los últimos meses y no ha logrado sostener una trayectoria ascendente.

Los contratos mixtos avanzan lento

Para intentar elevar la producción en el corto plazo, Pemex plantea desarrollar 21 contratos mixtos con empresas privadas. El esquema busca incorporar capital y capacidades privadas a proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos.

La estrategia, no obstante, ha enfrentado cuestionamientos de empresas y especialistas, quienes han señalado que las condiciones ofrecidas no resultan suficientemente atractivas para los privados.

Hasta ahora, Pemex ha adjudicado nueve contratos adjudicados y únicamente cuatro presentan avances operativos, de acuerdo con el último reporte trimestral de la petrolera.

El ritmo de estos proyectos contrasta con la necesidad de elevar rápidamente la producción para acercarse al objetivo de 1.8 millones de barriles diarios, en un momento en que el volumen de hidrocarburos líquidos se encuentra en su nivel más bajo de la serie histórica de la empresa.

El gas se acerca a la meta

El comportamiento del gas natural es distinto al del petróleo. En agosto, Pemex produjo 4,985 millones de pies cúbicos diarios, un incremento de 8.18% frente a los 4,608 millones de pies cúbicos diarios registrados en el mismo mes de 2025.

La producción de este energético ha mostrado mayor estabilidad, con pequeños incrementos y descensos, y se encuentra cerca de la meta de 5,000 millones de pies cúbicos diarios establecida por el gobierno.

Para elevarla, la administración federal analiza recurrir al fracking en dos regiones del país donde se concentra un potencial relevante de recursos no convencionales.

Hasta ahora, el estudio técnico presentado contempla únicamente la existencia de recursos prospectivos. Las siguientes etapas deberán determinar si en las zonas identificadas existe agua salada y, posteriormente, si la extracción de esos recursos resulta económicamente viable.

El avance de estas evaluaciones será determinante para saber si el gas puede superar de manera sostenida la barrera de los 5,000 millones de pies cúbicos diarios, mientras la producción petrolera continúa alejándose de la meta de 1.8 millones de barriles diarios.

