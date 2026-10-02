La solución fue construir un puente peatonal de 130 metros que conecta directamente el aeropuerto de Tijuana con una terminal ubicada del lado estadounidense. El proyecto comenzó operaciones el 9 de diciembre de 2015.

“Un proyecto que surge de la iniciativa de un grupo de empresarios mexicanos que identificaron la oportunidad de utilizar la infraestructura del aeropuerto de Tijuana y conectarla con una terminal en San Diego”, describe Jorge Goytortúa, CEO de CBX, en entrevista con Expansión.



El precio de un cruce sencillo oscila entre 23 y 30 dólares (entre 420 y 550 pesos al tipo de cambio actual), dependiendo de la temporada y del tipo de boleto.

El puente que transformó al aeropuerto de Tijuana

El impacto de CBX también se refleja en la evolución del aeropuerto de Tijuana

Cuando el puente abrió en 2015, el aeropuerto de Tijuana atendía 4.8 millones de pasajeros al año y llevaba una década creciendo a una tasa compuesta de alrededor de 2% anual, según Goytortúa.

En los años posteriores, el tráfico se multiplicó. El aeropuerto llegó a 12.9 millones de pasajeros, casi tres veces el volumen registrado en 2015, mientras que también se duplicaron los vuelos y destinos disponibles.

“Casi se ha triplicado el número de usuarios del aeropuerto de Tijuana y se ha duplicado el número de vuelos y de destinos a los cuales se puede llegar de aquí”, señala Goytortúa.

La expansión de la conectividad modificó también el tipo de mercado al que sirve el aeropuerto. Actualmente, CBX conecta a pasajeros de Tijuana con 37 destinos nacionales, mientras que hace una década había 18 destinos desde el aeropuerto.

El modelo se apoya especialmente en los viajeros que viven en Estados Unidos y visitan a familiares en México. Para este segmento, utilizar Tijuana puede representar una alternativa frente a volar directamente a Los Ángeles o San Francisco.

Goytortúa asegura que los boletos desde Tijuana pueden ser entre 30% y 40% más baratos que los vuelos desde esos aeropuertos, mientras que el ahorro total del viaje utilizando CBX puede alcanzar entre 100 y 120 dólares por pasajero, de acuerdo con los monitoreos que realiza la empresa.