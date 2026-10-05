Restringir exportaciones de diésel a México sería un ‘balazo en el pie’ para EU

Ese mecanismo es el principal argumento del sector petrolero estadounidense contra una restricción a las exportaciones. Para México, el riesgo sería doble. Habría menos combustible estadounidense disponible y, al mismo tiempo, una mayor presión sobre un mercado internacional que ya tiene menos margen para absorber nuevos choques.

El diésel que Trump quiere retener

Al 2 de octubre, el precio promedio nacional del diésel en Estados Unidos alcanzó 6.37 dólares por galón, frente a 5.68 dólares un mes antes, de acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense. El 22 de septiembre llegó a un máximo histórico de 6.53 dólares por galón.

El incremento tiene un componente internacional. La guerra entre Estados Unidos e Irán ha afectado la infraestructura y los flujos de petróleo y combustibles en Medio Oriente. A esto se suman las restricciones asociadas a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y también se deben considerar las interrupciones de refinerías y menores exportaciones de algunos productores.

Estados Unidos es uno de los principales proveedores de diésel para otros mercados porque su sistema de refinación produce más destilados de los que consume internamente. S&P Global estima que las refinerías estadounidenses producen alrededor de 5.3 millones de barriles diarios de destilados frente a una demanda doméstica cercana a 3.6 millones.

Ese excedente de producción es el que Trump busca mantener dentro de Estados Unidos. La lógica inicial es que si una parte del combustible que actualmente se exporta permanece dentro de Estados Unidos., habría más oferta disponible para los consumidores estadounidenses y, bajo esa premisa, el precio debería disminuir.

Carlos Pascual, vicepresidente senior y director de geopolítica y asuntos internacionales de S&P Global Energy, reconoce esa lógica, pero advierte que las refinerías no pueden ajustar su producción de diésel sin afectar al resto de los combustibles.

“Si Estados Unidos pone un bloqueo a la exportación de 1.5 millones de barriles al día, se está sobreabasteciendo el mercado. Lo que van a hacer las refinerías es reducir la producción. Cuando reducen la producción de diésel, no se puede hacer solamente de un producto, sino de todos los refinados derivados. Por consecuencia, se va a reducir la producción de gasolinas”, dijo en entrevista con Expansión.

El cálculo de S&P Global apunta precisamente a ese riesgo. Una prohibición que dejara dentro del país hasta 1.5 millones de barriles diarios de diésel podría obligar a las refinerías a reducir sus corridas de crudo en cerca de 1.9 millones de barriles diarios, alrededor de 12%, para eliminar el excedente.