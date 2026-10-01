Pemex pierde ingresos millonarios con el petróleo caro y sus exportaciones en mínimos

Para las grandes petroleras integradas, el escenario se ha traducido en mayores ganancias. ExxonMobil reportó una utilidad de 14,525 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, frente a 7,100 millones de dólares un año antes, mientras que Chevron obtuvo 12,100 millones de dólares, frente a 2,400 millones en el mismo periodo de 2025.

Pemex, en cambio, tiene poco petróleo adicional para colocar en un mercado que está pagando más por él.

La producción de crudo de la petrolera cayó en agosto a 1.33 millones de barriles diarios, 2.7% menos que los 1.37 millones de barriles diarios registrados en el mismo mes de 2025. Es el volumen mensual más bajo de toda la serie estadística de Pemex, que comienza en 1990.

Y el menor volumen producido coincide con una reducción de las ventas al exterior. En agosto, Pemex exportó apenas 275,737 barriles diarios de crudo, frente a alrededor de 450,000 barriles diarios en julio. El valor de las exportaciones cayó a 626.9 millones de dólares, desde 1,052.6 millones un mes antes, de acuerdo con los datos de la petrolera.

El crudo tiene otro destino: la refinación

La reducción de las exportaciones no es únicamente consecuencia de la caída productiva. Forma parte de una estrategia que comenzó en la administración anterior y que busca mantener una mayor proporción del petróleo dentro del país para procesarlo en las refinerías de Pemex.

La lógica económica detrás de esta decisión es distinta a la de simplemente vender crudo. Si los productos refinados, particularmente el diésel, tienen mayores incrementos de precio y mejores márgenes que el petróleo, transformar el barril en México puede generar más valor que exportarlo.

Javier Verdugo, analista de investigación, combustibles y refinación, explicó que la decisión depende de si el objetivo es maximizar el ingreso por la venta del crudo o aprovechar el valor de los productos que se obtienen después de procesarlo.

“Depende a quien se lo preguntes y del resultado que se busca. Si te quieres basar en lo económico o en la disponibilidad; sin embargo, se mencionaba que a nivel global han subido más los precios de diésel y los productos refinados que del crudo en sí, en un caso de una desconexión económica”, dijo a Expansión en el foro México 2026 Market Briefing, organizado por S&P Global Energy.

“Vemos que el crudo ha subido, pero los productos refinados han subido más, y en ese contexto puede ser más conveniente producir en las refinerías domésticamente”, añadió.

Ese razonamiento también tiene una implicación para las finanzas públicas. Destinar más crudo al Sistema Nacional de Refinación puede ayudar a reducir la necesidad de importar combustibles y, con ello, disminuir la exposición del país a los precios internacionales de gasolinas y diésel.