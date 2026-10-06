La cantidad de líneas de este tipo aparece conforme avanza el calendario de vinculación de líneas móviles, un proceso que obliga a asociar cada número telefónico con la identidad de su usuario para reducir el anonimato en las comunicaciones y combatir delitos como el fraude y la extorsión.

Para el bloque de números terminados en 3, la CRT estimó un universo de 11.2 millones de líneas que debían ser vinculadas. Al 4 de octubre, 9 millones 851 mil 807 ya habían completado el proceso, equivalente a 87.3% de las líneas estimadas para este dígito.

La autoridad prevé que en los próximos días se complete la reactivación de alrededor de 1.4 millones de líneas adicionales y, al mismo tiempo, que se concrete la depuración de alrededor de 2.5 millones de líneas en desuso correspondientes a este bloque.

El ajuste no se limita a los números terminados en 3. Al 4 de octubre, la CRT contabilizaba 91 millones 850 mil 448 líneas vinculadas, equivalentes a 76.5% del total de líneas que se espera vincular en el país una vez considerada una depuración de alrededor de 25 millones de líneas en desuso.

Los chips gratis inflaron el universo de líneas

La entrega de tarjetas SIM sin costo se convirtió en una herramienta comercial utilizada por distintos participantes del mercado móvil, desde Operadores Móviles Virtuales (OMV) hasta grandes compañías. CFE, Bait y Telcel, entre otros, han utilizado la entrega de chips o promociones asociadas con tarjetas SIM como una forma de atraer usuarios.

El problema es que algunas de estas tarjetas que fueron entregadas como promoción terminaron contabilizadas dentro del universo de líneas móviles aunque nunca haya tenido un uso permanente.

Además de asociar cada número telefónico a una identidad, el registro telefónico también está permitiendo distinguir entre números que tienen detrás a una persona que utiliza regularmente el servicio y tarjetas que permanecieron inactivas después de haber sido distribuidas.