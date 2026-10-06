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La CRT depurará 25 millones de líneas móviles y los chips gratis explican una parte del ajuste

La entrega de chips gratis ayudó a los operadores móviles a captar usuarios, pero también infló el universo de líneas. El registro telefónico ahora depurará aquellas que nunca fueron activadas.
mar 06 octubre 2026 07:34 PM
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Más de 91.8 millones de líneas ya fueron vinculadas en México, mientras la CRT prepara una depuración de 25 millones. (Bait/Facebook )

El registro obligatorio de líneas telefónicas está sacando a la luz un efecto colateral de una estrategia comercial que durante años ayudó a los operadores móviles a ganar usuarios: la entrega de chips gratuitos.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) prevé que alrededor de 25 millones de líneas sean depuradas, porque se encuentran en desuso y no fueron vinculadas con la identidad de una persona.

El fenómeno no significa que todas esas líneas hayan sido utilizadas por alguien. La CRT detalló en un comunicado que parte corresponde a chips que fueron entregados en paquetes promocionales y nunca se activaron, así como a tarjetas adquiridas para un solo uso o como parte de promociones.

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La cantidad de líneas de este tipo aparece conforme avanza el calendario de vinculación de líneas móviles, un proceso que obliga a asociar cada número telefónico con la identidad de su usuario para reducir el anonimato en las comunicaciones y combatir delitos como el fraude y la extorsión.

Para el bloque de números terminados en 3, la CRT estimó un universo de 11.2 millones de líneas que debían ser vinculadas. Al 4 de octubre, 9 millones 851 mil 807 ya habían completado el proceso, equivalente a 87.3% de las líneas estimadas para este dígito.

La autoridad prevé que en los próximos días se complete la reactivación de alrededor de 1.4 millones de líneas adicionales y, al mismo tiempo, que se concrete la depuración de alrededor de 2.5 millones de líneas en desuso correspondientes a este bloque.

El ajuste no se limita a los números terminados en 3. Al 4 de octubre, la CRT contabilizaba 91 millones 850 mil 448 líneas vinculadas, equivalentes a 76.5% del total de líneas que se espera vincular en el país una vez considerada una depuración de alrededor de 25 millones de líneas en desuso.

Los chips gratis inflaron el universo de líneas

La entrega de tarjetas SIM sin costo se convirtió en una herramienta comercial utilizada por distintos participantes del mercado móvil, desde Operadores Móviles Virtuales (OMV) hasta grandes compañías. CFE, Bait y Telcel, entre otros, han utilizado la entrega de chips o promociones asociadas con tarjetas SIM como una forma de atraer usuarios.

El problema es que algunas de estas tarjetas que fueron entregadas como promoción terminaron contabilizadas dentro del universo de líneas móviles aunque nunca haya tenido un uso permanente.

Además de asociar cada número telefónico a una identidad, el registro telefónico también está permitiendo distinguir entre números que tienen detrás a una persona que utiliza regularmente el servicio y tarjetas que permanecieron inactivas después de haber sido distribuidas.

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Más de 1.2 millones ya recuperaron su línea

La terminación 3 también muestra otra cara del proceso. De las líneas que fueron suspendidas por no haber realizado la vinculación, 1 millón 213 mil 717 ya fueron reactivadas después de que sus usuarios completaron el registro.

La CRT señala que las personas con una línea terminada en 3 que se encuentre suspendida pueden recuperar el servicio de forma inmediata una vez que vinculen el número con su identidad ante su compañía telefónica.

Mientras permanecen suspendidas, esas líneas todavía pueden realizar llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y a la propia compañía telefónica, además de recibir la alerta sísmica y completar el proceso de vinculación.

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Telecomunicaciones

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