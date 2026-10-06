El problema es que el ajuste ocurre mientras el tráfico en sus establecimientos sigue a la baja. Las visitas cayeron 10.1% durante los primeros seis meses del año y las ventas consolidadas retrocedieron 3.4%, a 1,185 millones de pesos. La presión sobre el negocio llega después de un 2025 en el que el tráfico ya había disminuido 5.6%, según datos de su último estado financiero.

La escisión buscaba darle mayor autonomía estratégica y financiera a este conjunto de negocios de consumo inmediato. Un año después, Nutrisa enfrenta la tarea de demostrar que puede c onvertir esa independencia en crecimiento, mientras recorta tiendas, contiene costos y busca recuperar el flujo de consumidores.

¿Por qué Nutrisa cierra tiendas?

Nutrisa explicó en su reporte financiero que el cierre de establecimientos forma parte de una estrategia de optimización del portafolio, con la que busca priorizar la rentabilidad y el potencial de cada ubicación.

Durante el segundo trimestre, las visitas a sus tiendas disminuyeron 9.1%, después de haber caído 10.1% en el acumulado del primer semestre. La menor afluencia también se ha reflejado en los ingresos.

Las ventas consolidadas fueron de 1,185 millones de pesos entre enero y junio, 3.4% menos que un año antes. En las tiendas propias, la caída fue de 3.9%.

El deterioro del tráfico ya era visible desde 2025. En el cuarto trimestre de ese año, las visitas disminuyeron 7.7% y el ejercicio cerró con una reducción de 5.6%. Durante ese periodo, la empresa cerró cuatro tiendas como parte de su plan de optimización comercial.

Ahora el ajuste es mayor. En los primeros seis meses de 2026, Nutrisa cerró 24 puntos de venta, con lo que terminó junio con 639 unidades.

La estrategia tiene como objetivo reducir la exposición a ubicaciones con menor desempeño y concentrar recursos en los establecimientos con mejores perspectivas puede ayudar a defender los márgenes aun cuando el crecimiento de las ventas se debilita. Eso ya comienza a observarse en los resultados operativos.

La empresa está tratando de proteger la rentabilidad, además de que vemos un debilitamiento en ventas. Entonces creo que sí este trae un entorno de ajuste que va a continuar al menos lo que resta del año Marisol Huerta, analista bursátil independiente



Aunque los ingresos disminuyeron, el UAFIDA, indicador que Nutrisa utiliza como aproximación al EBITDA, aumentó 27.4% en el segundo trimestre, hasta 84 millones de pesos.

Con ventas trimestrales por 628 millones de pesos, el resultado implica un margen UAFIDA de alrededor de 13.4%, por encima del 10.2% registrado un año antes.