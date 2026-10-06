La mejora ocurre en paralelo con la reducción de costos y la revisión de la red de tiendas. El negocio, por ahora, está logrando generar una mayor rentabilidad operativa con una base de ventas más pequeña.
“La empresa está tratando de proteger la rentabilidad, además de que vemos un debilitamiento en ventas. Entonces creo que sí este trae un entorno de ajuste que va a continuar al menos lo que resta del año”, señala Huerta, analista bursátil.
El desafío es que la mejora del margen no sustituye el crecimiento. Nutrisa necesita demostrar que el ahorro y la optimización de tiendas pueden acompañarse de una recuperación del tráfico y de las ventas, sobre todo después de dos años consecutivos con menor afluencia a sus establecimientos.
La presión sobre el negocio también ha alcanzado al mercado bursátil.
Nutrisa cae en Bolsa
Grupo Nutrisa comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores el 18 de septiembre de 2025, tras su separación de Grupo Herdez. La acción tuvo un precio de referencia de 6.15 pesos y terminó su primera sesión en 5.47 pesos, una caída de 11.1%.
Desde entonces, el título no ha vuelto a cerrar por encima de los 5.47 pesos. Ese primer cierre también representa el máximo de toda la serie bursátil de la compañía.
El punto más bajo llegó el 4 de septiembre de 2026, cuando la acción cerró en 2.83 pesos. Posteriormente recuperó terreno y alcanzó 3.54 pesos el 1 de octubre, un avance cercano a 25% desde ese mínimo.
Para el 2 de octubre, el precio había bajado a 3.45 pesos. Aun con la recuperación registrada desde septiembre, la acción se encontraba 36.9% por debajo de su primer cierre y 43.9% por debajo del precio de referencia con el que comenzó a cotizar .
El comportamiento contrasta con el del S&P/BMV IPC, que pasó de 61,323.95 puntos el 18 de septiembre de 2025 a 64,531.68 puntos el 2 de octubre de 2026, un incremento de 5.2%.
La diferencia entre ambos desempeños ronda los 42 puntos porcentuales.
Para Huerta, la caída de la acción está relacionada con los resultados de la compañía y con el proceso de reestructura.
“Es normal que tenga una baja, pero no es normal que sea tan fuerte. Y la baja tan fuerte sí tiene que ver con el cierre de tiendas. Habla de que la empresa está tratando de proteger la rentabilidad”, señala.