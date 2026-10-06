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Nutrisa enfrenta caída en Bolsa y ajusta su red de tiendas a un año de escindirse de Grupo Herdez

A un año de separarse de Herdez, Grupo Nutrisa cae 36.9% en Bolsa y ajusta la red de Cielito Querido, Moyo y Chilim Balam a 639 tiendas para frenar pérdidas.
mar 06 octubre 2026 01:11 PM
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Dos vasos de helado tipo yogurt congelado de Nutrisa, sostenidos por manos desde los extremos izquierdo y derecho de la composición. Ambos vasos son blancos y llevan el logotipo de Nutrisa junto con un diseño multicolor de figuras y frutas.
La acción de Nutrisa pasó de un primer cierre de 5.47 pesos a 3.45 pesos el 2 de octubre de 2026, una caída de 36.9%. En el mismo periodo, el S&P/BMV IPC avanzó 5.2%. (Foto: Nutrisa México﻿/Facebook.)

Grupo Nutrisa enfrenta un doble reto a un año de separarse de Grupo Herdez y comenzar su camino como empresa independiente. El negocio pierde clientes y ventas, mientras su acción acumula una caída de 36.9% desde su primer cierre en Bolsa, en un periodo en el que el principal índice de la Bolsa mexicana avanzó 5.2%.

La compañía que agrupa Nutrisa, Moyo, Cielito Querido Café y Chilim Balam ha respondido con un ajuste en su red de tiendas. Al cierre del primer semestre de 2026 operaba 639 unidades, 24 menos que al cierre de 2025, en una estrategia que busca concentrar el negocio en ubicaciones con mayor rentabilidad y potencial.

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El problema es que el ajuste ocurre mientras el tráfico en sus establecimientos sigue a la baja. Las visitas cayeron 10.1% durante los primeros seis meses del año y las ventas consolidadas retrocedieron 3.4%, a 1,185 millones de pesos. La presión sobre el negocio llega después de un 2025 en el que el tráfico ya había disminuido 5.6%, según datos de su último estado financiero.

La escisión buscaba darle mayor autonomía estratégica y financiera a este conjunto de negocios de consumo inmediato. Un año después, Nutrisa enfrenta la tarea de demostrar que puede c onvertir esa independencia en crecimiento, mientras recorta tiendas, contiene costos y busca recuperar el flujo de consumidores.

¿Por qué Nutrisa cierra tiendas?

Nutrisa explicó en su reporte financiero que el cierre de establecimientos forma parte de una estrategia de optimización del portafolio, con la que busca priorizar la rentabilidad y el potencial de cada ubicación.

Durante el segundo trimestre, las visitas a sus tiendas disminuyeron 9.1%, después de haber caído 10.1% en el acumulado del primer semestre. La menor afluencia también se ha reflejado en los ingresos.

Las ventas consolidadas fueron de 1,185 millones de pesos entre enero y junio, 3.4% menos que un año antes. En las tiendas propias, la caída fue de 3.9%.

El deterioro del tráfico ya era visible desde 2025. En el cuarto trimestre de ese año, las visitas disminuyeron 7.7% y el ejercicio cerró con una reducción de 5.6%. Durante ese periodo, la empresa cerró cuatro tiendas como parte de su plan de optimización comercial.

Ahora el ajuste es mayor. En los primeros seis meses de 2026, Nutrisa cerró 24 puntos de venta, con lo que terminó junio con 639 unidades.

La estrategia tiene como objetivo reducir la exposición a ubicaciones con menor desempeño y concentrar recursos en los establecimientos con mejores perspectivas puede ayudar a defender los márgenes aun cuando el crecimiento de las ventas se debilita. Eso ya comienza a observarse en los resultados operativos.

La empresa está tratando de proteger la rentabilidad, además de que vemos un debilitamiento en ventas. Entonces creo que sí este trae un entorno de ajuste que va a continuar al menos lo que resta del año
Marisol Huerta, analista bursátil independiente


Aunque los ingresos disminuyeron, el UAFIDA, indicador que Nutrisa utiliza como aproximación al EBITDA, aumentó 27.4% en el segundo trimestre, hasta 84 millones de pesos.

Con ventas trimestrales por 628 millones de pesos, el resultado implica un margen UAFIDA de alrededor de 13.4%, por encima del 10.2% registrado un año antes.

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La mejora ocurre en paralelo con la reducción de costos y la revisión de la red de tiendas. El negocio, por ahora, está logrando generar una mayor rentabilidad operativa con una base de ventas más pequeña.

“La empresa está tratando de proteger la rentabilidad, además de que vemos un debilitamiento en ventas. Entonces creo que sí este trae un entorno de ajuste que va a continuar al menos lo que resta del año”, señala Huerta, analista bursátil.

El desafío es que la mejora del margen no sustituye el crecimiento. Nutrisa necesita demostrar que el ahorro y la optimización de tiendas pueden acompañarse de una recuperación del tráfico y de las ventas, sobre todo después de dos años consecutivos con menor afluencia a sus establecimientos.

La presión sobre el negocio también ha alcanzado al mercado bursátil.

Nutrisa cae en Bolsa

Grupo Nutrisa comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores el 18 de septiembre de 2025, tras su separación de Grupo Herdez. La acción tuvo un precio de referencia de 6.15 pesos y terminó su primera sesión en 5.47 pesos, una caída de 11.1%.

Desde entonces, el título no ha vuelto a cerrar por encima de los 5.47 pesos. Ese primer cierre también representa el máximo de toda la serie bursátil de la compañía.

El punto más bajo llegó el 4 de septiembre de 2026, cuando la acción cerró en 2.83 pesos. Posteriormente recuperó terreno y alcanzó 3.54 pesos el 1 de octubre, un avance cercano a 25% desde ese mínimo.

Para el 2 de octubre, el precio había bajado a 3.45 pesos. Aun con la recuperación registrada desde septiembre, la acción se encontraba 36.9% por debajo de su primer cierre y 43.9% por debajo del precio de referencia con el que comenzó a cotizar .

El comportamiento contrasta con el del S&P/BMV IPC, que pasó de 61,323.95 puntos el 18 de septiembre de 2025 a 64,531.68 puntos el 2 de octubre de 2026, un incremento de 5.2%.

La diferencia entre ambos desempeños ronda los 42 puntos porcentuales.

Para Huerta, la caída de la acción está relacionada con los resultados de la compañía y con el proceso de reestructura.

“Es normal que tenga una baja, pero no es normal que sea tan fuerte. Y la baja tan fuerte sí tiene que ver con el cierre de tiendas. Habla de que la empresa está tratando de proteger la rentabilidad”, señala.

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La escisión de Nutrisa de Herdez

La separación de Nutrisa de Grupo Herdez buscó darle mayor autonomía estratégica y financiera a un conjunto de negocios enfocados en consumo inmediato y venta directa al consumidor.

La nueva empresa agrupa Nutrisa, Moyo, Cielito Querido Café y Chilim Balam, con estructuras administrativas, comerciales y financieras propias, mientras Grupo Herdez mantiene su negocio de alimentos y conservas. En 2024, el segmento de impulso, donde estaban estas marcas, generó 5,102 millones de pesos y creció 9.1%, frente a un crecimiento de apenas 0.4% en el negocio tradicional de conservas.

La escisión se concretó mediante la distribución de acciones de Grupo Nutrisa como dividendo en especie entre los accionistas de Grupo Herdez, sin una oferta pública de suscripción. La apuesta era que la nueva compañía tuviera mayor agilidad para desarrollar formatos de tienda, aprovechar sus datos de consumo y competir en categorías donde la experiencia en el punto de venta tiene un peso mayor.

La nueva compañía tendrá que demostrar si la independencia que buscó Herdez puede traducirse en un crecimiento sostenible. La escisión tenía como objetivo darle mayor foco y agilidad a este conjunto de negocios para desarrollar formatos, productos y experiencias de consumo distintas a las del negocio tradicional de alimentos de Herdez.

Huerta anticipa que el proceso de ajuste todavía tendrá efecto sobre la percepción de la empresa durante los próximos meses, mientras Nutrisa tendrá que demostrar qué puede conseguir como empresa independiente de Grupo Herdez y en un entorno débil para el segmento.

“Esto va a continuar al menos lo que resta del año en lo que se ajusta la nueva compañía. Y ya de ahí el mercado va a empezar a valorar perspectivas. Ahora ya siendo solamente la empresa, hay que ver cómo está el escenario para este segmento y determinar cómo viene creciendo”, señala Huerta.

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GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V. Bolsa Mexicana de Valores IPC

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