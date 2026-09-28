Latinoamérica es uno de los mercados donde esta fórmula encuentra mayor espacio para crecer. La compañía considera que la oportunidad de apertura de tiendas en la región es mayor que en cualquier otro lugar del mundo, mientras que sus socios locales participan en la operación y desarrollo de las cafeterías.

“El rol de Latinoamérica estratégicamente es la región de mayor importancia en crecimiento relativo que tiene la compañía. Cuando tú ves la oportunidad de apertura de tiendas que tenemos en Latinoamérica, no la tenemos en ningún otro lugar del mundo”, dijo Ricardo Arias Nath, presidente de Starbucks LATAM, en entrevista con Expansión.

Para Starbucks, la oportunidad no se limita a sumar unidades. El modelo permite adaptar el desarrollo de la marca a las características de cada país, desde el formato de las cafeterías hasta los productos que ofrece y las ocasiones de consumo que busca atender.

“Pensamos que la región está viviendo un momento de maduración que permite que empresas puedan tener mucho éxito en nosotros como empresa y también para nuestros socios comerciales en la región”, señaló Arias Nath.

La compañía cerró el tercer trimestre fiscal de 2026, terminado en junio, con 22,933 cafeterías internacionales y 189 aperturas durante el periodo. Las ventas comparables internacionales crecieron 5.7%, con un aumento de 2.6% en transacciones y de 3.1% en el ticket promedio, de acuerdo con el último estado financiero de la empresa.

En Latinoamérica, Starbucks ha construido parte de esa expansión mediante acuerdos con operadores locales. La compañía renovó con Alsea su acuerdo para continuar el desarrollo de la marca en distintos mercados de la región hasta 2046.

Socios locales para crecer en mercados distintos

La relación con Alsea muestra cómo Starbucks utiliza a operadores locales para ampliar su presencia en países con características distintas.

El operador mexicano tiene presencia con Starbucks en varios mercados de Latinoamérica y cuenta con alrededor de 1,900 tiendas en 12 países. México mantiene aperturas y remodelaciones después de 24 años de presencia de la marca, mientras Chile se acerca a las 170 unidades.

“Starbucks es una marca muy consolidada en todos los mercados en donde participamos. Es un negocio de aproximadamente 1,900 tiendas en los 12 países que tenemos. México sigue fuerte, abriendo tiendas y remodelando tiendas. Chile ya prácticamente con 170 tiendas, estamos contentos de que seguimos abriendo también”, explica Jaime Vázquez, CEO de Starbucks en Alsea .