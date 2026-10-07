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Almacenes Ánfora apuesta por equipar las cocinas de hoteles y restaurantes

El cambio representa una evolución importante para una empresa que nació en 1940 y que actualmente está dirigida por su cuarta generación.
mié 07 octubre 2026 12:30 PM
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Sucursal de Almacenes Ánfora sobre una avenida, con una fachada de dos niveles en azul y naranja, el logotipo de la empresa visible en distintos puntos y anuncios de categorías como repostería, loza restaurantera, sartenes, electrodomésticos, cristalería, baterías de cocina y vajillas. La entrada tiene cortinas metálicas cerradas y al frente se observan una banqueta, postes, árboles y un pequeño puesto, en una escena urbana.
Almacenes Ánfora amplía su negocio hacia hoteles, restaurantes y cafeterías, un segmento que ya representa alrededor de 20% de sus ventas. (Foto: Cortesía. )

Almacenes Ánfora construyó su negocio alrededor de una idea sencilla: que quien necesite algo para cocinar pueda encontrarlo en un mismo lugar. Desde una batería de cocina para una familia hasta cristalería para una mesa, la empresa se convirtió en una tienda especializada para el hogar. Ahora, sin abandonar ese origen, busca que su siguiente etapa tenga también como clientes a quienes cocinan para cientos de personas.

La compañía amplía su negocio para atender hoteles, restaurantes, cafeterías y el mercado institucional, un segmento que ya representa alrededor de 20% de sus ventas, mientras el consumidor final aporta el 80%, de acuerdo con Manuel Quintana, director general de Almacenes Ánfora.

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“Lo que tratamos también es tener un crecimiento equilibrado entre ambos canales. Almacenes Ánfora, cuando nació hace 85 años, lo hizo con la vocación de estar muy enfocado al hogar. Con el paso de los años hemos ido incorporando categorías que también nos han dado mayor peso en el mercado institucional”, dijo Quintana en entrevista con Expansión.

El movimiento responde a una evolución que la empresa ha construido gradualmente. Hace aproximadamente un año abrió su primera sucursal especializada 100% en el mercado institucional y planea abrir una segunda tienda de este tipo el próximo año.

La unidad funciona como una combinación de showroom y cash and carry. Los clientes profesionales pueden observar cómo quedaría montada una mesa de restaurante, un buffet o una cocina y, al mismo tiempo, comprar productos disponibles en inventario para recibirlos de inmediato. La oferta incluye desde cristalería, porcelana y utensilios hasta refrigeradores, estufas, hornos, batidoras y otros equipos de uso industrial.

El cambio representa una evolución importante para una empresa que nació en 1940 y que actualmente está dirigida por su cuarta generación. Para Quintana, ampliar el negocio no significa dejar atrás aquello que construyó a Almacenes Ánfora.

La promesa sigue siendo que cualquier familia mexicana, cualquier cocinero profesional, cualquier persona que quiera algo para su cocina, hoy en día ya también para su casa, pueda encontrar con nosotros todo en un solo lugar
Manuel Quintana


Almacenes Ánfora: expansión de sucursales en México

La expansión del canal profesional ocurre mientras la compañía crece físicamente. Durante este año, Almacenes Ánfora prevé abrir cuatro sucursales, de las que ya inauguró dos, una en el Centro de la Ciudad de México, e specializada en hoteles y restaurantes, y otra en Hidalgo. Además, tiene previstas dos aperturas en Mérida, Yucatán.

Con ello, la compañía opera actualmente 35 sucursales y tres centros de distribución, una infraestructura que también sirve como base para sostener su estrategia omnicanal, que integra su página web y una aplicación móvil.

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El comercio electrónico representa actualmente entre 7% y 8% de las ventas de la compañía y Almacenes Ánfora tiene como objetivo llevarlo a 10% durante el primer semestre del próximo año. Para impulsar ese canal, prepara una nueva versión de su página de internet, después de aproximadamente ocho meses de trabajo, con la intención de mejorar la navegación y la velocidad de compra.

Lo que nosotros necesitamos para seguir compitiendo en esto, uno es que la promesa de entrega sea igual o mejor y dos es que nosotros podamos explicarle a nuestros clientes y que sepan encontrar en nuestra página esas cosas de especialidad que a lo mejor algunas otras empresas no manejan
Manuel Quintana

La empresa también trabaja en la distribución de su inventario. Almacenes Ánfora no puede tener todos sus productos en todas sus tiendas, por lo que necesita decidir qué mercancía colocar en cada ubicación y en qué cantidad.

Para ello, utiliza inteligencia artificial para realizar pronósticos de ventas y mejorar la administración del inventario. Los centros de distribución también atienden pedidos de clientes B2B y algunos clientes de mayoreo.

Los cambios en los hábitos de compra también influyen en los productos que incorpora la empresa. Quintana explica que artículos que hace una década tenían una alta rotación pueden perder relevancia, mientras que otros que ni siquiera existían hace cinco años pueden convertirse en productos con demanda.

“Una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado muy bien es estar muy pendientes en la operación de las tiendas. Estar muy en contacto con nuestros clientes, estar mucho en contacto con lo que nuestros colaboradores absorben de las recomendaciones que nuestros clientes les van dando y mezclar esa información con la tecnología que hemos ido añadiendo en todos nuestros puntos de venta”, explica Quintana.

Esa información también alimenta el desarrollo de marcas propias. Cuando los vendedores detectan una demanda recurrente, Almacenes Ánfora busca desarrollar mercancía propia y reducir el tiempo entre detectar una necesidad y colocarla en sus tiendas.

Entre los productos que Quintana menciona como ejemplo de estos cambios están las ollas de presión eléctricas y nuevos diseños de productos de vidrio.

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Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales Venta minorista

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