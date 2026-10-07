“Lo que tratamos también es tener un crecimiento equilibrado entre ambos canales. Almacenes Ánfora, cuando nació hace 85 años, lo hizo con la vocación de estar muy enfocado al hogar. Con el paso de los años hemos ido incorporando categorías que también nos han dado mayor peso en el mercado institucional”, dijo Quintana en entrevista con Expansión.

El movimiento responde a una evolución que la empresa ha construido gradualmente. Hace aproximadamente un año abrió su primera sucursal especializada 100% en el mercado institucional y planea abrir una segunda tienda de este tipo el próximo año.

La unidad funciona como una combinación de showroom y cash and carry. Los clientes profesionales pueden observar cómo quedaría montada una mesa de restaurante, un buffet o una cocina y, al mismo tiempo, comprar productos disponibles en inventario para recibirlos de inmediato. La oferta incluye desde cristalería, porcelana y utensilios hasta refrigeradores, estufas, hornos, batidoras y otros equipos de uso industrial.

El cambio representa una evolución importante para una empresa que nació en 1940 y que actualmente está dirigida por su cuarta generación. Para Quintana, ampliar el negocio no significa dejar atrás aquello que construyó a Almacenes Ánfora.

La promesa sigue siendo que cualquier familia mexicana, cualquier cocinero profesional, cualquier persona que quiera algo para su cocina, hoy en día ya también para su casa, pueda encontrar con nosotros todo en un solo lugar Manuel Quintana





Almacenes Ánfora: expansión de sucursales en México

La expansión del canal profesional ocurre mientras la compañía crece físicamente. Durante este año, Almacenes Ánfora prevé abrir cuatro sucursales, de las que ya inauguró dos, una en el Centro de la Ciudad de México, e specializada en hoteles y restaurantes, y otra en Hidalgo. Además, tiene previstas dos aperturas en Mérida, Yucatán.

Con ello, la compañía opera actualmente 35 sucursales y tres centros de distribución, una infraestructura que también sirve como base para sostener su estrategia omnicanal, que integra su página web y una aplicación móvil.