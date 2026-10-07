“Hace una semana, hubo una situación crítica en Estados Unidos, informaron que iban a dejar de enviar, alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales tomamos de gas natural de importación, y era un golpe fuerte, sin embargo, pudimos con la coordinación de todas las áreas Pemex, CFE, con Cenace y con nuestra secretaria (Sener), pudimos afrontarlo sin problemas”, aseguró durante su participación.

La dependencia dijo posteriormente a Expansión que no se trató de una decisión de política pública por parte de Estados Unidos de recortar el envío de gas, ni de un cambio en la relación bilateral en materia energética entre ambos países, sino que se trató de un gasoducto transfronterizo que entró en fase de mantenimiento programado.

“En virtud de un mantenimiento de la infraestructura en Texas que envía gas natural de los Estados Unidos a México a través de un punto conocido como Inyección Ramones, se redujo en una quinta parte el total de gas que se introduce a los gasoductos bajo el control y administración del Cenagas. Cabe señalar que dicha restricción fue temporal y parcial en dicho punto, dejando intactos los otros 20 puntos de importación que controla CFE y otros del mismo Sistema Nacional de Gasoductos a cargo del mismo Cenagas”, afirmó la dependencia a este medio.

El periodo de mantenimiento se realizó entre el martes 24 de septiembre y hasta el domingo 4 de octubre, y restringió la importación de entre 950 millones y 1,350 millones de pies cúbicos diarios.

En México se activó una alerta crítica pero como una medida preventiva ante el evento y fue atendida conforme al protocolo del sector.

Cenagas también informó que en un gasoducto de lado norteamericano, que proporciona parte del gas natural de importación a Inyección Ramones, surgió un nuevo aviso por un evento imprevisto que se presentó en el sistema de El Paso Natural Gas Company (EPNG), en la estación de compresión El Paso C, ubicada en El Paso, Texas, lo que redujo aún más la importación de gas natural, lo que terminó siendo una situación crítica del lado norteamericano.