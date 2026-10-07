En respuesta, de lado mexicano se emitió una alerta de restricción operativa a través del boletín electrónico y la Sener convocó al comité operativo de Cenagas, CFE, Pemex y Cenace, para evitar que los efectos tuvieran mayores consecuencias. “Esta coordinación logró mantener el flujo de gas natural operativamente manejable durante 5 días, levantando la alerta el domingo por la noche”, puntualizó el Cenagas.
Urge almacenamiento de gas natural
La dependencia de México del gas natural estadounidense no solo es un riesgo de política pública o de eventualidades que puedan afectar el funcionamiento de la infraestructura, también es un riesgo porque en el país no hay sistemas de almacenamiento que mantengan reservas para hacer frente en caso de alguna contingencia.
Cuitláhuac García, ha señalado en múltiples ocasiones la urgencia por el desarrollo de almacenamiento de gas natural , para lo que se siguen analizando las opciones que se pueden lograr en el país, como yacimientos agotados o cuencas salinas.
En noviembre pasado, el funcionario dijo que el plan –que hasta el momento no se ha anunciado de manera formal– consiste en aumentar las reservas de almacenamiento de gas natural a 10 días a través de un criterio regional, concentrándose en las zonas norte, centro y sur, justo con la intención de evitar que un evento en Estados Unidos comprometa, de manera simultánea, todas las cadenas de suministro de México.
Aumentará dependencia de gas importado
Stephan Mothe, research associate de BloombergNEF, dijo que los pronósticos muestran que el consumo de gas natural seguirá en aumento en los próximos años, rondando a los 11 mil millones de pies cúbicos diarios, por lo que la dependencia de las importaciones también irían en aumento.
“En 2025, la dependencia del gas importado de Estados Unidos estaba en 70%, y según nuestras proyecciones hasta el 2030, esa dependencia aumenta al 80 y hasta 34%, es decir, esa vulnerabilidad va a empeorar (...) entonces es un tema de seguridad nacional”, aseguró durante su participación en el 16 Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía
México tiene planes de permitir el desarrollo de fractura hidráulica para el desarrollo de campos petroleros no convencionales para aumentar la producción nacional de gas natural, pero hasta el momento solo se ha presentado la viabilidad técnica de las zonas en las que se podría explotar el gas, todavía falta conocer el estudio de viabilidad financiera y, en todo caso, el plan de ejecución.