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Estados Unidos redujo una quinta parte de los envíos de gas natural a México por 10 días

El Cenagas aclaró que se trató de un mantenimiento programado en un gasoducto, lo que obligó a reducir el volumen de gas al país.
mié 07 octubre 2026 03:57 PM
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Mechero quemando gas natural en instalaciones de Pemex.
El periodo de mantenimiento se realizó entre el martes 24 de septiembre y hasta el domingo 4 de octubre, y restringió la importación de entre 950 millones y 1,350 millones de pies cúbicos diarios. (MARCO ANTONIO MARTINEZ/AFP )

México importa desde Estados Unidos alrededor del 70% del gas natural que se consume en el territorio nacional, por lo que cualquier variación o evento que reduzca el flujo del energético enciende las alertas de este lado de la frontera.

El director general del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), Cuitláhuac García, dijo esta mañana, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se presentó una reducción en los envíos de gas natural a México , lo que obligó a la dependencia, en conjunto con Pemex y con CFE, a diseñar una estrategia en caso de una contingencia mayor.

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“Hace una semana, hubo una situación crítica en Estados Unidos, informaron que iban a dejar de enviar, alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales tomamos de gas natural de importación, y era un golpe fuerte, sin embargo, pudimos con la coordinación de todas las áreas Pemex, CFE, con Cenace y con nuestra secretaria (Sener), pudimos afrontarlo sin problemas”, aseguró durante su participación.

La dependencia dijo posteriormente a Expansión que no se trató de una decisión de política pública por parte de Estados Unidos de recortar el envío de gas, ni de un cambio en la relación bilateral en materia energética entre ambos países, sino que se trató de un gasoducto transfronterizo que entró en fase de mantenimiento programado.

“En virtud de un mantenimiento de la infraestructura en Texas que envía gas natural de los Estados Unidos a México a través de un punto conocido como Inyección Ramones, se redujo en una quinta parte el total de gas que se introduce a los gasoductos bajo el control y administración del Cenagas. Cabe señalar que dicha restricción fue temporal y parcial en dicho punto, dejando intactos los otros 20 puntos de importación que controla CFE y otros del mismo Sistema Nacional de Gasoductos a cargo del mismo Cenagas”, afirmó la dependencia a este medio.

El periodo de mantenimiento se realizó entre el martes 24 de septiembre y hasta el domingo 4 de octubre, y restringió la importación de entre 950 millones y 1,350 millones de pies cúbicos diarios.

En México se activó una alerta crítica pero como una medida preventiva ante el evento y fue atendida conforme al protocolo del sector.

Cenagas también informó que en un gasoducto de lado norteamericano, que proporciona parte del gas natural de importación a Inyección Ramones, surgió un nuevo aviso por un evento imprevisto que se presentó en el sistema de El Paso Natural Gas Company (EPNG), en la estación de compresión El Paso C, ubicada en El Paso, Texas, lo que redujo aún más la importación de gas natural, lo que terminó siendo una situación crítica del lado norteamericano.

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En respuesta, de lado mexicano se emitió una alerta de restricción operativa a través del boletín electrónico y la Sener convocó al comité operativo de Cenagas, CFE, Pemex y Cenace, para evitar que los efectos tuvieran mayores consecuencias. “Esta coordinación logró mantener el flujo de gas natural operativamente manejable durante 5 días, levantando la alerta el domingo por la noche”, puntualizó el Cenagas.

Urge almacenamiento de gas natural

La dependencia de México del gas natural estadounidense no solo es un riesgo de política pública o de eventualidades que puedan afectar el funcionamiento de la infraestructura, también es un riesgo porque en el país no hay sistemas de almacenamiento que mantengan reservas para hacer frente en caso de alguna contingencia.

Cuitláhuac García, ha señalado en múltiples ocasiones la urgencia por el desarrollo de almacenamiento de gas natural , para lo que se siguen analizando las opciones que se pueden lograr en el país, como yacimientos agotados o cuencas salinas.

En noviembre pasado, el funcionario dijo que el plan –que hasta el momento no se ha anunciado de manera formal– consiste en aumentar las reservas de almacenamiento de gas natural a 10 días a través de un criterio regional, concentrándose en las zonas norte, centro y sur, justo con la intención de evitar que un evento en Estados Unidos comprometa, de manera simultánea, todas las cadenas de suministro de México.

Aumentará dependencia de gas importado

Stephan Mothe, research associate de BloombergNEF, dijo que los pronósticos muestran que el consumo de gas natural seguirá en aumento en los próximos años, rondando a los 11 mil millones de pies cúbicos diarios, por lo que la dependencia de las importaciones también irían en aumento.

“En 2025, la dependencia del gas importado de Estados Unidos estaba en 70%, y según nuestras proyecciones hasta el 2030, esa dependencia aumenta al 80 y hasta 34%, es decir, esa vulnerabilidad va a empeorar (...) entonces es un tema de seguridad nacional”, aseguró durante su participación en el 16 Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía

México tiene planes de permitir el desarrollo de fractura hidráulica para el desarrollo de campos petroleros no convencionales para aumentar la producción nacional de gas natural, pero hasta el momento solo se ha presentado la viabilidad técnica de las zonas en las que se podría explotar el gas, todavía falta conocer el estudio de viabilidad financiera y, en todo caso, el plan de ejecución.

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gas natural Trump, la amenaza comercial

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