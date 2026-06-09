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México ya tiene un plan para reducir su dependencia al gas natural de EU, pero el reloj corre para lograrlo

Tras ocho años sin una discusión de fondo sobre producción de gas natural, la industria ve con buenos ojos los nuevos proyectos, pero advierte que la clave será convertir los anuncios en infraestructura operativa.
mar 09 junio 2026 05:54 PM
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México ya tiene un plan para reducir su dependencia al gas natural de EU, pero el reloj corre para lograrlo
Offshore oil and gas production platform. The construction platform in offshore business. Petroleum production for support the power to many business. (Más de 140,000 millones de pesos es lo que se contempla invertir en infraestructura de gas natural.)

Alfredo Bejos no minimiza el desafío. Aunque México ha aprovechado durante años el acceso al gas natural más barato del mundo gracias a las importaciones desde Estados Unidos, esa misma ventaja ha derivado en una dependencia que hoy cubre casi tres cuartas partes del consumo nacional. Por ello, el presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) considera que los planes del gobierno para aumentar la producción y expandir la infraestructura representan una oportunidad para reducir una vulnerabilidad energética que podría profundizarse conforme crezca la demanda en la próxima década.

De la mano del Cenagas, la administración presentó recientemente un plan para desarrollar y expandir la red nacional de gasoductos hacia 2030, con inversiones por más de 140,000 millones de pesos.

Aunque la iniciativa es vista por la industria como un paso importante para fortalecer la seguridad energética del país y acompañar el crecimiento de la demanda, persiste la preocupación de que los proyectos logren materializarse y no se repita un periodo de escaso desarrollo de infraestructura como el registrado durante el sexenio anterior.

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La dependencia que México busca reducir

El propio gobierno federal reconoce que alrededor de 75% del gas natural que consume el país proviene de importaciones directas desde Estados Unidos. De una demanda nacional cercana a los 9,000 millones de pies cúbicos diarios, unos 6,800 millones corresponden a gas importado.

Aunque esta dependencia se ha mantenido durante años, también ha generado ventajas. México tiene acceso al gas natural más barato del mundo, con precios promedio cercanos a los 3 dólares por millón de BTU. En contraste, mercados como el europeo o el asiático suelen registrar cotizaciones de entre 15 y 20 dólares por millón de BTU en condiciones normales.

“Lo hemos podido aprovechar justo gracias a esa infraestructura de transporte de gas natural, y eso ha generado la dependencia hasta en un 70%, porque lo que produce Pemex, en su mayoría lo consume Pemex, y para temas industriales, de generación y de consumo residencial o comercial prácticamente el 100% es de importación, y eso nos habla de la fuerte dependencia que se ha señalado en los últimos años”, explicó en entrevista.

Ante este escenario, Bejos considera indispensable que se concreten los planes anunciados recientemente por el gobierno federal para aumentar la producción nacional y ampliar la infraestructura de transporte de gas, con el objetivo de reducir gradualmente la dependencia de Estados Unidos.

Las proyecciones hacia 2035 apuntan a una demanda nacional de entre 12,000 y 15,000 millones de pies cúbicos diarios. Incluso si México logra elevar su producción hasta 8,500 millones de pies cúbicos por día, seguiría requiriendo importaciones, aunque en una proporción menor a la actual.

“Ahora se abre una conversación que llevaba ocho años cerrada completamente. Celebramos que se abra esa conversación y ahora el gran reto es la ejecución”, señaló.

Producción e infraestructura deben avanzar juntas

En abril, el gobierno presentó una estrategia para incrementar la producción de gas natural. El plan contempla una mayor explotación de yacimientos convencionales, pero también considera el aprovechamiento de reservas ubicadas en campos no convencionales, cuya extracción requeriría el uso de fracking , una posibilidad que aún permanece en análisis.

En paralelo, a inicios de mayo se dio a conocer un programa de fortalecimiento de la infraestructura gasífera que prevé inversiones por 140,905 millones de pesos.

De ese monto, 53,812 millones de pesos corresponderán a proyectos de centrales eléctricas y gasoductos de la CFE, mientras que el Cenagas destinará 87,093 millones de pesos al desarrollo, mantenimiento y rehabilitación de ductos y estaciones de compresión.

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La CFE construirá cuatro nuevos gasoductos, mientras que el Cenagas desarrollará tres más y ejecutará la modernización y rehabilitación de 41 proyectos. La infraestructura servirá para abastecer las 13 nuevas centrales de generación previstas por la empresa estatal, además de los Polos de Desarrollo y los complejos industriales que demandarán mayores volúmenes de gas.

Para Bejos, se trata de un plan integral cuyos componentes deben avanzar de manera coordinada para alcanzar los resultados esperados.

“No solo es la producción, es la infraestructura porque eso detona las inversiones y el acceso al gas natural en diversos puntos del país”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que aún falta incorporar de manera más clara el tema del almacenamiento estratégico de gas natural. Contar con mayores reservas permitiría enfrentar contingencias que pudieran interrumpir el suministro, ya sea por problemas domésticos o externos.

Aunque la presentación gubernamental no incluyó proyectos específicos de almacenamiento, el tema sí ha sido abordado previamente por el sector energético.

Expansión publicó en noviembre pasado que el Plan Quinquenal del Cenagas contempla incrementar la capacidad de almacenamiento estratégico de 2.5 a 10 días de consumo. No obstante, aunque la propuesta ya ha sido desarrollada técnicamente por el organismo, todavía requiere la aprobación de las autoridades federales.

No solo es gas, también son inversiones

Una mayor disponibilidad de gas natural no solo garantiza combustible para las nuevas centrales de la CFE o para los Polos de Desarrollo. También es un factor clave para atraer inversiones industriales y facilitar la instalación de nuevas plantas manufactureras.

“Hay tres factibilidades para que la inversión de una nueva planta o industria se establezca y son la electricidad, el agua y el gas natural. Si hay esos tres componentes ya es como tener puesta la primera piedra. Yo creo que lo que ha detenido la inversión, aún contando con esos elementos, es el T-MEC. La incertidumbre que ha generado su revisión es lo que ha detenido esas inversiones que esperamos desde el 2022 con el nearshoring”, sostuvo Bejos.

“La apuesta es que esa incertidumbre se resuelva pronto y de manera favorable para el país”, concluyó.

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CFE gas natural

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