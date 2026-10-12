“Esa cifra no es dinero que Pemex haya desembolsado ni un quebranto que aparezca en sus estados financieros: es ganancia potencial que se queda sobre la mesa. Por cada barril que entró a una refinería en 2025, se estima que la empresa obtuvo 21.5 dólares menos de los que habría obtenido vendiendo ese mismo barril como crudo en el mercado internacional. Los dos caminos (exportar o refinar) estaban disponibles para el mismo barril, y el que se tomó rindió menos”, asevera el documento.

Al multiplicar esa diferencia por el volumen promedio de un millón de barriles diarios procesados en el Sistema Nacional de Refinación (SNR), México Evalúa calcula que el costo de oportunidad ascendió a 153,000 millones de pesos durante el año. La cifra no representa una pérdida contable registrada por Pemex, sino una estimación de los ingresos adicionales que habría podido obtener con una estrategia distinta de comercialización de su petróleo.

“El margen de refinación de Pemex actualmente es positivo porque las refinerías venden los productos por más de lo que cuesta la energía y los químicos que consumieron”, explica el análisis.

¿Hay que exportar más petróleo?

La discusión sobre el destino del petróleo mexicano adquiere relevancia ante la decisión de Pemex de reducir sus exportaciones y aumentar el procesamiento nacional. La estrategia busca fortalecer la producción interna de combustibles, pero también implica renunciar a los ingresos que podría generar la venta de crudo en los mercados internacionales.

Para Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, la petrolera debe evaluar ambas alternativas con criterios de rentabilidad y considerar las ineficiencias de Pemex al refinar.

“Pueden mejorar las ganancias de Pemex en alrededor de 153,000 millones de pesos, sólo considerando los datos del 2025. Sabemos que de mejorar la estrategia en el uso del crudo hay un gran potencial para Pemex y para el país, y para eso se tendría que hacer una combinación de exportar más crudo o mejorar los proceso de refinación”, explicó en entrevista.

El análisis no plantea que exportar todo el petróleo sea necesariamente la mejor decisión. La rentabilidad de cada alternativa depende de variables como los precios del crudo y de los combustibles, los márgenes de refinación y el nivel de utilización de las plantas. Por ello, elevar el precio internacional del petróleo no garantiza, por sí mismo, que venderlo al extranjero resulte más conveniente.

“Cuando sube el precio del petróleo también suben los precios de la gasolina y el diésel. Lo que cambia son los márgenes de refinación (qué tan valiosa es la canasta de productos que sale de la refinería) y la utilización de las plantas (qué tan llena está esa refinería en su capacidad de procesamiento). Ambas variables dependen más de decisiones de inversión y de operación, y menos del mercado internacional”, sostiene México Evalúa.