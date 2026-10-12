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Pemex gana menos dinero refinando su petróleo que vendiéndolo al extranjero

La petrolera obtuvo una renta estimada de 47.7 dólares por barril exportado, frente a 26.2 dólares por barril refinado. Para 2026, la brecha podría representar otros 145,000 millones de pesos.
lun 12 octubre 2026 12:00 PM
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México Evalúa estima que Pemex dejó de obtener 153,000 millones de pesos en 2025 por refinar petróleo en lugar de exportarlo. El análisis compara la renta por barril en ambas actividades y advierte que el aumento del procesamiento nacional no garantiza una mayor rentabilidad. (Isabel Mateos/Cuartoscuro)

Pemex habría obtenido 153,000 millones de pesos adicionales en 2025 si hubiera vendido en el mercado internacional el crudo que procesó en sus refinerías, en lugar de transformarlo en gasolina, diésel y otros petrolíferos. La diferencia refleja el costo de oportunidad de la estrategia de refinación de la petrolera, que obtiene una renta menor por barril procesado que por barril exportado.

De acuerdo con el estudio Pemex: ¿cuánto se estima que vale más exportar que refinar?, elaborado por México Evalúa, la empresa obtuvo una renta estimada de 47.7 dólares por cada barril de petróleo crudo exportado en 2025, frente a 26.2 dólares por barril refinado. La diferencia de 21.5 dólares muestra cuánto dejó de ganar la compañía por destinar el hidrocarburo a sus refinerías en lugar de venderlo directamente al extranjero.

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“Esa cifra no es dinero que Pemex haya desembolsado ni un quebranto que aparezca en sus estados financieros: es ganancia potencial que se queda sobre la mesa. Por cada barril que entró a una refinería en 2025, se estima que la empresa obtuvo 21.5 dólares menos de los que habría obtenido vendiendo ese mismo barril como crudo en el mercado internacional. Los dos caminos (exportar o refinar) estaban disponibles para el mismo barril, y el que se tomó rindió menos”, asevera el documento.

Al multiplicar esa diferencia por el volumen promedio de un millón de barriles diarios procesados en el Sistema Nacional de Refinación (SNR), México Evalúa calcula que el costo de oportunidad ascendió a 153,000 millones de pesos durante el año. La cifra no representa una pérdida contable registrada por Pemex, sino una estimación de los ingresos adicionales que habría podido obtener con una estrategia distinta de comercialización de su petróleo.

“El margen de refinación de Pemex actualmente es positivo porque las refinerías venden los productos por más de lo que cuesta la energía y los químicos que consumieron”, explica el análisis.

¿Hay que exportar más petróleo?

La discusión sobre el destino del petróleo mexicano adquiere relevancia ante la decisión de Pemex de reducir sus exportaciones y aumentar el procesamiento nacional. La estrategia busca fortalecer la producción interna de combustibles, pero también implica renunciar a los ingresos que podría generar la venta de crudo en los mercados internacionales.

Para Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, la petrolera debe evaluar ambas alternativas con criterios de rentabilidad y considerar las ineficiencias de Pemex al refinar.

“Pueden mejorar las ganancias de Pemex en alrededor de 153,000 millones de pesos, sólo considerando los datos del 2025. Sabemos que de mejorar la estrategia en el uso del crudo hay un gran potencial para Pemex y para el país, y para eso se tendría que hacer una combinación de exportar más crudo o mejorar los proceso de refinación”, explicó en entrevista.

El análisis no plantea que exportar todo el petróleo sea necesariamente la mejor decisión. La rentabilidad de cada alternativa depende de variables como los precios del crudo y de los combustibles, los márgenes de refinación y el nivel de utilización de las plantas. Por ello, elevar el precio internacional del petróleo no garantiza, por sí mismo, que venderlo al extranjero resulte más conveniente.

“Cuando sube el precio del petróleo también suben los precios de la gasolina y el diésel. Lo que cambia son los márgenes de refinación (qué tan valiosa es la canasta de productos que sale de la refinería) y la utilización de las plantas (qué tan llena está esa refinería en su capacidad de procesamiento). Ambas variables dependen más de decisiones de inversión y de operación, y menos del mercado internacional”, sostiene México Evalúa.

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El petróleo sube de precio, pero persiste la brecha

El encarecimiento del crudo en los mercados internacionales vuelve a poner sobre la mesa la decisión de cuánto petróleo debe procesar Pemex y cuánto debería vender sin refinar. Entre el 27 de febrero, un día antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y el 9 de octubre, los precios de referencia registraron incrementos importantes.

El Brent pasó de 72.48 a 104.76 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió de 67.02 a 91.57 dólares. En el mismo periodo, la Mezcla Mexicana de Exportación avanzó de 63.46 a 94.72 dólares por barril.

Pese al aumento de las cotizaciones, la diferencia entre la renta estimada por exportar y la de refinar se mantiene en las proyecciones de México Evalúa. Para 2026, el organismo calcula una renta de 64.9 dólares por barril exportado y de 44.7 dólares por barril refinado, una brecha de 20.3 dólares.

Con esos supuestos, el costo de oportunidad de la estrategia de refinación podría alcanzar 145,000 millones de pesos en 2026. La estimación depende de los precios, los volúmenes procesados y exportados, así como de los márgenes y la utilización de las refinerías.

Escenarios para Pemex

La dirección de la política petrolera apunta hacia un mayor procesamiento nacional. De acuerdo con el análisis de México Evalúa, el Paquete Económico contempla que en 2027 Pemex exporte 25% de su producción, la proporción más baja desde 1990.

“Para 2027 se proyecta exportar 25% de la producción de Pemex, la menor proporción desde 1990, y eso sube la utilización en nuestro cálculo. La mejora en el costo de oportunidad por barril es, en buena medida, consecuencia de refinar más”, señala el documento.

Las cifras operativas de la petrolera muestran la tendencia. En agosto, Pemex exportó 275,737 barriles diarios de petróleo crudo, su nivel más bajo en lo que va del año. En contraste, procesó 1 millón 208,195 barriles diarios, el segundo volumen mensual más alto del año, solo por detrás de julio.

La combinación de menores exportaciones y mayor procesamiento refuerza la importancia de evaluar el rendimiento económico de cada barril. Si la refinación no consigue elevar sus márgenes o mejorar la eficiencia operativa, destinar más crudo al Sistema Nacional de Refinación puede reducir la renta que Pemex obtiene de su producción.

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