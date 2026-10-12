El petróleo sube de precio, pero persiste la brecha
El encarecimiento del crudo en los mercados internacionales vuelve a poner sobre la mesa la decisión de cuánto petróleo debe procesar Pemex y cuánto debería vender sin refinar. Entre el 27 de febrero, un día antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y el 9 de octubre, los precios de referencia registraron incrementos importantes.
El Brent pasó de 72.48 a 104.76 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió de 67.02 a 91.57 dólares. En el mismo periodo, la Mezcla Mexicana de Exportación avanzó de 63.46 a 94.72 dólares por barril.
Pese al aumento de las cotizaciones, la diferencia entre la renta estimada por exportar y la de refinar se mantiene en las proyecciones de México Evalúa. Para 2026, el organismo calcula una renta de 64.9 dólares por barril exportado y de 44.7 dólares por barril refinado, una brecha de 20.3 dólares.
Con esos supuestos, el costo de oportunidad de la estrategia de refinación podría alcanzar 145,000 millones de pesos en 2026. La estimación depende de los precios, los volúmenes procesados y exportados, así como de los márgenes y la utilización de las refinerías.
Escenarios para Pemex
La dirección de la política petrolera apunta hacia un mayor procesamiento nacional. De acuerdo con el análisis de México Evalúa, el Paquete Económico contempla que en 2027 Pemex exporte 25% de su producción, la proporción más baja desde 1990.
“Para 2027 se proyecta exportar 25% de la producción de Pemex, la menor proporción desde 1990, y eso sube la utilización en nuestro cálculo. La mejora en el costo de oportunidad por barril es, en buena medida, consecuencia de refinar más”, señala el documento.
Las cifras operativas de la petrolera muestran la tendencia. En agosto, Pemex exportó 275,737 barriles diarios de petróleo crudo, su nivel más bajo en lo que va del año. En contraste, procesó 1 millón 208,195 barriles diarios, el segundo volumen mensual más alto del año, solo por detrás de julio.
La combinación de menores exportaciones y mayor procesamiento refuerza la importancia de evaluar el rendimiento económico de cada barril. Si la refinación no consigue elevar sus márgenes o mejorar la eficiencia operativa, destinar más crudo al Sistema Nacional de Refinación puede reducir la renta que Pemex obtiene de su producción.