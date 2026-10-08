Los contratos mixtos de Pemex no resultan atractivos para todas las petroleras, pero algunas empresas han encontrado en este esquema una oportunidad para operar campos maduros con producción, reservas y flujo de efectivo. Consorcio Petrolero 5M del Golfo es una de ellas y ya obtuvo la adjudicación de tres campos.
La compañía participa en Tamaulipas Constituciones, Sini-Caparroso y Madrefil-Bellota, tres de los nueve contratos mixtos que, hasta ahora, ya fueron firmados de un total de 21 que Pemex contempla desarrollar durante el sexenio.
El esquema ha sido cuestionado por su atractivo limitado para grandes petroleras internacionales y por las condiciones para recuperar costos. La pregunta es por qué empresas como Shell, BP, ExxonMobil o Chevron no han mostrado interés, mientras compañías de menor tamaño sí están dispuestas a participar.