La decisión de la compañía estadounidense mantiene a Dallas Fort Worth como su conexión con Tulum, pero elimina el enlace directo con Miami. El ajuste ocurre en un aeropuerto que ha perdido rutas operadas tanto por aerolíneas nacionales como extranjeras, entre ellas la conexión entre Tulum y Bogotá, Colombia, que dejó de operar Avianca.

La salida de American Airlines se suma a la de Volaris y Aeromexico , que también han reducido su presencia en la terminal. Los movimientos de las compañías responden a estrategias para fortalecer sus operaciones, en un mercado donde la demanda y la rentabilidad de las rutas determinan la continuidad de los servicios.

¿Por qué American Airlines salió del Aeropuerto de Tulum?

La reducción de la oferta aérea ha sido particularmente visible en las conexiones internacionales durante 2026. Datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) muestran que algunas rutas registraron caídas de hasta 70% en el número de vuelos entre enero y agosto.

La conexión entre Atlanta y Tulum pasó de 30 vuelos en enero a cinco en agosto. En el caso de Houston, las operaciones disminuyeron de 33 a 10 durante el mismo periodo.

Estos recortes reducen las opciones de llegada directa para los viajeros internacionales y reflejan las dificultades del aeropuerto para consolidar una oferta estable de conexiones, pese a que fue concebido como una alternativa para aliviar la saturación del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Inaugurado en diciembre de 2023, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el aeropuerto de Tulum formó parte de los principales proyectos de infraestructura de esa administración. Su objetivo era ampliar la capacidad de acceso a uno de los principales destinos turísticos del Caribe mexicano.

Sin embargo, la terminal no ha alcanzado el desempeño esperado. La reducción de vuelos coincide con un periodo complicado para el destino destino turístico , afectado por los altos costos de alquiler y de servicios complementarios, como restaurantes y experiencias, factores que han incidido en su atractivo para los visitantes.

Además de las condiciones del mercado turístico, Tulum enfrenta un problema de conectividad terrestre que también ha afectado el posicionamiento de otros aeropuertos, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La falta de opciones de transporte directo y conveniente para los pasajeros dificulta el acceso a las terminales y puede restar atractivo a las rutas aéreas, incluso cuando existe una oferta de vuelos disponible.

