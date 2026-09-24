American Airlines apuesta por Invex y Mastercard para incentivar a sus clientes en México

“Estas tarjetas y estas alianzas siempre nos impulsan y es exactamente lo que estamos esperando… Todos quieren una experiencia al momento de volar, quieren una experiencia premium, seguramente es algo que vamos a seguir viendo por los siguientes meses”, comenta José Freig, vicepresidente de operaciones internacionales, en entrevista con Expansión.

Para la aerolínea, el mercado en México se divide en dos: entre aquellos que buscan destinos de playa o realizan viajes de esparcimiento o entretenimiento, así como aquellos mexicanos que viajan regularmente a Estados Unidos con motivos de negocios o para visitar a familiares en aquel país. La apuesta con las nuevas tarjetas de crédito está en el segundo grupo.

“Están los mexicanos que van a visitar a alguien en Estados Unidos o que van de negocio; esas son las personas para las que ésta tarjeta y ésta alianza son ideales, porque estas personas radican en México y aunque tenemos tarjetas en otras partes del mundo, obviamente estas tarjetas no estaban al alcance de ellas, por eso vemos aquí una oportunidad. El mercado lo buscaba”, asevera.



American Airlines es la aerolínea estadounidense más grande en México al brindar un servicio de 29 rutas y hasta 830 vuelos semanales, a través de una red global que recibe a más de 200 millones de pasajeros al año.

La aerolínea destaca que INVEX aporta su experiencia financiera y que, con más de 1.6 millones de tarjetas en el mercado, se coloca como un líder en la emisión de Tarjetas de Crédito de marca compartida a nivel nacional. Por su parte, Mastercard combina su experiencia global en tecnología de pagos con una red de alcance mundial.

INVEX AAdvantage Platinum está diseñada para lo que la aerolínea llama “el viajero moderno”. Ésta busca combinar recompensas en las compras del día a día con beneficios que tienen por objetivo dar más valor a los tarjetahabientes con cada compra.