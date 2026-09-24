American Airlines apuesta por Invex y Mastercard para incentivar a sus clientes en México

Entre las estrategias de esta tarjeta está el no tener costo de anualidad durante el primer año, un bono de bienvenida de 12,500 millas AAdvantage al alcanzar un monto mínimo de compra, equivalentes hasta por un vuelo sencillo internacional, además de que acumula dos millas AAdvantage por cada dólar estadounidense gastado en compras con American Airlines y hoteles participantes.
Además, la firma acumula una milla AAdvantage por cada dos dólares gastados en el resto de las compras, hasta seis meses sin intereses en American Airlines y seis accesos al año a salas VIP de aeropuertos a través de LoungeKey.
Del otro lado, INVEX AAdvanatage World Elite está diseñada para el viajero frecuente, al ofrecer mayores oportunidades de acumulación y beneficios de viaje premium para quienes viajas con regularidad.
Un bono de bienvenida de 25,000 millas AAdvantage al alcanzar un monto mínimo de compra, equivalente hasta por un vuelo internacional, además de no tener costo de anualidad durante el primer año, con algunas de las estrategias que está poniendo en marcha.
De igual manera, la aerolínea destaca la acumulación de cuatro millas AAdvantage por cada dólar estadounidense gastado en compras con American Airlines y hoteles participantes, así como la acumulación de una milla Aadvantage por cada dólar gastado en el resto de las compras, hasta seis meses sin intereses en American Airlines y accesos ilimitados a las salas VIP de aeropuertos a través de LoungeKey.