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American Airlines apuesta por Invex y Mastercard para incentivar a sus clientes en México

Con esta estrategia, la aerolínea quiere generar mayores hábitos de compra en aquellos mexicanos que viajan con frecuencia a Estados Unidos por negocios.
jue 24 septiembre 2026 02:05 PM
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American Airlines es la aerolínea estadounidense más grande en México con un servicio distribuido en 29 rutas diferentes y hasta 830 vuelos semanales.
La aerolínea estadounidense, la más grande de este origen en México, ve en la acumulación de millas a través de compras, como cine o idas a restaurantes, una oportunidad. (Boarding1Now/Getty Images)

American Airlines ve en México su segundo mercado más importante, solo detrás de su natal Estados Unidos; en miras de seguir creciendo, la aerolínea anunció el lanzamiento de dos tarjetas de crédito con las que espera incentivar a sus clientes en el país, que ahora podrán acumular millas al ir al cine o algún restaurante.

El lanzamiento de INVEX AAdvantage Platinum e INVEX AAdvantage World Elite tiene por objetivo ofrecer mayores recompensas, beneficios de viaje y experiencias premium con las compras del día a día, a través de esta alianza con IVEX y Mastercard.

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“Estas tarjetas y estas alianzas siempre nos impulsan y es exactamente lo que estamos esperando… Todos quieren una experiencia al momento de volar, quieren una experiencia premium, seguramente es algo que vamos a seguir viendo por los siguientes meses”, comenta José Freig, vicepresidente de operaciones internacionales, en entrevista con Expansión.

Para la aerolínea, el mercado en México se divide en dos: entre aquellos que buscan destinos de playa o realizan viajes de esparcimiento o entretenimiento, así como aquellos mexicanos que viajan regularmente a Estados Unidos con motivos de negocios o para visitar a familiares en aquel país. La apuesta con las nuevas tarjetas de crédito está en el segundo grupo.

“Están los mexicanos que van a visitar a alguien en Estados Unidos o que van de negocio; esas son las personas para las que ésta tarjeta y ésta alianza son ideales, porque estas personas radican en México y aunque tenemos tarjetas en otras partes del mundo, obviamente estas tarjetas no estaban al alcance de ellas, por eso vemos aquí una oportunidad. El mercado lo buscaba”, asevera.


American Airlines es la aerolínea estadounidense más grande en México al brindar un servicio de 29 rutas y hasta 830 vuelos semanales, a través de una red global que recibe a más de 200 millones de pasajeros al año.

La aerolínea destaca que INVEX aporta su experiencia financiera y que, con más de 1.6 millones de tarjetas en el mercado, se coloca como un líder en la emisión de Tarjetas de Crédito de marca compartida a nivel nacional. Por su parte, Mastercard combina su experiencia global en tecnología de pagos con una red de alcance mundial.

INVEX AAdvantage Platinum está diseñada para lo que la aerolínea llama “el viajero moderno”. Ésta busca combinar recompensas en las compras del día a día con beneficios que tienen por objetivo dar más valor a los tarjetahabientes con cada compra.

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Entre las estrategias de esta tarjeta está el no tener costo de anualidad durante el primer año, un bono de bienvenida de 12,500 millas AAdvantage al alcanzar un monto mínimo de compra, equivalentes hasta por un vuelo sencillo internacional, además de que acumula dos millas AAdvantage por cada dólar estadounidense gastado en compras con American Airlines y hoteles participantes.

Además, la firma acumula una milla AAdvantage por cada dos dólares gastados en el resto de las compras, hasta seis meses sin intereses en American Airlines y seis accesos al año a salas VIP de aeropuertos a través de LoungeKey.

Del otro lado, INVEX AAdvanatage World Elite está diseñada para el viajero frecuente, al ofrecer mayores oportunidades de acumulación y beneficios de viaje premium para quienes viajas con regularidad.

Un bono de bienvenida de 25,000 millas AAdvantage al alcanzar un monto mínimo de compra, equivalente hasta por un vuelo internacional, además de no tener costo de anualidad durante el primer año, con algunas de las estrategias que está poniendo en marcha.

De igual manera, la aerolínea destaca la acumulación de cuatro millas AAdvantage por cada dólar estadounidense gastado en compras con American Airlines y hoteles participantes, así como la acumulación de una milla Aadvantage por cada dólar gastado en el resto de las compras, hasta seis meses sin intereses en American Airlines y accesos ilimitados a las salas VIP de aeropuertos a través de LoungeKey.

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American Airlines Estados Transporte aéreo

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