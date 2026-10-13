México sigue sin almacenamiento estratégico de gas natural y los proyectos no avanzan

El gas en los ductos no es una reserva estratégica

La discusión sobre la capacidad de respuesta del país ante una interrupción del suministro cobró relevancia después de que el director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) señalara que México dispone de tres días de almacenamiento de gas natural para enfrentar una contingencia. Sin embargo, esa cifra se refiere al combustible que permanece dentro del sistema de ductos, no a inventarios resguardados en instalaciones diseñadas para almacenar y liberar gas cuando sea necesario.

David Rosales, socio de Elevation Ideas, cuestionó que se considere almacenamiento el volumen de gas que circula por la infraestructura de transporte. Aunque ese inventario operativo puede aportar flexibilidad ante problemas de corto plazo, su capacidad es limitada y no sustituye las reservas que el país necesita para enfrentar una interrupción importante del suministro.

“Definitivamente no es almacenamiento, si tu te imaginas cuánto pasa por un popote, pues puede ser una gran cantidad pero la capacidad que tiene que es mínima, por eso no es almacenamiento por más que sí pueda ayudar a tener una pequeña flexibilidad en el sistema en caso de problemas operativos de muy corto plazo, pero insuficiente en un problema real”, concluyó Rosales.

La diferencia es relevante para la seguridad energética. El gas contenido en los ductos forma parte de la operación cotidiana del sistema de transporte. Una reserva estratégica, en cambio, requiere instalaciones capaces de conservar inventarios y ponerlos a disposición de los usuarios cuando el suministro habitual falla.

Sin esa infraestructura, una interrupción de las importaciones de gas natural puede trasladarse rápidamente a las centrales eléctricas, las industrias y otros consumidores que dependen del combustible. El margen operativo que ofrecen los ductos no elimina esa exposición.

Una reducción de envíos puso a prueba al sistema

La vulnerabilidad quedó de manifiesto a finales de septiembre y principios de octubre, cuando México recibió menores volúmenes de gas natural. En la conferencia mañanera del 7 de octubre, Cuitláhuac García, director general del Centro Nacional de Control de Gas Natural ( Cenagas), reconoció que el país enfrentó una situación crítica por la posibilidad de que disminuyera el suministro proveniente de Estados Unidos.

“De hecho, hace una semana hubo una situación crítica en Estados Unidos, avisaron que iban a dejar de enviar alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales tomamos de gas natural de importación, y era un golpe fuerte. Sin embargo, pudimos (…) pudimos afrontarlo sin problemas”, dijo el funcionario.

