Televisa alista la cartera para fusionar y comprar empresas en telecomunicaciones como AT&T

Presión financiera y margen de maniobra

Además, en enero utilizó parte del flujo de caja libre para liquidar los 207 millones de dólares restantes de sus bonos senior con vencimiento en 2026, en una señal de disciplina financiera y reducción de deuda. El movimiento le permite aliviar presiones de corto plazo y fortalecer su posición de cara a posibles inversiones estratégicas en el sector de telecomunicaciones.

Brian Rodríguez, analista de Monex Grupo Financiero, explicó que, para Televisa, la eventual incorporación de AT&T México al mercado doméstico representaría una oportunidad relevante para generar sinergias operativas y comerciales.

La combinación de infraestructura de red, canales de distribución y portafolio de productos permitiría fortalecer el empaquetamiento de servicios fijos y móviles, ampliar la oferta al usuario final y optimizar costos, lo que podría traducirse en una mayor rentabilidad para el negocio en su conjunto.

El movimiento permitiría escalar su negocio de conectividad, que hasta ahora ha concentrado sus esfuerzos en el segmento fijo, aunque también opera como Operador Móvil Virtual (OMV).

“La compra es posible desde la parte de la intención y de la visión económica, pero la viabilidad del movimiento también dependerá de su estructura, ya sea mediante un levantamiento de capital o la participación de un socio financiero”, consideró el analista.

Para Rodríguez, Grupo Televisa mantiene hasta ahora niveles de apalancamiento en línea con el mercado, una posición que, señaló, debería preservar para fortalecer al grupo y su situación financiera.

Al primer trimestre de este año, Televisa reportó una liquidez de 38.8 millones de pesos y una deuda de 89.7 millones de pesos que, si se compara con la del tercer trimestre de 2025, bajó en 3.3 millones.

“La idea es que, si se presentan oportunidades en el futuro, en caso de ser necesarias, se llevarán a cabo. Pero ahora el foco es fortalecer la base financiera”, dijo.