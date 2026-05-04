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Televisa se alista para fusionar y adquirir empresas de telecomunicaciones

La compañía fortalece su posición financiera tras reducir deuda y mejorar liquidez, con el objetivo de ganar escala en un mercado móvil altamente concentrado.
lun 04 mayo 2026 04:45 PM
Televisa alista la cartera para fusionar y comprar empresas en telecomunicaciones como AT&T
Televisa busca fortalecer su negocio de conectividad con una posible adquisición de AT&T México, en medio de una reconfiguración del mercado de telecomunicaciones. (Eloisa Sanchez de Alba/Getty Images)

Televisa, el mayor grupo de medios del país, busca aumentar su apuesta en la industria de la conectividad en México. Alfonso de Angoitia, copresidente de la compañía, aseguró durante la conferencia con inversionistas para discutir los resultados del primer trimestre del año que la empresa está preparada para oportunidades de fusiones y adquisiciones en el sector de telecomunicaciones, donde, al cierre de 2025, versiones colocaron a AT&T México como el operador objetivo de compra.

De acuerdo con fuentes, la transacción se valúa en más de 2,000 millones de dólares y colocaría a Televisa en el centro de una reconfiguración del mercado móvil. No se trata únicamente de crecer en usuarios, sino de incorporar espectro, red y presencia directa en un segmento dominado por Telcel. Pero una operación de este tipo produciría presión en las finanzas de Televisa. Aun así, la compañía mantiene el esfuerzo.

En abril, la empresa envió un evento relevante a la Bolsa Mexicana de Valores, donde solicitó a sus accionistas discutir y, en su caso, aprobar un aumento de capital de hasta 7,200 millones de pesos, cuyos recursos podrían destinarse a adquirir la operación de AT&T México.

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Presión financiera y margen de maniobra

Además, en enero utilizó parte del flujo de caja libre para liquidar los 207 millones de dólares restantes de sus bonos senior con vencimiento en 2026, en una señal de disciplina financiera y reducción de deuda. El movimiento le permite aliviar presiones de corto plazo y fortalecer su posición de cara a posibles inversiones estratégicas en el sector de telecomunicaciones.

Brian Rodríguez, analista de Monex Grupo Financiero, explicó que, para Televisa, la eventual incorporación de AT&T México al mercado doméstico representaría una oportunidad relevante para generar sinergias operativas y comerciales.

La combinación de infraestructura de red, canales de distribución y portafolio de productos permitiría fortalecer el empaquetamiento de servicios fijos y móviles, ampliar la oferta al usuario final y optimizar costos, lo que podría traducirse en una mayor rentabilidad para el negocio en su conjunto.

El movimiento permitiría escalar su negocio de conectividad, que hasta ahora ha concentrado sus esfuerzos en el segmento fijo, aunque también opera como Operador Móvil Virtual (OMV).

“La compra es posible desde la parte de la intención y de la visión económica, pero la viabilidad del movimiento también dependerá de su estructura, ya sea mediante un levantamiento de capital o la participación de un socio financiero”, consideró el analista.

Para Rodríguez, Grupo Televisa mantiene hasta ahora niveles de apalancamiento en línea con el mercado, una posición que, señaló, debería preservar para fortalecer al grupo y su situación financiera.

Al primer trimestre de este año, Televisa reportó una liquidez de 38.8 millones de pesos y una deuda de 89.7 millones de pesos que, si se compara con la del tercer trimestre de 2025, bajó en 3.3 millones.

“La idea es que, si se presentan oportunidades en el futuro, en caso de ser necesarias, se llevarán a cabo. Pero ahora el foco es fortalecer la base financiera”, dijo.

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Un mercado en reconfiguración

Los cambios tecnológicos y en los hábitos de consumo aceleran la búsqueda de sinergias y adquisiciones entre empresas, incluso en casos que antes el mercado consideraba poco probables. Hace cuatro años, Izzi, filial de Grupo Televisa, exploró una posible fusión de activos con Megacable, aunque ambas compañías compiten en el mismo segmento de servicios fijos.

En paralelo, Televisa ha evolucionado su estrategia mediante alianzas y fusiones para crear TelevisaUnivision, con el objetivo de incursionar en el mercado de streaming, una industria que se aparta de su negocio tradicional. Ahora busca entrar al mercado móvil, uno de los más complejos, especialmente en México por la concentración de mercado e ingresos.

En este contexto, la posible adquisición de AT&T México por parte de Grupo Televisa se inscribe en una tendencia más amplia del sector, donde las empresas buscan redefinir su estrategia ante los cambios tecnológicos y de consumo. Este entorno, advierte el analista, podría dar paso a nuevas fusiones y adquisiciones que, hasta hace poco, habrían resultado impensables.

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Telecomunicaciones

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