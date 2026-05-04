Televisa alista la cartera para fusionar y comprar empresas en telecomunicaciones como AT&T

Televisa, el mayor grupo de medios del país, busca aumentar su apuesta en la industria de la conectividad en México. Alfonso de Angoitia, copresidente de la compañía, aseguró durante la conferencia con inversionistas para discutir los resultados del primer trimestre del año que la empresa está preparada para oportunidades de fusiones y adquisiciones en el sector de telecomunicaciones, donde, al cierre de 2025, versiones colocaron a AT&T México como el operador objetivo de compra.
De acuerdo con fuentes, la transacción se valúa en más de 2,000 millones de dólares y colocaría a Televisa en el centro de una reconfiguración del mercado móvil. No se trata únicamente de crecer en usuarios, sino de incorporar espectro, red y presencia directa en un segmento dominado por Telcel. Pero una operación de este tipo produciría presión en las finanzas de Televisa. Aun así, la compañía mantiene el esfuerzo.
En abril, la empresa envió un evento relevante a la Bolsa Mexicana de Valores, donde solicitó a sus accionistas discutir y, en su caso, aprobar un aumento de capital de hasta 7,200 millones de pesos, cuyos recursos podrían destinarse a adquirir la operación de AT&T México.