Mientras Televisa es uno de los grupos más conocidos del país por su presencia en las telecomunicaciones y la producción de contenidos en español, Fintech Holding y su fundador se mueven con un perfil mucho más discreto, lejos de los reflectores y con pocas apariciones en los medios de comunicación.
Su bajo perfil mediático contrasta con su lugar en el mundo empresarial mexicano. Martínez Guzmán ocupa la posición 31 en el ranking de Expansión de los 100 empresarios más importantes del país, por encima de Alfonso de Angoitia, copresidente de Televisa, y de Emilio Azcárraga, heredero del imperio televisivo que fundó su familia.
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¿Quién es David Martínez, el fundador de Fintech que se mueve lejos de los reflectores?
David Martínez Guzmán es un inversionista y financiero mexicano nacido en Monterrey, Nuevo León, en 1957. Conocido por su bajo perfil y su influencia en los mercados internacionales, construyó su trayectoria en Wall Street mediante la compra y reestructuración de deuda corporativa y soberana, según su perfil como consejero de Cemex .
Es fundador y director general de Fintech Advisory, firma con oficinas en Nueva York y Londres que administra inversiones en activos financieros. Su estrategia consiste en identificar oportunidades en momentos de incertidumbre, adquirir activos a precios descontados y buscar ganancias cuando recuperan su valor o se renegocian sus condiciones.
Antes de entrar al mundo financiero, Martínez estudió filosofía durante seis meses en Roma y cursó una carrera de ingeniería en el ITESM de México. Posteriormente obtuvo una maestría en Administración de Negocios (MBA) en Harvard Business School y comenzó su carrera en el área de Mercados Emergentes de Citi.
Su influencia también se extiende a los consejos de administración de importantes empresas. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado o mantenido posiciones como consejero, miembro independiente o accionista en compañías como Cemex, Vitro, Alpek y Banco Sabadell México, además de figurar vinculado a ICATEN.
Su habilidad para detectar oportunidades en escenarios de crisis le ha valido comparaciones con Carlos Slim, aunque en el ámbito financiero. Pese a su discreción y sus escasas apariciones públicas, su nombre figura entre los inversionistas mexicanos con presencia en operaciones empresariales de alcance internacional.
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¿Qué es Fintech, la firma que comprará AT&T México junto con Televisa?
Su especialidad es adquirir deuda a precios de descuento y negociar reestructuraciones con los acreedores. En algunos casos, estos acuerdos le permiten convertir pasivos en participaciones accionarias y convertirse en socio de las compañías.
Bajo este modelo, ha participado en la reestructuración de la deuda soberana de Argentina tras el impago de 2001, así como en operaciones relacionadas con empresas mexicanas como Vitro, Cydsa e ICA.
La firma también tiene antecedentes en el sector de las telecomunicaciones y los medios. En 2006 adquirió 40% de Cablevisión, entonces operadora de televisión de paga vinculada a Grupo Clarín, en Argentina.
Años después, Martínez amplió su presencia en el mercado mexicano al adquirir una participación accionaria en Grupo Televisa, que a finales de 2024 reportó en un rango de entre 7.48% y 7.8%, según la información proporcionada.
¿Cómo será la venta de AT&T a Televisa y Fintech?
El acuerdo establece un precio de compra de 2,000 millones de dólares, sujeto a ciertos ajustes. Para cubrirlo, Televisa y Fintech combinarán recursos propios con un crédito garantizado. La deuda no podrá cobrarse contra otros activos del consorcio fuera de las garantías pactadas.
La operación aún necesita las autorizaciones regulatorias y se espera que concluya durante el primer trimestre de 2027. Hasta entonces, la venta no estará cerrada.
Al cierre de 2025, AT&T México tenía 24.7 millones de suscriptores, lo que lo colocaba como el segundo operador móvil más grande del país. Ese año reportó ingresos por 85,400 millones de pesos y una utilidad de operación de 1,400 millones, según el comunicado referente a la venta .
Una vez concretada la compra, Televisa y Fintech tendrán cada una 50% del negocio. Para Televisa, esto significa sumar una participación en el mercado móvil a sus actividades de cable, internet y televisión de paga, mientras que ambas compañías compartirán la propiedad de la operación.
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David Martínez supera a Alfonso de Angoitia y Emilio Azcárraga en el ranking empresarial
Alfonso de Angoitia Noriega, copresidente de Grupo Televisa y el directivo de la compañía mejor posicionado en el listado, ocupa el lugar 36. Un año antes no figuraba en el ranking.
Por su parte, Emilio Azcárraga Jean se ubica en la posición 48. Aunque es heredero del grupo de medios fundado por su abuelo y consolidado por su padre, desde que dejó la dirección de Televisa ha concentrado su actividad empresarial en Ollamani. La compañía reúne negocios como el Club América, el Estadio Banorte, PlayCity y el negocio editorial.