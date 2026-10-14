¿Qué es Fintech, la firma que comprará AT&T México junto con Televisa?

Fundada en 1987 por David Martínez Guzmán, Fintech es una firma de inversión que comenzó con un préstamo de 300,000 dólares que el empresario recibió de su abuela . Desde sus oficinas en Nueva York y Londres, la compañía ha desarrollado una estrategia centrada en identificar oportunidades en empresas y gobiernos con problemas financieros.

Su especialidad es adquirir deuda a precios de descuento y negociar reestructuraciones con los acreedores. En algunos casos, estos acuerdos le permiten convertir pasivos en participaciones accionarias y convertirse en socio de las compañías.

Bajo este modelo, ha participado en la reestructuración de la deuda soberana de Argentina tras el impago de 2001, así como en operaciones relacionadas con empresas mexicanas como Vitro, Cydsa e ICA.

La firma también tiene antecedentes en el sector de las telecomunicaciones y los medios. En 2006 adquirió 40% de Cablevisión, entonces operadora de televisión de paga vinculada a Grupo Clarín, en Argentina.

Años después, Martínez amplió su presencia en el mercado mexicano al adquirir una participación accionaria en Grupo Televisa, que a finales de 2024 reportó en un rango de entre 7.48% y 7.8%, según la información proporcionada.

La compra de AT&T México vincula a David Martínez con uno de los movimientos más relevantes del sector de telecomunicaciones. (Archivo)

¿Cómo será la venta de AT&T a Televisa y Fintech?

El acuerdo establece un precio de compra de 2,000 millones de dólares, sujeto a ciertos ajustes. Para cubrirlo, Televisa y Fintech combinarán recursos propios con un crédito garantizado. La deuda no podrá cobrarse contra otros activos del consorcio fuera de las garantías pactadas.

La operación aún necesita las autorizaciones regulatorias y se espera que concluya durante el primer trimestre de 2027. Hasta entonces, la venta no estará cerrada.

Al cierre de 2025, AT&T México tenía 24.7 millones de suscriptores, lo que lo colocaba como el segundo operador móvil más grande del país. Ese año reportó ingresos por 85,400 millones de pesos y una utilidad de operación de 1,400 millones, según el comunicado referente a la venta .

Una vez concretada la compra, Televisa y Fintech tendrán cada una 50% del negocio. Para Televisa, esto significa sumar una participación en el mercado móvil a sus actividades de cable, internet y televisión de paga, mientras que ambas compañías compartirán la propiedad de la operación.