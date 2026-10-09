Mucho antes de Tesla, los autos eléctricos ya competían con la gasolina: por qué terminaron desapareciendo

Los autos eléctricos comenzaron mucho antes de Tesla

La historia no parte de un solo automóvil, sino de una serie de inventos que terminaron haciendo posible almacenar electricidad y utilizarla para mover un vehículo.

Alrededor de 1828, el ingeniero húngaro Ányos Jedlik construyó un pequeño modelo impulsado por un motor eléctrico. Thomas Davenport desarrolló otro dispositivo en Estados Unidos durante la década de 1830 y, entre 1832 y 1839, Robert Anderson trabajó en un carruaje alimentado mediante celdas eléctricas.

Aquellos primeros experimentos tenían una limitación importante: las baterías no podían recargarse. Eso cambió en 1859, cuando Gaston Planté desarrolló la batería recargable de plomo-ácido, tecnología que Camille Faure logró mejorar años después para aumentar su capacidad.

Con una fuente de energía que ya podía reutilizarse, los proyectos comenzaron a parecerse más a un automóvil. Gustave Trouvé presentó un triciclo eléctrico en París en 1881 y, siete años después, apareció en Alemania el Flocken Elektrowagen, equipado con un motor de 0.7 kW, una batería de 100 kilos y una velocidad máxima cercana a los 15 km/h.

La electricidad incluso comenzó a demostrar que podía ofrecer desempeño. En 1899, Camille Jenatzy alcanzó 105.88 km/h y se convirtió en la primera persona en superar la barrera de los 100 km/h con un automóvil.



Los eléctricos llegaron a competir con los coches de gasolina





Baker Electric (@electricclassiccars)

El cambio de siglo llevó la tecnología fuera de los experimentos. Los taxistas de Nueva York estuvieron entre sus primeros usuarios comerciales y algunas estimaciones señalan que alrededor de un tercio de los automóviles que circulaban en Estados Unidos en 1900 utilizaban electricidad.

También aparecieron flotas en Londres y Berlín, mientras grandes hoteles comenzaron a emplear estos vehículos para trasladar huéspedes. Modelos como el Porsche Egger-Lohner P1 o el Baker Electric formaron parte de ese primer mercado.