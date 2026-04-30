Una idea que llegó demasiado pronto

En marzo de 1994, una compañía llamada Teledesic se fundó en Estados Unidos con un objetivo que entonces parecía imposible: construir una red de internet satelital de banda ancha. El proyecto tenía diseño, tenía inversión y tenía visión. Lo que no tenía era mercado.

Mientras Teledesic planeaba su red, los cables submarinos de fibra óptica se extendían por el fondo de los océanos a un costo que era prácticamente la mitad de lo que costaría levantar la infraestructura satelital. Los tomadores de decisiones en Washington miraron los números y decidieron apostar por los cables. Teledesic nunca despegó. Para principios de los 2000, la empresa había cerrado.

Dos años después de esa muerte corporativa, ocurrió el giro que nadie vio venir.

El fichaje que resucitó una idea muerta

En 2004, Elon Musk —quien para ese momento ya había fundado SpaceX con la meta de llevar humanos a Marte— contrató a Larry Williams como vicepresidente de relaciones estratégicas. Williams no era un especialista en cohetes: había sido vicepresidente del proyecto de internet satelital de Teledesic, la empresa que acababa de cerrar.

Musk no estaba buscando experiencia aeroespacial. Estaba contratando una idea que el mercado había descartado antes de tiempo.

Con Williams adentro, SpaceX reactivó el proyecto de red satelital con una escala diferente. Ya no se trataba de dar internet en aviones. La nueva apuesta era construir una red satelital comercial capaz de operar en paralelo a los cables submarinos y conectar cualquier punto del planeta sin depender de infraestructura terrestre. El proceso de diseño, planeación de negocio y aprobaciones regulatorias comenzó desde cero.

En 2016, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos aprobó el nombre oficial del proyecto: Starlink.