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El 14% de las gasolinas del país incumple los topes de precios fijados para los combustibles

La medida que buscaba contener la inflación debía durar seis meses, pero se ha prolongado hasta febrero de 2027 con estímulos fiscales y diferencias en el cumplimiento de los precios máximos.
lun 19 octubre 2026 11:31 AM
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Trabajador de una estación de servicio cargando diésel a un camión de carga.
El diésel es el combustible que se ha visto más afectado el incremento de sus precios en el mercado internacional y presionando a los mercados locales. (Rogelio Morales Ponce )

El cumplimiento de los topes de precios de la gasolina regular y el diésel aumentó ligeramente en octubre, pese a la presión de los mercados internacionales sobre los combustibles y los márgenes limitados de las estaciones de servicio. Al 12 de octubre, 86.8% de las gasolineras vendía gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro y 86.5% comercializaba diésel a un máximo de 27 pesos.

El avance fue marginal respecto a la semana previa. En el caso de la gasolina regular, la proporción de estaciones que respetaban el límite pasó de 86.5% el 5 de octubre a 86.8% una semana después. Para el diésel, aumentó de 85.9% a 86.5%, de acuerdo con un análisis de PetroIntelligence.

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La guerra entre Estados Unidos e Irán y los ataques ucranianos contra refinerías rusas han añadido presión a los precios energéticos, mientras la Secretaría de Hacienda mantiene estímulos fiscales para facilitar el cumplimiento de los límites.

Un acuerdo temporal que se prolonga

El control del precio de la gasolina regular comenzó en febrero de 2025, cuando el gobierno federal y los empresarios gasolineros acordaron mantener su precio por debajo de los 24 pesos por litro para contener las presiones inflacionarias. La medida se presentó como temporal, con una duración inicial de seis meses, pero se ha renovado y permanecerá vigente, por ahora, hasta febrero de 2027.

De cumplirse ese calendario, el mecanismo llegará a dos años de aplicación en un mercado donde los precios están sujetos, en principio, a las condiciones de oferta y demanda.

El límite al diésel se estableció posteriormente, en abril de 2026, mediante un acuerdo entre el gobierno federal y el sector gasolinero. Para entonces, el combustible se comercializaba cerca de los 30 pesos por litro, por lo que se fijó un máximo de 27 pesos.

La aplicación de ambos acuerdos ha requerido medidas adicionales para reducir la presión sobre los precios finales. Entre ellas están los estímulos fiscales al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), los estímulos complementarios y los descuentos en las ventas mayoristas de Pemex.

Las diferencias entre estados

En el diésel, Baja California registra el mayor nivel de cumplimiento, con 99% de las estaciones dentro del precio máximo. Tamaulipas, Colima y Ciudad de México alcanzan 98%, mientras que Morelos y el Estado de México reportan 97%.

En el extremo contrario se encuentran Quintana Roo, donde el cumplimiento es de apenas 14%; Baja California Sur, con 37%, y Nayarit, con 44%.

La gasolina regular presenta mejores resultados en algunas entidades. Guerrero, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz registran un cumplimiento de 99%. Chiapas y Baja California alcanzan 98%, mientras que Aguascalientes, Guanajuato y Puebla reportan 97%.

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Hacienda absorbe parte de la presión

Los estímulos fiscales continúan como uno de los instrumentos para sostener los acuerdos de precios sin trasladar toda la presión de los combustibles a los consumidores.

Para la semana del 17 al 23 de octubre, la gasolina regular cuenta con un estímulo fiscal de 3.98 pesos por litro, mientras que el correspondiente a la gasolina premium es de 3.74 pesos, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En el diésel, la presión es mayor. El combustible mantiene un estímulo del IEPS de 100%, equivalente a dejar de cobrar 7.36 pesos por litro de ese impuesto. A ello se suma un estímulo complementario de 2.35 pesos.

Estos apoyos reducen la carga fiscal aplicada a los combustibles y contribuyen a contener el precio que pagan los consumidores. Al mismo tiempo, implican que el gobierno deja de recaudar parte de los ingresos que obtendría con el cobro íntegro del impuesto.

Profeco vigila los márgenes de las estaciones

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene el monitoreo de precios para identificar tanto a las estaciones que respetan los acuerdos como a las que venden por encima de los límites establecidos.

César Escalante, titular de la dependencia, informó que, de acuerdo con los cálculos del organismo, alrededor de 8,966 estaciones de servicio del país cumplen con el pacto del diésel.

Durante la conferencia matutina del lunes 12 de octubre, el funcionario presentó ejemplos de establecimientos con precios dentro del límite y márgenes de ganancia acotados, así como de otros que mantienen precios superiores al acuerdo.

“En nuestro monitoreo tenemos las que dan precios justo por cada una de las regiones. En este caso ubicamos esta de Pemex, en Tecámac, Estado de México, 26 pesos con 89 centavos. Y si se fijan, en ningún caso el margen de ganancia es superior a 1 peso con 63 centavos; le vamos a poner una palomita”, dijo Escalante.

En contraste, señaló a una estación de Oxxo Gas en Cancún, Quintana Roo, que vendía el diésel a 28.29 pesos por litro. También mencionó una estación Gulf en Coronango, Puebla, con un precio de 27.99 pesos y un margen de ganancia de 4.69 pesos por litro.

“Están son las que siguen ‘volando la barda con los precios’”, afirmó el procurador al referirse a los establecimientos que exceden los límites acordados.

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Pemex diésel

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