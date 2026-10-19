La guerra entre Estados Unidos e Irán y los ataques ucranianos contra refinerías rusas han añadido presión a los precios energéticos, mientras la Secretaría de Hacienda mantiene estímulos fiscales para facilitar el cumplimiento de los límites.

Un acuerdo temporal que se prolonga

El control del precio de la gasolina regular comenzó en febrero de 2025, cuando el gobierno federal y los empresarios gasolineros acordaron mantener su precio por debajo de los 24 pesos por litro para contener las presiones inflacionarias. La medida se presentó como temporal, con una duración inicial de seis meses, pero se ha renovado y permanecerá vigente, por ahora, hasta febrero de 2027.

De cumplirse ese calendario, el mecanismo llegará a dos años de aplicación en un mercado donde los precios están sujetos, en principio, a las condiciones de oferta y demanda.

El límite al diésel se estableció posteriormente, en abril de 2026, mediante un acuerdo entre el gobierno federal y el sector gasolinero. Para entonces, el combustible se comercializaba cerca de los 30 pesos por litro, por lo que se fijó un máximo de 27 pesos.

La aplicación de ambos acuerdos ha requerido medidas adicionales para reducir la presión sobre los precios finales. Entre ellas están los estímulos fiscales al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), los estímulos complementarios y los descuentos en las ventas mayoristas de Pemex.

Las diferencias entre estados

En el diésel, Baja California registra el mayor nivel de cumplimiento, con 99% de las estaciones dentro del precio máximo. Tamaulipas, Colima y Ciudad de México alcanzan 98%, mientras que Morelos y el Estado de México reportan 97%.

En el extremo contrario se encuentran Quintana Roo, donde el cumplimiento es de apenas 14%; Baja California Sur, con 37%, y Nayarit, con 44%.

La gasolina regular presenta mejores resultados en algunas entidades. Guerrero, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz registran un cumplimiento de 99%. Chiapas y Baja California alcanzan 98%, mientras que Aguascalientes, Guanajuato y Puebla reportan 97%.

