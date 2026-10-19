Hacienda absorbe parte de la presión
Los estímulos fiscales continúan como uno de los instrumentos para sostener los acuerdos de precios sin trasladar toda la presión de los combustibles a los consumidores.
Para la semana del 17 al 23 de octubre, la gasolina regular cuenta con un estímulo fiscal de 3.98 pesos por litro, mientras que el correspondiente a la gasolina premium es de 3.74 pesos, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
En el diésel, la presión es mayor. El combustible mantiene un estímulo del IEPS de 100%, equivalente a dejar de cobrar 7.36 pesos por litro de ese impuesto. A ello se suma un estímulo complementario de 2.35 pesos.
Estos apoyos reducen la carga fiscal aplicada a los combustibles y contribuyen a contener el precio que pagan los consumidores. Al mismo tiempo, implican que el gobierno deja de recaudar parte de los ingresos que obtendría con el cobro íntegro del impuesto.
Profeco vigila los márgenes de las estaciones
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene el monitoreo de precios para identificar tanto a las estaciones que respetan los acuerdos como a las que venden por encima de los límites establecidos.
César Escalante, titular de la dependencia, informó que, de acuerdo con los cálculos del organismo, alrededor de 8,966 estaciones de servicio del país cumplen con el pacto del diésel.
Durante la conferencia matutina del lunes 12 de octubre, el funcionario presentó ejemplos de establecimientos con precios dentro del límite y márgenes de ganancia acotados, así como de otros que mantienen precios superiores al acuerdo.
“En nuestro monitoreo tenemos las que dan precios justo por cada una de las regiones. En este caso ubicamos esta de Pemex, en Tecámac, Estado de México, 26 pesos con 89 centavos. Y si se fijan, en ningún caso el margen de ganancia es superior a 1 peso con 63 centavos; le vamos a poner una palomita”, dijo Escalante.
En contraste, señaló a una estación de Oxxo Gas en Cancún, Quintana Roo, que vendía el diésel a 28.29 pesos por litro. También mencionó una estación Gulf en Coronango, Puebla, con un precio de 27.99 pesos y un margen de ganancia de 4.69 pesos por litro.
“Están son las que siguen ‘volando la barda con los precios’”, afirmó el procurador al referirse a los establecimientos que exceden los límites acordados.