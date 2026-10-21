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Amazon acelera sus envíos desde Estados Unidos a México vía el AIFA para fortalecer sus suscripciones Prime

La plataforma refuerza su red logística transfronteriza para captar la alta demanda de productos provenientes de Estados Unidos, ampliando su catálogo e impulsando entregas internacionales en un plazo récord de 24 horas
mié 21 octubre 2026 01:11 PM
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Paquetes de cartón de Amazon, algunos con cinta de embalaje de Prime y etiquetas de envío, apilados sobre una banda transportadora dentro de un centro logístico, con estructuras y maquinaria industrial al fondo.
La empresa optimiza sus envíos hacia México para aumentar la variedad de productos disponibles y garantizar que tus compras lleguen a la puerta de tu casa en solo 24 horas. (FOTO: ALFREDO ESTRELLA/AFP.)

Amazon busca ampliar su negocio en México a través de las compras transfronterizas, con una estrategia que combina una mayor oferta de productos de Estados Unidos, entregas más rápidas y nuevos beneficios para los miembros de su programa de suscripción Prime.

En este mercado, Amazon apunta a aprovechar la demanda de productos que no siempre están disponibles en México y reducir los tiempos que los consumidores esperan para recibirlos. La compañía habilitó entregas al día siguiente para millones de productos elegibles de su catálogo estadounidense, que anteriormente podían tardar entre cuatro y cinco días en llegar a los hogares mexicanos.

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“Ya 28,000 personas recibieron el producto que ellos pidieron en Estados Unidos al día siguiente en la puerta de su casa y es gracias al hecho que teníamos el inventario mucho más cercano a la frontera y que trabajamos muy de la mano con las instituciones aduaneras para pasarlo rápido”, dijo Pedro Huerta, country manager de Amazon México, en entrevista con Expansión.

La apuesta de la empresa de Jeff Bezos llega en un momento en que el comercio electrónico mantiene su avance en el país. En 2025, las ventas minoristas en línea alcanzaron un valor de 941,000 millones de pesos, un incremento anual de 19.2%, y representaron 17.7% del total de las ventas minoristas del país, de acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Aún con la ampliación de su catálogo estadounidense, Amazon no espera que los envíos internacionales aumenten significativamente su participación dentro del negocio mexicano. Actualmente, representan menos de 20% del total, de acuerdo con Huerta.

El directivo anticipó que las compras desde Estados Unidos crecerán al ritmo del comercio electrónico mexicano, aunque no prevé un incremento sustancial de su peso porcentual en las operaciones de la compañía en el país, dado que la prioridad es complementar el negocio doméstico con una mayor selección de productos y tiempos de entrega más cortos.

La empresa cuenta con 14 centros de distribución y más de 30 estaciones de entrega en México, según Huerta. La operación transfronteriza se conecta con esa red para completar la última parte del recorrido de los paquetes.

La siguiente etapa dependerá de que Amazon consiga mantener los tiempos prometidos y estabilizar sus operaciones actuales . Huerta señaló que la compañía necesita algunos meses para comprobar que puede cumplir de manera consistente con sus estándares de calidad antes de ampliar la cobertura.

Vamos a necesitar algunos meses para estabilizar bien nuestras operaciones, pero luego es obvio que ciudades como Guadalajara, como Monterrey serían las siguientes para estas entregas
Pedro Huerta

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De la frontera al AIFA: la nueva ruta aérea para acelerar envíos

Para reducir los tiempos de entrega, Amazon modificó la operación de sus envíos transfronterizos. La compañía identifica, con base en el historial de compra de los consumidores mexicanos, los productos que prevé que tendrán mayor demanda y coloca ese inventario más cerca de la frontera para traer los paquetes al suelo mexicano.

“Lo primero que teníamos que hacer era crear ese inventario específico que nosotros prevemos y creemos en base a la historia de compra de los mexicanos, va a ser lo más deseado, tenerlo lo más cerca posible a la frontera por qué antes lo hacíamos de manera terrestre y podía tardar 4 o 5 días para llegar”, explicó Huerta.

El modelo aprovecha las instalaciones del AIFA y la flotilla de reparto de Amazon para distribuir los paquetes una vez que llegan al país. El directivo no detalló el monto de inversión destinado al proyecto ni precisó si requirió nuevas instalaciones, aunque señaló que la empresa está aprovechando parte de su infraestructura existente.

La operación comenzó en Ciudad de México, Toluca y Puebla. Los electrónicos figuran entre las categorías que más han crecido con el servicio, particularmente los celulares y otros dispositivos que pueden encontrarse en una mayor variedad de modelos en el mercado estadounidense. La compañía no compartió cifras sobre el crecimiento porcentual de estas categorías ni sobre el volumen total de pedidos transfronterizos que espera procesar.

Con el movimiento, Amazon también quiere fortalecer la membresía Prime mediante beneficios que aumenten su valor para los consumidores, por tanto, los envíos elegibles desde Estados Unidos están incluidos sin costo adicional para los suscriptores.

La intención es hacer sentir a los miembros Prime especiales y creo que va a hacer que la gente quiera cada vez más a su membresía
Pedro Huerta

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El directivo explicó que la compañía espera que el servicio impulse nuevas incorporaciones a Prime y una mayor utilización de sus beneficios, aunque no compartió metas de suscripciones, indicadores de retención ni estimaciones sobre el incremento en la frecuencia de compra.

Este servicio añade valor porque da más selección, porque da más rapidez de entrega, pero también complementa nuestras inversiones dentro del país, y todo lo damos para ser parte mucho más frecuente de las compras de nuestros consumidores
Pedro Huerta

La estrategia también coincide con la prioridad global de Amazon de acelerar las entregas. En sus resultados del segundo trimestre de 2026, la compañía reportó que entregó más de 40% más artículos el mismo día o durante la noche a miembros Prime durante el primer semestre, frente al periodo comparable anterior.

En el segundo trimestre, las ventas de Amazon en Norteamérica aumentaron 16% anual, a aproximadamente 116,200 millones de dólares, mientras que las de su segmento internacional crecieron 15%, a cerca de 42,200 millones de dólares. Estas cifras corresponden a segmentos globales de la compañía y no permiten identificar el desempeño específico de México ni el impacto de las nuevas entregas transfronterizas.

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