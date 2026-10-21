“Ya 28,000 personas recibieron el producto que ellos pidieron en Estados Unidos al día siguiente en la puerta de su casa y es gracias al hecho que teníamos el inventario mucho más cercano a la frontera y que trabajamos muy de la mano con las instituciones aduaneras para pasarlo rápido”, dijo Pedro Huerta, country manager de Amazon México, en entrevista con Expansión.

La apuesta de la empresa de Jeff Bezos llega en un momento en que el comercio electrónico mantiene su avance en el país. En 2025, las ventas minoristas en línea alcanzaron un valor de 941,000 millones de pesos, un incremento anual de 19.2%, y representaron 17.7% del total de las ventas minoristas del país, de acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Aún con la ampliación de su catálogo estadounidense, Amazon no espera que los envíos internacionales aumenten significativamente su participación dentro del negocio mexicano. Actualmente, representan menos de 20% del total, de acuerdo con Huerta.

El directivo anticipó que las compras desde Estados Unidos crecerán al ritmo del comercio electrónico mexicano, aunque no prevé un incremento sustancial de su peso porcentual en las operaciones de la compañía en el país, dado que la prioridad es complementar el negocio doméstico con una mayor selección de productos y tiempos de entrega más cortos.

La empresa cuenta con 14 centros de distribución y más de 30 estaciones de entrega en México, según Huerta. La operación transfronteriza se conecta con esa red para completar la última parte del recorrido de los paquetes.

La siguiente etapa dependerá de que Amazon consiga mantener los tiempos prometidos y estabilizar sus operaciones actuales . Huerta señaló que la compañía necesita algunos meses para comprobar que puede cumplir de manera consistente con sus estándares de calidad antes de ampliar la cobertura.