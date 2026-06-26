Prime Day se consolida como motor de crecimiento del comercio electrónico en México

La declaración llega en un momento favorable para el comercio electrónico. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el sector alcanzó un valor de 941,000 millones de pesos en 2025, un crecimiento anual de 19.2% que ya representa el 17.7% de las ventas minoristas del país. México es, además, el octavo mercado de comercio electrónico más grande del mundo.

Donde Amazon encuentra la evidencia más clara para sostener que Prime Day tiene un efecto económico más amplio es en los vendedores que utilizan su marketplace. Actualmente, más de 27,000 empresas mexicanas venden a través de la plataforma, 99% son pequeñas y medianas empresas.

Según cifras de la compañía, esas pymes generaron más de 52,000 empleos en 2024 y aportaron 19,400 millones de pesos al PIB mexicano. Además, más de 3,000 exportaron productos a otros países mediante la infraestructura de Amazon.

La operación que crece

Para enfrentar ese pico, Amazon incorporó más de 7,000 trabajadores temporales a toda su plantilla, la cual ya supera los 15,000 empleos directos en México.

Méndez de la Luz sostiene que la contratación temporal forma parte de un modelo diseñado para responder a los ciclos de demanda del comercio electrónico. Algunos de esos trabajadores permanecen en la empresa, otros regresan durante eventos posteriores como Buen Fin o la temporada navideña. “Hay gente que prácticamente vuelve cada año”, comenta.

La estrategia se apoya en una red que la compañía ha construido durante más de una década. Amazon asegura haber invertido más de 145,000 millones de pesos en México desde su llegada al país y calcula que esa actividad ha contribuido con más de 130,000 millones de pesos al PIB nacional.

Un análisis elaborado por Keystone Strategy estima además que la operación genera más de 37,000 empleos indirectos y 11,000 inducidos.



