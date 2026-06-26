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Prime Day se consolida como motor de crecimiento del comercio electrónico en México

Amazon extiende el Prime Day en México a siete días en un mercado de comercio electrónico de 941,000 millones de pesos y más de 27,000 vendedores locales en su plataforma.
vie 26 junio 2026 05:55 AM
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Para enfrentar el Prime Day, Amazon incorporó más de 7,000 trabajadores temporales a toda su plantilla, la cual ya supera los 15,000 empleos directos en México. (Foto: Cortesía Amazon México)

Cada año, el Prime Day pone a prueba la operación logística de Amazon. Esto implica más contrataciones, movilización de inventario, optimización de rutas, comunicación con vendedores y un impacto económico que lleva a Diego Méndez de la Luz, director de operaciones de Amazon México, a considerar que el evento va más allá de una semana de descuentos.

“Prime Day es un motor de crecimiento para el país, no solo un evento de ofertas”, afirma en exclusiva para Expansión.

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La declaración llega en un momento favorable para el comercio electrónico. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el sector alcanzó un valor de 941,000 millones de pesos en 2025, un crecimiento anual de 19.2% que ya representa el 17.7% de las ventas minoristas del país. México es, además, el octavo mercado de comercio electrónico más grande del mundo.

Donde Amazon encuentra la evidencia más clara para sostener que Prime Day tiene un efecto económico más amplio es en los vendedores que utilizan su marketplace. Actualmente, más de 27,000 empresas mexicanas venden a través de la plataforma, 99% son pequeñas y medianas empresas.

Según cifras de la compañía, esas pymes generaron más de 52,000 empleos en 2024 y aportaron 19,400 millones de pesos al PIB mexicano. Además, más de 3,000 exportaron productos a otros países mediante la infraestructura de Amazon.

La operación que crece

Para enfrentar ese pico, Amazon incorporó más de 7,000 trabajadores temporales a toda su plantilla, la cual ya supera los 15,000 empleos directos en México.

Méndez de la Luz sostiene que la contratación temporal forma parte de un modelo diseñado para responder a los ciclos de demanda del comercio electrónico. Algunos de esos trabajadores permanecen en la empresa, otros regresan durante eventos posteriores como Buen Fin o la temporada navideña. “Hay gente que prácticamente vuelve cada año”, comenta.

La estrategia se apoya en una red que la compañía ha construido durante más de una década. Amazon asegura haber invertido más de 145,000 millones de pesos en México desde su llegada al país y calcula que esa actividad ha contribuido con más de 130,000 millones de pesos al PIB nacional.

Un análisis elaborado por Keystone Strategy estima además que la operación genera más de 37,000 empleos indirectos y 11,000 inducidos.


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Méndez también asegura que los vendedores con al menos tres años dentro de la plataforma registran un crecimiento promedio de 92% en sus ventas.

Méndez de la Luz insiste en que el éxito del evento no depende únicamente del volumen de ventas. Para él, la verdadera prueba ocurre cuando los consumidores comparan precios, revisan reseñas y exigen que las entregas se cumplan en tiempo y forma.

“Que nos reten”, dice. La frase adquiere un peso particular porque Prime Day termina apenas un día antes de que Amazon México cumpla 11 años desde el envío de su primer paquete.

Amazon busca aprovechar ese impulso con la edición más larga de Prime Day realizada hasta ahora en México. El evento se celebra del 23 al 29 de junio y la compañía anticipa que será también uno de los de mayor actividad. Solo durante las 72 horas más intensas, proyecta ahorros superiores a 500 millones de pesos para los miembros Prime, equivalente a la mitad de lo que los usuarios ahorraron durante toda la edición del año pasado.

Méndez refiere que, si bien no puede compartir números exactos, hay categorías como electrónicos, donde Amazon prevé que las ventas alcancen entre dos y tres veces sus niveles habituales.

Desde su llegada a México en 2015 y hasta la fecha, la compañía construyó una red de 13 centros de envío y 29 estaciones de entrega distribuidas en 18 estados del país. La persona que colocó la primera etiqueta de aquel primer paquete en 2015 hoy dirige seis operaciones logísticas en la región del Pacífico, una historia que Méndez de la Luz suele utilizar para explicar el crecimiento de la empresa.

El reto, reconoce Méndez de la Luz, no termina cuando inicia el Prime Day, sino cuando concluye sin que la operación falle. “El cliente ya tiene las expectativas muy altas", dice. "Nosotros tenemos que demostrar que podemos cumplir con lo prometido, paquete a paquete.”

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