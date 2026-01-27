Tras la resolución, Gruma deberá eliminar de forma inmediata esas prácticas, modificar contratos y transferir la propiedad de miles de máquinas a las tortillerías. La Comisión supervisará el cumplimiento durante los próximos diez años. Sobre qué se encontró, qué cambia y qué se puede esperar, habla Andrea Marván, presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio.

Expansión (E): ¿Qué problema encontró la Comisión en el mercado de la harina de maíz?

Andrea Marván (AM): Encontramos que había muy pocas condiciones de competencia en el mercado de la harina de maíz. Lo que detectamos es que Gruma llevaba a cabo diversas estrategias comerciales para asegurar que las tortillerías le compraran exclusivamente a ella la harina.

Estas estrategias no eran aisladas ni excepcionales, sino que estaban ampliamente extendidas. En la práctica, esto hacía que muchas tortillerías no tuvieran una libertad real para decidir a quién comprarle su principal insumo.

E: ¿Por qué este tema no es solo de empresas, sino de algo que termina afectando a los mexicanos?

AM: Porque la tortilla es un producto básico en la alimentación de los mexicanos. Más de la mitad de los hogares compra tortillas en tortillerías y el gasto promedio ronda los 900 pesos trimestrales por familia.

Cuando las tortillerías no pueden elegir libremente a sus proveedores, eso impacta sus costos, sus márgenes y su capacidad de competir. Al final, esas restricciones pueden trasladarse al consumidor, ya sea en precio, en calidad o en la viabilidad del negocio.

E: ¿Cómo se dieron cuenta de que operaban los contratos que ataban a las tortillerías a un solo proveedor?

AM: La investigación implicó revisar contratos, esquemas de financiamiento, préstamos de maquinaria y condiciones comerciales. Encontramos que se prestaban o rentaban máquinas tortilleras a cambio de exclusividades o de compromisos de consumo mínimo.

Son máquinas cuyo valor en el mercado ronda los 300,000 pesos, por lo que no es un incentivo menor. Para una tortillería pequeña, recibir una máquina así condiciona por completo su relación comercial, porque aceptar el equipo significaba comprometerse a comprar únicamente la harina de ese proveedor.

