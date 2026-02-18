Publicidad

Las políticas migratorias en EU golpean a Gruma y sus ganancias caen 18%

La empresa resiente la caída en el ánimo de los compradores en Estados Unidos, su mercado más relevante fuera de México.
mié 18 febrero 2026 05:51 PM
Gruma-FACEBOOK.jpg
Gruma creció sus ventas 2%, pero su flujo operarito disminuyó 5%. (Foto: Facebook. )

Gruma recibió un impacto colateral por las políticas migratorias y la baja en el consumo en Estados Unidos, su mercado más importante, cuyos factores que marcaron el desempeño de la empresa durante 2025.

En los resultados financieros de la empresa, muestran que en el último trimestre de 2025 reportó una caída de 18% en su utilidad neta mayoritaria, implicado 126.6 millones de dólares, desde los 155.4 millones de dólares del mismo lapso de 2024.

El EBITDA o flujo operativo de la productora de maíz, tortillas y wraps cerró el último trimestre del año pasado en 277.7 millones de dólares, cifra que representa una disminución de 5% en comparación con los 292.4 millones de dólares del cuarto trimestre de 2024.

“Durante 2025, logramos alcanzar los niveles deseados de rentabilidad mediante la expansión de márgenes en línea con la guía, mientras mitigábamos los efectos de un entorno económico desafiante en Estados Unidos que fue impulsado por un débil sentimiento del consumidor”, dijo la empresa en su reporte financiero de 2024.

El volumen de ventas se mantuvo estable al reportar 1,096 miles de toneladas métricas en el último cuarto de 2025, el cual estuvo impulsado por crecimientos positivos en las subsidiarias antes mencionadas, los cuales fueron contrarrestados por las ligeras variaciones negativas en Estados Unidos.

Del lado positivo, en el cuarto trimestre del año la empresa mexicana reportó ventas por 1,589.8 millones de dólares, un avance de 2% para situarse en 1,589.8 millones de dólares. desde los 1,555.3 millones de dólares del último trimestre de 2024.

Por regiones, la compañía regiomontana informó en su estado financiero que en Europa logró un crecimiento de 1% en volumen de ventas y de 14% en ventas netas , derivado de la continua expansión del mercado de la tortilla y el buen desempeño del negocio de harina de maíz.

En Asia y Oceanía, Gruma destaca que debido al positivo desempeño comercial en Australia y a su sólido desempeño en Malasia durante el trimestre logró crecimientos de 3% en volumen de ventas, de 8% en ventas netas y en EBITDA de 28%.

En Centroamérica, como resultado de una mayor demanda de productos de harina de maíz en la región, logró un crecimiento de 5% en su volumen de ventas y de 26% en EBITDA.

En Estados Unidos, su mercado más relevante fuera de México, los resultados estuvieron presionados por la baja en el consumo, como en trimestres anteriores. La empresa no compartió datos de los resultados de la operación en este mercado.

