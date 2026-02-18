Las políticas migratorias en EU golpean a Gruma y sus ganancias caen 18%

El EBITDA o flujo operativo de la productora de maíz, tortillas y wraps cerró el último trimestre del año pasado en 277.7 millones de dólares, cifra que representa una disminución de 5% en comparación con los 292.4 millones de dólares del cuarto trimestre de 2024.

“Durante 2025, logramos alcanzar los niveles deseados de rentabilidad mediante la expansión de márgenes en línea con la guía, mientras mitigábamos los efectos de un entorno económico desafiante en Estados Unidos que fue impulsado por un débil sentimiento del consumidor”, dijo la empresa en su reporte financiero de 2024.

El volumen de ventas se mantuvo estable al reportar 1,096 miles de toneladas métricas en el último cuarto de 2025, el cual estuvo impulsado por crecimientos positivos en las subsidiarias antes mencionadas, los cuales fueron contrarrestados por las ligeras variaciones negativas en Estados Unidos.

Del lado positivo, en el cuarto trimestre del año la empresa mexicana reportó ventas por 1,589.8 millones de dólares, un avance de 2% para situarse en 1,589.8 millones de dólares. desde los 1,555.3 millones de dólares del último trimestre de 2024.