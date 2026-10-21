Llegó de Ucrania a los 19 años, vendió herramientas en tianguis de CDMX y sentó las bases del imperio Truper

El migrante ucraniano que inició la historia de Truper en México

En 1923, un joven de 19 años arribó a la Ciudad de México desde Ucrania, un país sacudido por las consecuencias de la Revolución Rusa. Se llamaba Isai Jusidman y provenía de una familia de ferreteros, un oficio que pronto se convertiría en su medio de vida en su nuevo país, según se cuenta en la historia oficial de la compañía .

Sus primeros pasos fueron en los mercados ambulantes de la capital, donde vendía herramientas. Después abrió una pequeña tlapalería en la calle de Guerrero y, más tarde, i nstaló un taller en la colonia Doctores. Allí comenzó a fabricar sus propios productos, aunque de manera limitada: cucharas de albañil, plomadas y martillos que comercializaba bajo la marca Mercur.

Para 1961, cuando Jusidman apenas tenía 57 años, su muerte cambió el rumbo de aquella historia. Aunque había sentado las bases del negocio que décadas después daría origen a Truper, la operación todavía era modesta y su producción se concentraba en unas cuantas herramientas que se vendían en la tlapalería que había puesto años atrás.

La empresa aún estaba lejos de alcanzar la dimensión que tendría con el paso del tiempo, pero su historia estaba a punto de entrar en una nueva etapa.

La historia de Truper comenzó con la fabricación de herramientas básicas para albañiles y otros trabajadores de la construcción. (Expansión/IA)





El hijo que cambió el rumbo del negocio que dio origen a Truper

La muerte de Isai Jusidman dejó el negocio en manos de su hijo Daniel, quien tenía apenas 28 años. Su primera decisión cambió el rumbo de la empresa: cerrar la tlapalería para concentrar los recursos en el taller. En lugar de limitarse a vender herramientas, apostó por fabricarlas en masa, una decisión que exigía inversión y capacidad para competir en un mercado con pocas alternativas de producción.

A finales de los años 60, Daniel encontró un aliado en la compañía estadounidense True Temper. La asociación permitió incorporar tecnología y conocimientos para fabricar en México herramientas como palas, marros, zapapicos, martillos y carretillas, productos habituales en ferreterías y trabajos de construcción. La empresa amplió así su capacidad de manufactura y buscó responder a las necesidades de distribuidores y usuarios.

La alianza terminó a mediados de los años 70, pero dejó una huella en el nombre del negocio. Una agencia de publicidad propuso Truper, una contracción de True Temper que fue aceptada por los antiguos socios y registrada como marca. A partir de entonces, la empresa continuó su camino bajo ese nombre, ya sin la sociedad estadounidense que había acompañado una etapa clave de su desarrollo.