El AICM estuvo cerca de cerrar de forma definitiva

Los problemas de saturación y operación del AICM llevaron, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, a plantear una solución de fondo: cerrar el aeropuerto actual y sustituirlo por el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

El proyecto del NAIM comenzó a construirse en la zona del Lago de Texcoco y estaba diseñado para convertirse en el principal hub aéreo del país. Su entrada en operación contemplaba el cierre definitivo del AICM, cuya ubicación y limitaciones físicas ya no permitían una expansión mayor.

Sin embargo, el plan cambió en 2018, con la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador. El nuevo gobierno canceló el proyecto de Texcoco, argumentando razones técnicas, ambientales y financieras, y optó por una estrategia distinta.

En lugar de sustituir al AICM, la administración federal decidió mantenerlo en operación y construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la base aérea de Santa Lucía, además de incorporar al Aeropuerto de Toluca. El objetivo fue conformar un Sistema Aeroportuario del Valle de México, en el que los tres aeropuertos compartieran la demanda aérea de la región.

Con esa decisión, el AICM evitó su cierre y se mantuvo como la principal puerta de entrada al país, aunque con los mismos retos estructurales que, años atrás, habían puesto en duda su viabilidad a largo plazo.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno planteó cerrar el AICM y sustituirlo por el NAIM en Texcoco. (Isaac Esquivel/Cuartoscuro. )

Un aeropuerto histórico ante una prueba global

Hoy, a más de 97 años de su primer aterrizaje, el AICM sigue siendo el aeropuerto más importante del país, con conexión a 44 destinos nacionales y 55 internacionales. Sin embargo, llega al Mundial 2026 con una paradoja: es un símbolo histórico de la aviación mexicana y, al mismo tiempo, un aeropuerto con límites físicos y operativos claros.

Las remodelaciones rumbo al Mundial buscan proyectar una mejor imagen ante el mundo. El reto, como lo ha sido a lo largo de su historia, no está solo en verse moderno, sino en sostener su papel como la principal puerta de entrada a México en uno de los eventos más importantes del planeta.