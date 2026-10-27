La propuesta comercial de los OMV consiste en que, a medida que aumenta la cantidad de datos incluida en los paquetes, disminuye el costo por gigabyte, una estructura que puede hacerlos más competitivos frente a los planes de los operadores tradicionales, de acuerdo con el análisis sobre el mercado de los OMV realizado por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Esta propuesta de valor se ha traducido en una mayor competencia en el sector, haciendo que gigantes como Telcel busquen nuevas estrategias para mantenerse atractivos frente a los OMV .

Los operadores móviles virtuales ya representan 15.8% del mercado móvil, según estimaciones de la consultora The CIU. Entre ellos destaca Bait , que al cierre del segundo trimestre contabilizó 26.8 millones de clientes.

Televisa impulsará guerra de tarifas con los OMV

Adolfo Cuevas, especialista de telecomunicaciones y expresidente del IFT, explicó que la entrada de Televisa al mercado móvil masivo podría intensificar esa competencia, especialmente en el segmento de prepago, donde los OMV han encontrado una oportunidad para atraer usuarios mediante paquetes de bajo costo.

En el sector móvil, el prepago ha dejado de ser un segmento de bajo valor, y por el contrario, la competencia que generaron los OMV, ha llevado a que ese segmento cuente con precios similares a las de los planes de telefonía. La situación ha reducido las diferencias de gasto entre ambos esquemas y ha elevado la relevancia del prepago dentro de la competencia por los consumidores.

“En el país más del 80% de los usuarios está en prepago y es un sector que le conviene tener a cualquier empresa, por eso podemos esperar esa competencia en precios”, advirtió el especialista.

La presión competitiva de Televisa no se limitaría a las tarifas, sino que también se extendería a la oferta de servicios. Gracias a la convergencia fijo-móvil, el gigante de los medios de comunicación podría comercializar paquetes que integren conectividad móvil y fija, una estrategia que resultaría más difícil de replicar para los OMV, especialmente para aquellos que no cuentan con infraestructura ni servicios propios de telefonía fija.