Para Cuevas, este escenario podría impulsar a los OMV con una mayor base de clientes a explorar fusiones y adquisiciones de pequeños operadores de servicios fijos, con el objetivo de ampliar su oferta y competir en mejores condiciones.
Altán, bajo presión para fortalecer su red
Al mismo tiempo, Altán Redes enfrentaría una mayor presión para invertir en el fortalecimiento de su capacidad de red y avanzar en la transición hacia la tecnología 5G , a fin de responder a las nuevas exigencias del mercado.
Hasta agosto de este año, Altán cuenta con más de 150 operadores móviles en su red, lo que significa 50 jugadores más respecto a la cifra que reconoció tener en 2021, de acuerdo con el documento de solicitud de entrada a concurso mercantil, del cual Expansión tiene copia.
“La empresa de la Red Compartida tiene que buscar la evolución porque puede quedar rezagada y eso le restará competitividad frente a la otras empresas, lo que en el corto plazo afectará a sus clientes”, consideró el exfuncionario del IFT.
Las necesidades de inversión de Altán y los desafíos comerciales de los OMV evidencian que la competencia no dependerá únicamente de las tarifas que ofrezcan las empresas, sino también de las condiciones que les permitan sostener sus operaciones y responder a las nuevas exigencias del mercado.
Preservar la competencia sin encarecer la conectividad
En este escenario, las autoridades tendrán el desafío de preservar condiciones que permitan una competencia efectiva y eviten que los operadores de menor escala pierdan viabilidad frente a los grandes grupos de telecomunicaciones.
Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia en México Evalúa, señaló que la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) debe contribuir a que los jugadores de menor escala mantengan condiciones para competir y a que la reconfiguración de la industria no reduzca las alternativas de conectividad para los consumidores.
Además, la autoridad regulatoria tendrá el desafío de vigilar que las inversiones que realicen los operadores para fortalecer su posición frente a Televisa no terminen trasladándose de manera desproporcionada a los consumidores.
“Cuando las empresas realizan inversiones esa inyección de capital se termina trasladando al consumidor, ahí hay un reto. Creo que por eso a nivel internacional, los reguladores buscan proteger a los OMV porque son la vía de ofrecer al consumidor más opciones y precios”, aseguró la coordinadora de México Evalúa.
La reconfiguración del mercado móvil pondrá a prueba la capacidad de Altán Redes y los OMV para mantener la presión competitiva sobre los grandes operadores. Su permanencia dependerá tanto de su capacidad para invertir, ampliar su oferta y retener usuarios como de las condiciones regulatorias en las que operen.