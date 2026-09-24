Bait aumenta los ingresos de Altán, pero el reto es convertir el crecimiento en rentabilidad y 5G

El aumento incluso representa una facturación de 2.8 veces más respecto a lo ingresado en 2022, año en que salió de concurso mercantil, cuando reportó ventas por 1,155 millones de pesos en el cuatro trimestre.

El dato resulta relevante si se toma en cuenta que Altán es la empresa que alberga en su infraestructura a la mayor parte de los operadores móviles virtuales (OMV) que actualmente operan en el mercado móvil, como Bait de Walmart.

El desempeño de la empresa estaría asociado al aumento de OMV en su infraestructura. Información de la compañía destaca que hasta agosto de este año ya cuenta con más de 150 operadores móviles en su red, lo que significa 50 jugadores más respecto a la cifra que reconoció tener en 2021 en el documento de solicitud de entrada a concurso mercantil, del cual Expansión tiene copia.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y especialista en telecomunicaciones, consideró positivo que Altán comience a generar mayores ingresos y deje atrás la situación que enfrentaba hace tres años, cuando todavía no explotaba el crecimiento de los operadores móviles virtuales en el mercado móvil y no contaba con suficiente demanda para utilizar la capacidad de su infraestructura.

Sin embargo, enfatizó que el incremento en las ventas no significa necesariamente que Altán sea rentable, sino que le proporciona un mayor margen para hacer frente a sus compromisos financieros y operativos. Entre ellos, el pago por el espectro de la banda de 700 MHz ante Promtel y los costos de mantenimiento de su red.

Los acreedores deben estar contentos con los ingresos porque colocan a la empresa en una mejor situación financiera y habla de que está llegando a generar sus ingresos con un mercado de OMV. Jorge Bravo, presidente de la Amedi.





Bait acelera los ingresos de Altán

Gran parte del crecimiento de Altán se debe a Bait. El OMV de Walmart es uno de sus clientes minoristas más relevantes, al contar con 26.8 millones de usuarios activos, de acuerdo con los datos de la compañía, que en el cuartro trimestre del año pasado generaron al retail 3,497 millones de pesos.

El especialista estimó que solo el OMV de Walmart aporta más del 80% de los ingresos de Altán, gracias a que tiene el mayor volumen de usuarios, lo que se traduce directamente en un incremento sustancial en el tráfico de datos y el arrendamiento de su espectro.

El flujo constante de usuarios no solo optimiza la capacidad instalada de su red, sino que le asegura a la empresa mayorista una de sus mayores y más estables fuentes de ingresos por ventas en el competitivo mercado de las telecomunicaciones en México.