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Bait aumenta los ingresos de Altán, pero el reto es convertir el crecimiento en rentabilidad y 5G

La empresa ingresó 3,328 mdp en el cuatro trimestre de 2025 gracias al operador móvil de Walmart y a otros que usan su infraestructura, pero la falta de 5G aún limita la oferta tecnológica.
jue 24 septiembre 2026 05:55 AM
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Un celular de con fondo rojo y el logo de Altán Redes.
Altán es la empresa que alberga en su infraestructura a la mayor parte de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) que actualmente operan en el mercado móvil. (Altán Redes)

A casi tres años de que Altán Redes reestructurara su deuda concursal con sus 120 acreedores, entre ellos Huawei, Megacable, Banobras o Bancomext, la compañía retomó fuerza en sus ingresos.

En el último trimestre de 2025, la empresa encargada de la Red Compartida registró 3,328 millones de pesos en ventas. Esto significa un incremento de 17.8%, respecto a lo ingresado en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el último reporte de la industria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que fue publicado este mes.

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El aumento incluso representa una facturación de 2.8 veces más respecto a lo ingresado en 2022, año en que salió de concurso mercantil, cuando reportó ventas por 1,155 millones de pesos en el cuatro trimestre.

El dato resulta relevante si se toma en cuenta que Altán es la empresa que alberga en su infraestructura a la mayor parte de los operadores móviles virtuales (OMV) que actualmente operan en el mercado móvil, como Bait de Walmart.

El desempeño de la empresa estaría asociado al aumento de OMV en su infraestructura. Información de la compañía destaca que hasta agosto de este año ya cuenta con más de 150 operadores móviles en su red, lo que significa 50 jugadores más respecto a la cifra que reconoció tener en 2021 en el documento de solicitud de entrada a concurso mercantil, del cual Expansión tiene copia.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y especialista en telecomunicaciones, consideró positivo que Altán comience a generar mayores ingresos y deje atrás la situación que enfrentaba hace tres años, cuando todavía no explotaba el crecimiento de los operadores móviles virtuales en el mercado móvil y no contaba con suficiente demanda para utilizar la capacidad de su infraestructura.

Sin embargo, enfatizó que el incremento en las ventas no significa necesariamente que Altán sea rentable, sino que le proporciona un mayor margen para hacer frente a sus compromisos financieros y operativos. Entre ellos, el pago por el espectro de la banda de 700 MHz ante Promtel y los costos de mantenimiento de su red.

Los acreedores deben estar contentos con los ingresos porque colocan a la empresa en una mejor situación financiera y habla de que está llegando a generar sus ingresos con un mercado de OMV.
Jorge Bravo, presidente de la Amedi.


Bait acelera los ingresos de Altán

Gran parte del crecimiento de Altán se debe a Bait. El OMV de Walmart es uno de sus clientes minoristas más relevantes, al contar con 26.8 millones de usuarios activos, de acuerdo con los datos de la compañía, que en el cuartro trimestre del año pasado generaron al retail 3,497 millones de pesos.

El especialista estimó que solo el OMV de Walmart aporta más del 80% de los ingresos de Altán, gracias a que tiene el mayor volumen de usuarios, lo que se traduce directamente en un incremento sustancial en el tráfico de datos y el arrendamiento de su espectro.

El flujo constante de usuarios no solo optimiza la capacidad instalada de su red, sino que le asegura a la empresa mayorista una de sus mayores y más estables fuentes de ingresos por ventas en el competitivo mercado de las telecomunicaciones en México.

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Bait le ayuda mucho y viceversa. Bait está ganando bastante gracias a tarifas que está subsidiadas por recursos públicos vía Altán, mientras que la estatal aumenta sus ventas.
Jorge Bravo, presidente de la Amedi.

Otro factor que ha permitido a Altán incrementar sus ingresos es el ajuste de sus precios mayoristas , que aplicó desde junio del año pasado. Los incrementos fueron de entre 10% y 30%, dependiendo del servicio o tarifa de cada uno de los OMV.

Bait, por ejemplo, ajustó seis paquetes de prepago : 30, 50, 60, 100, 125 y 200 pesos. El plan de 30 pesos pasó de ofrecer 3.9 GB a solo 1 GB. El de 125 pesos, uno de los más afectados, redujo sus datos de 19.5 GB a 8 GB, mientras que el de 60 pesos pasó de 10 GB a solo 4 GB.

Con el cambio de tarifa, la compañía, presidida por Zaira Pérez, busca rentabilizar su negocio mayorista que actualmente soporta a más de 20 millones de usuarios diarios y competir de manera más directa con los operadores Telcel, AT&T y Telefónica con paquetes que ya son más similares a los suyos para acercarse rápido a los consumidores de un ingreso más alto, pero sin perder su vocación de cobertura social.

Para Bravo, el ajuste de tarifas era la única opción de Altán Redes al contar con una red sin servicios adicionales que le permita diversificar su modelo de negocio.

“Su red está muy restringida porque solo tiene la banda de 700 y sobre ella tendría que montar algún tipo de servicios digitales o de valor agregado porque no tiene 5G y si no tienes servicios de valor agregado la única solución es elevar tarifas”, dijo.

5G, el reto de Altán

Altán Redes hasta ahora es el único operador mayorista que no ha dado el salto hacia 5G . Aunque cuenta con la banda de 700 MHz, cuyo espectro tiene mayores facilidades para pasar a la quinta generación en redes, aún está obligada a realizar actualizaciones de sus softwares, tarjetas de algunos sitios y, en especial, licitar más espectro, como el de 2.5 MHz, cuyo insumo representa el gasto más fuerte para las empresas de telecomunicaciones.

La situación implica que los operadores móviles virtuales que utilizan la infraestructura de la Red Compartida tampoco puedan ofrecer servicios finales con 5G.

La quinta generación en redes apunta a una explosión de desarrollo de nuevos casos de uso para la realidad aumentada, internet de las cosas, ciberseguridad, inteligencia artificial, entre otros para monetizar sus inversiones destinadas a la nueva red, ya que los servicios de conectividad – llamadas, los SMS, que hace pocos años eran los más relevantes, ahora se van convirtiendo en secundarios.

Sin embargo, Bravo aseguró que, pese al incremento en sus ingresos, Altán no estaría en condiciones de adquirir espectro para el despliegue de redes de quinta generación (5G), incluso con los descuentos propuestos por Hacienda en la Ley Federal de Derechos para 2027.

“Tal vez podría acceder a la banda de 2.5 pero tendría que ser en condiciones mayoristas y pensar si la banda de 700 que actualmente usa, sea de uso para otros operadores”, dijo.

El reto para Altán ya no solo está en recuperar los ingresos perdidos durante su crisis financiera, sino en encontrar la forma de convertir ese crecimiento en recursos suficientes para invertir en su siguiente etapa tecnológica. Mientras no dé el salto al 5G, los más de 150 operadores que dependen de su infraestructura también permanecerán limitados en la oferta de servicios de nueva generación.

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Telecomunicaciones

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