Los otros negocios de Arturo Elías Ayub más allá de Slim: sus vínculos con Germán Larrea, KUO y Grupo Gigante

Arturo Elías Ayub es una de las figuras más visibles de los negocios de la familia de Carlos Slim Helú , con cuyos integrantes tiene vínculos familiares. Sin embargo, su actividad empresarial también se extiende a compañías ajenas al conglomerado del magnate.
¿En qué compañías participa fuera del grupo Slim y qué funciones desempeña en ellas? Estos son los cargos y los negocios que lo vinculan con otros grupos empresariales.
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Elías Ayub y Germán Larrea coinciden en el negocio ferroviario de Grupo México
Arturo Elías Ayub forma parte del Consejo de Administración de Grupo México Transportes, la división ferroviaria del conglomerado encabezado por Germán Larrea, de acuerdo con el reporte anual de 2025 de la compañía . Esta empresa opera servicios de carga para Ferromex y Ferrosur, que trasladan mercancías para industrias como la minera, la agrícola y la manufacturera.
Sus trenes conectan centros de producción con puertos y cruces fronterizos, por lo que son parte de la infraestructura que permite transportar mercancías dentro de México y hacia otros mercados.
Como consejero independiente, Ayub participa en la supervisión de la estrategia y los resultados de la compañía. Su función se concentra en las decisiones de gobierno corporativo y la vigilancia de la gestión directiva, no en la operación cotidiana de los trenes.
También tiene un cargo en Grupo KUO, surgido de Grupo DESC
Los vínculos empresariales de Ayub también llegan a Grupo KUO, un conglomerado industrial mexicano surgido de la reorganización de Grupo DESC. Sus negocios abarcan sectores como alimentos, productos químicos y autopartes, con operaciones en mercados internacionales.
Entre sus actividades están la producción de carne de cerdo, la fabricación de productos químicos y el desarrollo de componentes para automóviles. De esta manera, el grupo participa en mercados que van desde la industria alimentaria hasta la proveeduría automotriz.
Ayub forma parte de su Consejo de Administración como consejero independiente. Desde esa posición, contribuye a supervisar la estrategia, los resultados y los riesgos de la compañía, además de evaluar las decisiones que pueden influir en el rumbo de sus negocios.
El informe anual de KUO de 2025 registra su nombramiento en la asamblea ordinaria del 28 de abril de ese año, por un periodo de un año. El documento no lo incluye entre los integrantes de los comités de Auditoría, Prácticas Societarias ni Evaluación y Compensación.
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Elías Ayub participa en Grupo Gigante, dueño de Toks y Office Depot México
Otro de los grupos empresariales con los que se relaciona Ayub es Grupo Gigante, que tiene negocios en los sectores restaurantero, comercial e inmobiliario. Entre sus marcas y operaciones están los restaurantes Toks , las tiendas Office Depot México y distintos desarrollos comerciales; además de ser los antiguos dueños de la extinta cadena de supermercados Gigante.
Sus actividades abarcan desde la venta de artículos de oficina y los servicios de comida hasta la administración de inmuebles. Esta diversificación implica decisiones de inversión y crecimiento en mercados con dinámicas distintas.
El informe anual de Grupo Gigante de 2025 incluye a Ayub como consejero independiente. En esa función participa en la supervisión de la estrategia y el desempeño del grupo, sin encargarse directamente de la operación de sus restaurantes, tiendas o desarrollos inmobiliarios.
¿Dónde y qué estudió Elías Ayub?
Arturo Elías Ayub estudió Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac, una formación que antecedió a su trayectoria en el mundo corporativo.
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Así participa Elías Ayub en los negocios de Carlos Slim
Arturo Elías Ayub también ocupa puestos clave en tres empresas vinculadas con Carlos Slim Helú. Preside Sitios Latinoamérica y es consejero patrimonial de Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, dos compañías que forman parte de los negocios del empresario mexicano.
Sitios Latinoamérica se dedica a operar infraestructura para las telecomunicaciones, como torres donde las compañías instalan equipos para transmitir señales. Su vínculo con Slim viene de su origen: la empresa surgió de la separación de este negocio de América Móvil, compañía del magnate, y después comenzó a cotizar por separado en la Bolsa Mexicana de Valores. Ayub preside la firma, que reportó ventas por 13,832 millones de pesos y 281 empleados, de acuerdo con datos del ranking de Expansión.
Grupo Carso reúne negocios de Slim en sectores como industria, comercio, construcción e infraestructura. A través de su Consejo de Administración, Ayub participa como consejero patrimonial en las decisiones estratégicas de este conglomerado, que incluye empresas de distintos giros.
En Grupo Financiero Inbursa, también vinculado con Slim, Ayub ocupa otro asiento en el Consejo de Administración como consejero patrimonial. La institución ofrece servicios bancarios, seguros y productos de inversión; desde el consejo, Ayub participa en la supervisión y orientación estratégica del grupo, sin encargarse de sus operaciones cotidianas.