Los otros negocios de Arturo Elías Ayub más allá de Slim: sus vínculos con Germán Larrea, KUO y Grupo Gigante

Elías Ayub y Germán Larrea coinciden en el negocio ferroviario de Grupo México

Arturo Elías Ayub forma parte del Consejo de Administración de Grupo México Transportes, la división ferroviaria del conglomerado encabezado por Germán Larrea, de acuerdo con el reporte anual de 2025 de la compañía . Esta empresa opera servicios de carga para Ferromex y Ferrosur, que trasladan mercancías para industrias como la minera, la agrícola y la manufacturera.

Sus trenes conectan centros de producción con puertos y cruces fronterizos, por lo que son parte de la infraestructura que permite transportar mercancías dentro de México y hacia otros mercados.

Como consejero independiente, Ayub participa en la supervisión de la estrategia y los resultados de la compañía. Su función se concentra en las decisiones de gobierno corporativo y la vigilancia de la gestión directiva, no en la operación cotidiana de los trenes.

El empresario Arturo Elías Ayub tiene presencia en compañías de distintos sectores, desde el transporte ferroviario y las autopartes hasta los restaurantes y el comercio. (Graciela López Herrera)





También tiene un cargo en Grupo KUO, surgido de Grupo DESC

Los vínculos empresariales de Ayub también llegan a Grupo KUO, un conglomerado industrial mexicano surgido de la reorganización de Grupo DESC. Sus negocios abarcan sectores como alimentos, productos químicos y autopartes, con operaciones en mercados internacionales.

Entre sus actividades están la producción de carne de cerdo, la fabricación de productos químicos y el desarrollo de componentes para automóviles. De esta manera, el grupo participa en mercados que van desde la industria alimentaria hasta la proveeduría automotriz.

Ayub forma parte de su Consejo de Administración como consejero independiente. Desde esa posición, contribuye a supervisar la estrategia, los resultados y los riesgos de la compañía, además de evaluar las decisiones que pueden influir en el rumbo de sus negocios.

El informe anual de KUO de 2025 registra su nombramiento en la asamblea ordinaria del 28 de abril de ese año, por un periodo de un año. El documento no lo incluye entre los integrantes de los comités de Auditoría, Prácticas Societarias ni Evaluación y Compensación.