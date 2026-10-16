Arturo Elías Ayub encabeza una empresa ligada a Slim que factura 13,832 millones, pero triunfa fuera de México

¿Qué es Sitios Latinoamérica, la empresa que preside Arturo Elías Ayub?

Detrás de las antenas que permiten hacer llamadas, enviar mensajes y conectarse a internet hay un negocio que no siempre está a la vista: la infraestructura que utilizan las compañías de telecomunicaciones para ofrecer sus servicios. En ese mercado participa Sitios Latinoamérica, la empresa de la que Arturo Elías Ayub es presidente.



Conocida comercialmente como SITES LATAM, la compañía construye, instala, mantiene y renta torres y otras estructuras que sostienen antenas y equipos de transmisión inalámbrica. Su negocio consiste en arrendar espacios a operadores de telefonía móvil para que instalen sus equipos y desplieguen sus redes.

Aunque tiene su sede corporativa en la Ciudad de México y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Sitios Latinoamérica no opera torres ni renta infraestructura en México. Su actividad comercial se concentra en otros mercados de América Latina y el Caribe.

La empresa c omenzó a operar de manera independiente en agosto de 2022, tras la escisión de los activos de torres de América Móvil, el grupo de telecomunicaciones de la familia Slim. Su creación permitió separar este negocio de infraestructura y ofrecerlo a distintos operadores.

Al frente de Sitios Latinoamérica, Arturo Elías Ayub encabeza el Consejo de Administración de una compañía enfocada en torres de telecomunicaciones. (Expansión/Meta AI)





¿Cómo gana dinero Sitios Latinoamérica?

SITES LATAM obtiene ingresos mediante contratos de arrendamiento de mediano y largo plazo, que habitualmente duran entre cinco y 10 años. América Móvil es su principal cliente, aunque también ofrece infraestructura a operadores como Vivo, TIM y TIGO.

A diferencia de las compañías que venden planes de telefonía o internet a los consumidores, Sitios Latinoamérica se enfoca en la infraestructura que necesitan los operadores para transmitir sus señales. De esta manera, participa en la cadena de conectividad sin comercializar directamente esos servicios al público.