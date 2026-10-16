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Arturo Elías Ayub encabeza una empresa ligada a Slim que factura 13,832 millones, pero triunfa fuera de México

La empresa surgió del grupo América Móvil y obtiene ingresos al arrendar espacios para antenas y equipos de transmisión. Su red suma más de 37,000 sitios y torres en 15 países.
vie 16 octubre 2026 03:25 PM
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Arturo Elías Ayub y Carlos Slim Helú durante una conferencia de prensa en la que América Móvil presentó un informe sobre su crecimiento y sus planes de inversión en México.
Aunque preside una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, Arturo Elías Ayub encabeza un negocio cuyas operaciones se concentran fuera de México. (Cuartoscuro)

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más mediáticos de los últimos tiempos, principalmente por su participación en el famoso programa Shark Tank México. Sin embargo, algo menos conocido es cuál es la empresa que preside en México y a qué se dedica.

La compañía que encabeza el empresario es Sitios Latinoamérica, una empresa enfocada en las telecomunicaciones que surgió del imperio empresarial de la familia Slim , a la que Elías Ayub está vinculado por vía política.

Aunque tiene pocos años de operación como empresa independiente, Sitios Latinoamérica ha ganado relevancia y ha contribuido a que Elías Ayub escale posiciones en el ranking de Los 100 empresarios más importantes de México, elaborado por Expansión.

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¿Qué es Sitios Latinoamérica, la empresa que preside Arturo Elías Ayub?

Detrás de las antenas que permiten hacer llamadas, enviar mensajes y conectarse a internet hay un negocio que no siempre está a la vista: la infraestructura que utilizan las compañías de telecomunicaciones para ofrecer sus servicios. En ese mercado participa Sitios Latinoamérica, la empresa de la que Arturo Elías Ayub es presidente.

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Conocida comercialmente como SITES LATAM, la compañía construye, instala, mantiene y renta torres y otras estructuras que sostienen antenas y equipos de transmisión inalámbrica. Su negocio consiste en arrendar espacios a operadores de telefonía móvil para que instalen sus equipos y desplieguen sus redes.

Aunque tiene su sede corporativa en la Ciudad de México y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Sitios Latinoamérica no opera torres ni renta infraestructura en México. Su actividad comercial se concentra en otros mercados de América Latina y el Caribe.

La empresa c omenzó a operar de manera independiente en agosto de 2022, tras la escisión de los activos de torres de América Móvil, el grupo de telecomunicaciones de la familia Slim. Su creación permitió separar este negocio de infraestructura y ofrecerlo a distintos operadores.

Arturo Elías Ayub, rodeado de torres de telecomunicaciones.
Al frente de Sitios Latinoamérica, Arturo Elías Ayub encabeza el Consejo de Administración de una compañía enfocada en torres de telecomunicaciones. (Expansión/Meta AI)


¿Cómo gana dinero Sitios Latinoamérica?

SITES LATAM obtiene ingresos mediante contratos de arrendamiento de mediano y largo plazo, que habitualmente duran entre cinco y 10 años. América Móvil es su principal cliente, aunque también ofrece infraestructura a operadores como Vivo, TIM y TIGO.

A diferencia de las compañías que venden planes de telefonía o internet a los consumidores, Sitios Latinoamérica se enfoca en la infraestructura que necesitan los operadores para transmitir sus señales. De esta manera, participa en la cadena de conectividad sin comercializar directamente esos servicios al público.

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¿Dónde opera SITES LATAM?

Al 31 de diciembre de 2025, Sitios Latinoamérica administraba 37,439 sitios y torres en 15 países de América Latina y el Caribe. Brasil era su principal mercado, con casi una tercera parte de su infraestructura.

La distribución de sus torres por país era la siguiente:

Brasil: 12,225 torres (32.7% del portafolio).

Perú: 4,450 (11.9%).

Argentina: 4,212 (11.3%).

Guatemala: 3,263 (8.7%).

Ecuador: 2,694 (7.2%).

Chile: 2,539 (6.8%).

República Dominicana: 1,518 (4.1%).

Honduras: 1,511 (4.0%).

El Salvador: 1,433 (3.8%).

Nicaragua: 974 (2.6%).

Paraguay: 785 (2.1%).

Costa Rica: 636 (1.7%).

Uruguay: 557 (1.5%).

Panamá: 544 (1.5%).

Puerto Rico: 98 (0.3%).

La compañía llegó a operar en 16 países, pero el 31 de octubre de 2025 concluyó su salida de Colombia tras vender la totalidad de su filial local a Comunicación Celular (COMCEL). México no forma parte de los mercados donde opera su infraestructura.

Telecomunicaciones
La infraestructura de Sitios Latinoamérica incluye torres utilizadas para instalar equipos y antenas que permiten la transmisión de señales móviles. (iStock/3dmentat)

¿Quién dirige Sitios Latinoamérica?

Arturo Elías Ayub preside el Consejo de Administración desde 2022, mientras que Gerardo Kuri Kaufmann está al frente de la Dirección General.

La compañía cotiza en la BMV bajo la clave de pizarra LASITE. Así, los inversionistas pueden participar en una empresa listada en México cuyo negocio de infraestructura se desarrolla en otros países de la región.

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El perfil empresarial de Elías Ayub

Egresado de Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac, Arturo Elías Ayub ha desarrollado una trayectoria que combina la dirección empresarial con la participación en consejos de administración de compañías de distintos sectores. Además de encabezar el Consejo de Administración de Sitios Latinoamérica, tiene presencia en grupos vinculados con las finanzas, el transporte, la infraestructura y el consumo.

Es consejero patrimonial de Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, ambos ligados a la familia Slim, y consejero independiente de Grupo México Transportes, Grupo DESC y Grupo Gigante. Esta participación lo mantiene vinculado con empresas de diferentes actividades económicas, más allá del negocio de telecomunicaciones.

En 2026, avanzó 14 posiciones en el ranking de Expansión , al pasar del lugar 44 al 30. En la edición más reciente, Sitios Latinoamérica reportó ventas por 13,832 millones de pesos y una plantilla de 281 empleados, frente a los 15,282 millones de pesos en ventas y 73 trabajadores registrados en la edición anterior.

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Arturo Elías Ayub Carlos Slim Helú

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