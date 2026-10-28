Si bien Apple no ha dado una explicación oficial al asunto, la empresa de reparación de dispositivos iFixit, conocida por sus informes de nivel de reparabilidad de gadgets, desmontó parte por parte el teléfono y planteó una posible razón al desperfecto.

De acuerdo con Shahram Mokhtari, jefe de desmontaje de iFixit, se trata de un problema en la bisagra, la cual se compone de más de 100 elementos como engranajes, muelles y articulaciones que trabajan juntos para permitir que el gadget se doble o abra sin complicaciones.

De hecho, la pantalla está compuesta por capas de vidrio ultradelgadas puestas encima y debajo del panel principal, mismas que se deslizan entre sí al cerrar el teléfono, imitando el movimiento que hacen las páginas de un libro al cerrarlo, algo que distribuye la tensión sobre toda la superficie en lugar de centrarla en un solo punto.

Esta construcción es fundamental para Apple, pues se trata de una parte de toda la innovación alrededor de su iPhone Duo para esconder la bisagra. Sin embargo, señala Mokhtari, la pantalla interior flexible es particularmente sensible y puede entrar en contacto con algunas partes de la bisagra y ahí sería cuando se presenta el daño.

“La bisagra en realidad consta de docenas de piezas, con una precisión asombrosa”, compartió Kyle Wiens, directora ejecutiva de iFixit en X. “Una pequeña variación en la fabricación o un grano de arena pueden dañar gravemente el frágil panel de visualización que protege”.

Las pantallas rotas, junto a su elevado precio, son de los principales argumentos por los cuales los usuarios no han adoptado masivamente los teléfonos plegables desde 2019, año en que Samsung comenzó a popularizar esta tendencia en la tecnología de consumo.