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¿El iPhone Duo se rompe? Analistas dan una explicación al problema del plegable de Apple

Especialistas de iFixit desmontaron el nuevo iPhone Duo y encontraron una posible razón por qué algunos usuarios están teniendo problemas con la pantalla de su teléfono.
mié 28 octubre 2026 09:06 AM
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El nuevo plegable de Apple, el iPhone Duo, exhibido durante un evento de la compañía en el teatro Steve Jobs en Cupertino, California.
Apple aceptó que se trata de un asunto que afectó a “un pequeño número” de teléfonos y que reemplazará todos los dispositivos bajo su garantía AppleCare. (KARL MONDON/AFP)

A unos días de que se lanzara el primer teléfono plegable de Apple, el iPhone Duo , usuarios a nivel mundial comenzaron a reportar fallas en la pantalla interior, algunas de ellas tan graves como mostrar líneas horizontales de pixeles muertos, lo cual ha generado frustración y polémica en redes sociales.

¿Cuál es la probable razón del problema del iPhone Duo?

En redes sociales como X o Reddit circulan imágenes, muchas de ellas falsas, que muestran la pantalla del dispositivo averiada. El principal argumento detrás de la frustración de estos usuarios es que gastaron más de 1,999 dólares para encontrarse con este problema.

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Si bien Apple no ha dado una explicación oficial al asunto, la empresa de reparación de dispositivos iFixit, conocida por sus informes de nivel de reparabilidad de gadgets, desmontó parte por parte el teléfono y planteó una posible razón al desperfecto.

De acuerdo con Shahram Mokhtari, jefe de desmontaje de iFixit, se trata de un problema en la bisagra, la cual se compone de más de 100 elementos como engranajes, muelles y articulaciones que trabajan juntos para permitir que el gadget se doble o abra sin complicaciones.

De hecho, la pantalla está compuesta por capas de vidrio ultradelgadas puestas encima y debajo del panel principal, mismas que se deslizan entre sí al cerrar el teléfono, imitando el movimiento que hacen las páginas de un libro al cerrarlo, algo que distribuye la tensión sobre toda la superficie en lugar de centrarla en un solo punto.

Esta construcción es fundamental para Apple, pues se trata de una parte de toda la innovación alrededor de su iPhone Duo para esconder la bisagra. Sin embargo, señala Mokhtari, la pantalla interior flexible es particularmente sensible y puede entrar en contacto con algunas partes de la bisagra y ahí sería cuando se presenta el daño.

“La bisagra en realidad consta de docenas de piezas, con una precisión asombrosa”, compartió Kyle Wiens, directora ejecutiva de iFixit en X. “Una pequeña variación en la fabricación o un grano de arena pueden dañar gravemente el frágil panel de visualización que protege”.

Las pantallas rotas, junto a su elevado precio, son de los principales argumentos por los cuales los usuarios no han adoptado masivamente los teléfonos plegables desde 2019, año en que Samsung comenzó a popularizar esta tendencia en la tecnología de consumo.

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Apple cambiará todos los iPhone Duo afectados

Apple ya está al tanto del problema. La empresa aceptó que se trata de un asunto que afectó a “un pequeño número” de teléfonos y que los usuarios no deberán pasar un mal rato, pues reemplazará todos los dispositivos bajo su garantía AppleCare.

“Somos conscientes de un problema que afecta a la pantalla interna de un pequeño número de unidades del iPhone Duo”, dijo la empresa en un comunicado. “Si los usuarios experimentan problemas con la pantalla de su iPhone Duo, deben ponerse en contacto con AppleCare para obtener un reemplazo.

En caso de no contar con esta garantía, el costo de reparación de la pantalla interna, de acuerdo con el sitio web de Apple, es de 999 dólares, es decir, aproximadamente 18,500 pesos.

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IPhone Apple Inc

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