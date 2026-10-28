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Los autos chinos empiezan a ganar terreno en el mercado de seminuevos

La llegada de los primeros vehículos chinos al mercado de segunda mano amplía las opciones para los compradores y añade competencia en precios en un negocio que podría alcanzar 4.67 millones de operaciones en México.
mié 28 octubre 2026 05:05 PM
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Automotrices chinas: el factor que está cambiando el mercado de usados
Cuatro años después de la llegada de las primeras marcas chinas, sus vehículos comienzan a incorporarse al mercado de seminuevos. (Wang He/Getty Images)

La primera oleada de autos chinos que llegó a México comienza a abrirse paso en el mercado de seminuevos. Cuatro años después de que marcas como MG, Chirey, BYD, GWM y Geely empezaran a disputar espacio en las agencias de vehículos nuevos, algunas de esas unidades ya están en manos de nuevos compradores, un cambio que amplía la oferta de autos usados y lleva a las plataformas de compraventa a ajustar sus inventarios.

En Kavak, la plataforma de compraventa de vehículos usados, los autos de marcas chinas ya representan 8.7% de la oferta publicada en su sitio web. De las 8,793 unidades disponibles, 769 corresponden a fabricantes como Chirey, Geely , BYD, Omoda y Zeekr, entre otros.

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La llegada de estas marcas a México modificó la competencia entre los fabricantes de vehículos nuevos y ahora comienza a trasladar sus efectos al segmento de seminuevos, donde el precio, la demanda de los compradores y la confianza en las marcas serán determinantes para su crecimiento.

“Nosotros al final del día somos un reflejo de cómo es el parque vehicular allá afuera. Conforme va evolucionando y van entrando más marcas nuevas al mercado, nosotros vemos esas marcas nos llegan también, pero después, y lo interesante también es que vemos la demanda por esas marcas”, comenta Christina Darvasi, directora de comunicación de Kavak.

La llegada de estos vehículos al mercado secundario sigue el ritmo de renovación del parque vehicular. A diferencia del mercado de nuevos, donde las marcas chinas ganaron visibilidad con rapidez, en el de usados su presencia depende de que los primeros propietarios decidan vender sus unidades. Ese proceso suele tomar entre tres y cuatro años, en promedio.

Hoy MG tiene una posición destacada en la oferta de Kavak. La marca, que en 2020 se convirtió en la primera automotriz china en establecer una subsidiaria directa de su casa matriz en México, concentra alrededor de la mitad de los autos chinos disponibles en la plataforma.

Las marcas chinas también empiezan a despertar interés entre quienes buscan un vehículo usado, lo que obliga a las plataformas a considerar estos modelos al momento de comprar unidades para su inventario.

“Vamos a seguir siendo un reflejo de lo que la gente está consumiendo allá afuera en el mercado de nuevos, porque es lo que nos venden después. En cuanto a los intereses de los clientes justamente pasa lo mismo. Preguntan por lo que han visto afuera y lo vienen a buscar, entonces nos adaptamos a la oferta y a la demanda para decidir qué compramos y cuánto compramos”, agrega Darvasi.

Un mercado millonario con una alta informalidad

El avance de los autos chinos ocurre en un mercado de gran tamaño, aunque difícil de dimensionar debido al peso de las operaciones que se realizan fuera de los canales formales.

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Las previsiones apuntan a que México registrará 4.67 millones de operaciones de compraventa de autos usados en 2026, un aumento de 66.8% frente a los 2.8 millones contabilizados en 2016. Para 2030, la expectativa es que el volumen alcance 5.42 millones de unidades.

Sin embargo, esas cifras incluyen un mercado mucho más amplio que el atendido por las plataformas digitales y las agencias especializadas. De acuerdo con estimaciones de The CIU y Kavak, el mercado formal representa apenas 10% del volumen esperado de operaciones.

El resto se realiza principalmente entre particulares y a través de canales informales, lo que dificulta conocer con precisión cuántos vehículos cambian de propietario, a qué precios se venden y qué participación tienen las distintas marcas.

Los autos chinos también presionan los precios

La expansión de las marcas chinas en el mercado de seminuevos se suma a otro efecto que su llegada ha tenido sobre la industria automotriz: una mayor competencia en precios.

Durante la pandemia de covid-19, las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales redujeron la disponibilidad de vehículos nuevos y encarecieron las unidades. La escasez también repercutió en los autos usados, cuyos precios aumentaron ante las dificultades para conseguir un vehículo nuevo.

La incorporación de nuevas marcas y modelos amplió las opciones para los consumidores y añadió presión competitiva a un mercado que había experimentado incrementos de precios.

Ahora, con los primeros vehículos chinos entrando en el segmento de segunda mano, esa competencia puede extenderse a compradores que no necesariamente buscan estrenar automóvil, pero sí comparar alternativas por precio y equipamiento.

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Autos chinos en México Sector automotriz Industria automotriz

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