Los autos chinos empiezan a ganar terreno en el mercado de seminuevos

La llegada de estas marcas a México modificó la competencia entre los fabricantes de vehículos nuevos y ahora comienza a trasladar sus efectos al segmento de seminuevos, donde el precio, la demanda de los compradores y la confianza en las marcas serán determinantes para su crecimiento.

“Nosotros al final del día somos un reflejo de cómo es el parque vehicular allá afuera. Conforme va evolucionando y van entrando más marcas nuevas al mercado, nosotros vemos esas marcas nos llegan también, pero después, y lo interesante también es que vemos la demanda por esas marcas”, comenta Christina Darvasi, directora de comunicación de Kavak.

La llegada de estos vehículos al mercado secundario sigue el ritmo de renovación del parque vehicular. A diferencia del mercado de nuevos, donde las marcas chinas ganaron visibilidad con rapidez, en el de usados su presencia depende de que los primeros propietarios decidan vender sus unidades. Ese proceso suele tomar entre tres y cuatro años, en promedio.

Hoy MG tiene una posición destacada en la oferta de Kavak. La marca, que en 2020 se convirtió en la primera automotriz china en establecer una subsidiaria directa de su casa matriz en México, concentra alrededor de la mitad de los autos chinos disponibles en la plataforma.

Las marcas chinas también empiezan a despertar interés entre quienes buscan un vehículo usado, lo que obliga a las plataformas a considerar estos modelos al momento de comprar unidades para su inventario.

“Vamos a seguir siendo un reflejo de lo que la gente está consumiendo allá afuera en el mercado de nuevos, porque es lo que nos venden después. En cuanto a los intereses de los clientes justamente pasa lo mismo. Preguntan por lo que han visto afuera y lo vienen a buscar, entonces nos adaptamos a la oferta y a la demanda para decidir qué compramos y cuánto compramos”, agrega Darvasi.

Un mercado millonario con una alta informalidad

El avance de los autos chinos ocurre en un mercado de gran tamaño, aunque difícil de dimensionar debido al peso de las operaciones que se realizan fuera de los canales formales.