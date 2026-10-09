Las estadounidenses avanzaron cuatro puntos, de 882 a 886, mientras que las italianas sumaron siete puntos. En contraste, las marcas japonesas, surcoreanas y alemanas registraron retrocesos.

La mejora de las compañías chinas ocurre después de una etapa en la que su rápida expansión comercial no siempre estuvo acompañada de procesos de atención acordes con las expectativas de los compradores. Ahora, los resultados apuntan a una mayor atención a la experiencia durante la adquisición de un vehículo, un aspecto que puede influir en la relación de largo plazo entre las marcas y sus clientes.

Aunque el estudio de JD Power no desglosa públicamente las calificaciones por fabricante, la consultora reconoce a las marcas con mejores resultados en distintas categorías. En la correspondiente al mercado de volumen, BYD obtuvo el primer lugar, con lo que se convirtió en la primera automotriz china en recibir este reconocimiento en México.

“Sí vemos que las marcas chinas subieron el índice jaladas por BYD, que desarrolló una buena estrategia de contacto con sus clientes”, comenta Gerardo Gómez, director general y country manager de JD Power México.

La experiencia de compra gana terreno

Los mayores avances en el indicador se concentraron en distintos momentos de la relación entre el cliente y el distribuidor. La calidad en el proceso de venta registró una mejora de 31%, mientras que la evaluación de las instalaciones aumentó 20%.

La iniciación del proceso de venta mejoró 18%, la atención del asesor comercial avanzó 17% y el proceso de entrega del vehículo registró un incremento de 15%.

Estos resultados apuntan a una mejora que va más allá del primer contacto con el vendedor. La experiencia del cliente también depende de las instalaciones donde se realiza la compra, la atención durante las negociaciones y la forma en que la unidad se entrega al nuevo propietario.

Para las automotrices chinas, el reto consiste en consolidar estos avances en un mercado en el que su presencia comercial creció con rapidez. La atención posventa , el mantenimiento y la disponibilidad de refacciones forman parte de los aspectos que deben acompañar la venta para sostener la relación con los compradores.

El estudio de JD Power se concentra en la satisfacción durante el proceso de compra, por lo que sus resultados no permiten concluir que las marcas hayan resuelto los problemas relacionados con el servicio posventa o el suministro de piezas. Sí muestran, en cambio, que mejoraron en los aspectos que evalúa el índice.