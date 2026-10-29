"Al cierre del tercer trimestre de 2026 los costos de operación de la CFE tuvieron un incremento de 5,663 millones de pesos, equivalente al 1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, este efecto se debe principalmente al pago de remuneraciones y obligaciones laborales", detalló la empresa en su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Crecimiento marginal en ingresos

CFE reportó ingresos por 186,231 millones de pesos durante el tercer trimestre del año, cifra superior apenas 1.06% respecto a los 184,264 millones de pesos del mismo periodo del 2025.

Dicha cifra se vio afectada por la disminución en los ingresos por venta de combustibles a terceros derivado del comportamiento de los precios promedios del gas natural y la disminución en los precios promedios de las tarifas de venta en los sectores industrial y comercial.

Sin embargo, el costo de ventas también tuvo un incremento sustancial del 22.1%, al alcanzar los 161,736 millones de pesos en el periodo analizado, contra los 137,283 millones de pesos del año previo.

Por su parte, el EBITDA se ubicó en 164,128 millones de pesos, equivalente al 31.7%, lo que la ubica en su sexto trimestre con un margen mayor al 30%.

Crece deuda de CFE

La deuda financiera de la eléctrica estatal se ubicó en 501,315 millones de pesos, un aumento del 4.1% al compararla con los 481,448 millones de pesos que registraron al cierre del segundo trimestre.

De manera desagregada, la deuda de corto plazo asciende a 79,287 millones de pesos y la deuda de largo plazo a 422,028 millones de pesos al cierre del tercer trimestre del año.

Respecto a las deudas con sus proveedores y contratistas, la cifra alcanzó los 80,535 millones de pesos entre abril y junio, lo que se traduce en un incremento del 8.1% respecto a los 74,499 millones de pesos del periodo julio - septiembre.

Pese a los resultados, la CFE aseguró en un comunicado que mantiene un sólido desempeño operativo y financiero, así como su capacidad para atender sus obligaciones y garantizar el suministro confiable de energía eléctrica al país.