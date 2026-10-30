Pemex pierde 10,795 millones de pesos, aunque reduce su deuda financiera y con proveedores

Uno de los principales factores que afectaron el resultado fue el comportamiento del tipo de cambio. Pemex registró una pérdida cambiaria de 16,391 millones de pesos durante el tercer trimestre, frente a una utilidad de 33,384 millones de pesos en el mismo lapso de 2025. El tipo de cambio pasó de 17.47 pesos por dólar en junio a 17.84 pesos en septiembre.

A este efecto se sumó el mayor costo de los instrumentos financieros derivados. Entre julio y septiembre, este concepto representó un gasto de 8,900 millones de pesos, más del triple de los 2,800 millones registrados en el mismo trimestre del año anterior.

“Dicha variación se explica principalmente por el efecto en el valor razonable de los cross-currency swaps, así como opciones sobre crudo y opciones de divisas”, explicó la petrolera en su reporte financiero.

Los ingresos de Pemex crecen 28.5%

En el frente operativo, los resultados mostraron una evolución distinta. Pemex reportó ingresos por 486,779 millones de pesos en el tercer trimestre, un incremento de 28.5% frente a los 378,881 millones de pesos del mismo periodo de 2025.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por las ventas nacionales, que aumentaron por mayores comercializaciones de gasolina magna, diésel y turbosina , con un avance de 36%. A esto se sumó un incremento de 14.9% en las ventas de exportación, favorecidas por un mayor precio promedio de los productos refinados comercializados por Deer Park.

Al mismo tiempo, la petrolera consiguió reducir ligeramente su costo de ventas. Entre julio y septiembre, este concepto sumó 333,643 millones de pesos, una disminución de 2.3% respecto a los 341,562 millones registrados en el mismo trimestre del año previo.

La combinación de mayores ingresos y menores costos de ventas favoreció el resultado operativo. El EBITDA, indicador que mide la capacidad de generación de recursos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, alcanzó 123,800 millones de pesos, un crecimiento de 112.2% frente a los 58,359 millones de pesos reportados un año antes.

El avance refleja una mayor generación operativa, aunque el desempeño financiero de la compañía continúa expuesto a las fluctuaciones cambiarias y a los costos de sus instrumentos financieros.