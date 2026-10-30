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Pemex pierde 10,795 millones de pesos, aunque reduce su deuda financiera y con proveedores

La deuda financiera de Pemex disminuyó 8.9% al cierre de septiembre, mientras que los adeudos con proveedores y contratistas bajaron 5.1%.
vie 30 octubre 2026 12:32 PM
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Las pérdidas de Pemex fueron menores respecto a la cifra del mismo trimestre del 2025. (David J. Phillip-Pool/Getty Images)

Pemex no logra salir de números rojos. La petrolera estatal registró una pérdida neta de 10,795 millones de pesos en el tercer trimestre de 2026, presionada por una pérdida cambiaria, mayores costos asociados a instrumentos financieros derivados y compras de combustibles, aunque el resultado fue 82.4% menor al reportado en el mismo periodo del año pasado.

Entre julio y septiembre de 2025, la empresa había registrado una pérdida de 61,242 millones de pesos. La reducción de los números rojos en este año estuvo acompañada de un crecimiento de los ingresos, una disminución en el costo de ventas y un mejor desempeño operativo, pero estos factores no fueron suficientes para compensar las presiones financieras.

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Uno de los principales factores que afectaron el resultado fue el comportamiento del tipo de cambio. Pemex registró una pérdida cambiaria de 16,391 millones de pesos durante el tercer trimestre, frente a una utilidad de 33,384 millones de pesos en el mismo lapso de 2025. El tipo de cambio pasó de 17.47 pesos por dólar en junio a 17.84 pesos en septiembre.

A este efecto se sumó el mayor costo de los instrumentos financieros derivados. Entre julio y septiembre, este concepto representó un gasto de 8,900 millones de pesos, más del triple de los 2,800 millones registrados en el mismo trimestre del año anterior.

“Dicha variación se explica principalmente por el efecto en el valor razonable de los cross-currency swaps, así como opciones sobre crudo y opciones de divisas”, explicó la petrolera en su reporte financiero.

Los ingresos de Pemex crecen 28.5%

En el frente operativo, los resultados mostraron una evolución distinta. Pemex reportó ingresos por 486,779 millones de pesos en el tercer trimestre, un incremento de 28.5% frente a los 378,881 millones de pesos del mismo periodo de 2025.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por las ventas nacionales, que aumentaron por mayores comercializaciones de gasolina magna, diésel y turbosina , con un avance de 36%. A esto se sumó un incremento de 14.9% en las ventas de exportación, favorecidas por un mayor precio promedio de los productos refinados comercializados por Deer Park.

Al mismo tiempo, la petrolera consiguió reducir ligeramente su costo de ventas. Entre julio y septiembre, este concepto sumó 333,643 millones de pesos, una disminución de 2.3% respecto a los 341,562 millones registrados en el mismo trimestre del año previo.

La combinación de mayores ingresos y menores costos de ventas favoreció el resultado operativo. El EBITDA, indicador que mide la capacidad de generación de recursos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, alcanzó 123,800 millones de pesos, un crecimiento de 112.2% frente a los 58,359 millones de pesos reportados un año antes.

El avance refleja una mayor generación operativa, aunque el desempeño financiero de la compañía continúa expuesto a las fluctuaciones cambiarias y a los costos de sus instrumentos financieros.

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Pemex reduce su deuda financiera y los pagos pendientes

La petrolera también reportó avances en la reducción de sus compromisos financieros. Al cierre de septiembre, su deuda financiera se ubicó en 77,600 millones de dólares, una disminución de 8.9% frente a los 85,200 millones de dólares registrados al cierre de 2025.

De acuerdo con la empresa, esta reducción responde a la estrategia para mejorar el perfil de vencimientos de corto plazo y mantener una trayectoria descendente del saldo de la deuda, una tendencia que, asegura, comenzó desde 2020.

Los adeudos con proveedores y contratistas también mostraron una reducción. Al cierre de septiembre, el saldo se ubicó en 414,218 millones de pesos, 5.1% menos que los 436,704 millones registrados al cierre de 2025.

Hasta el momento, Pemex ha realizado pagos por más de 370,000 millones de pesos a las empresas que le prestan servicios y suministran bienes.

“Pemex continúa avanzando en la estrategia de atención a proveedores y contratistas, con el objetivo de fortalecer la continuidad operativa de su proyecto y contribuir a la estabilidad de su cadena de suministro”, dijo Elizabeth González, directora de Finanzas de Pemex.

La directiva explicó que los recursos destinados a estos pagos provienen tanto de la generación propia de la petrolera como del programa de financiamiento de inversión. La estrategia busca mantener la liquidez de la compañía y administrar su calendario de pagos sin comprometer su operación.

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