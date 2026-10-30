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Soriana recorta su superficie comercial y eso impacta sus ganancias 19% en el tercer trimestre

La minorista cerró el periodo con 801 establecimientos activos en sus formatos Híper, Súper, Mercado, Express y City Club, una disminución de 18 unidades respecto a las 819 tiendas registradas un año antes.
vie 30 octubre 2026 11:55 AM
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Persona empuja un carrito de Soriana con productos frente a un anaquel de lácteos.
La estrategia de Soriana se ha basado en la apertura de tiendas y en su campaña de promoción Julio Regalado. (Soriana / Facebook)

Soriana llegó al tercer trimestre de 2026 con una red más pequeña y menores ventas, un contraste frente a la expansión que ha formado parte de su estrategia de crecimiento. La cadena redujo sus gastos de operación y su costo financiero, sin conseguir detener la caída de las ganancias entre julio y septiembre.

Los ingresos trimestrales sumaron 40,833 millones de pesos (mdp), una disminución anual de 4.3%. La utilidad neta cayó 19.1%, a 473 mdp, y el EBITDA, el resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones, retrocedió 7.8%, hasta 2,321 mdp.

“El decremento en este rubro se debió a la continuidad del plan de austeridad de gasto implementado en todas las líneas del gasto de la compañía”, explicó Soriana sobre la reducción de sus gastos operativos en el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

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La empresa destinó 7,963 millones de pesos a la operación durante el trimestre, 2.4% menos que un año antes. El ahorro fue insuficiente porque las ventas disminuyeron a mayor velocidad, por lo que los gastos absorbieron 19.5% de los ingresos, frente al 19.1% del mismo periodo de 2025.

La debilidad comercial también apareció en las ventas mismas tiendas, que comparan establecimientos con más de un año en operación y retrocedieron 3.6%. El indicador muestra que la caída de ingresos no se explica únicamente por una red más pequeña, pues las unidades comparables también vendieron menos.

Soriana reduce superficie comercial

Soriana cerró septiembre con 801 establecimientos de sus formatos Híper, Súper, Mercado, Express y City Club, frente a los 819 registrados un año antes. Su superficie comercial disminuyó 2.3%, hasta poco más de cuatro millones de metros cuadrados.

Mercado presentó la mayor reducción, al pasar de 164 a 155 unidades. Híper terminó con cuatro tiendas menos, Súper con tres y Express con dos, en tanto que City Club mantuvo 41 establecimientos. La compañía reportó por separado 15 tiendas Sodimac, sin cambios.

La reducción neta de 18 establecimientos no equivale necesariamente al número de cierres. Soriana aclaró que su información operativa incorpora aperturas, cierres, remodelaciones y cambios de formato.

El balance plantea dos retos para una cadena que ha recurrido a las aperturas para crecer. Una menor superficie limita la capacidad de sumar ingresos mediante nuevas ubicaciones y la caída de ventas comparables muestra que la recuperación también depende del desempeño de las tiendas existentes.

La presión llegó hasta el resultado operativo, que disminuyó de 1,468 a 1,266 millones de pesos. El margen EBITDA bajó de 5.9 a 5.7%, por lo que la empresa obtuvo un menor resultado bajo este indicador por cada peso vendido.

El costo financiero neto trimestral cayó 18.6%, hasta 532 millones de pesos, pero la provisión para impuestos aumentó de 179 a 241 millones. La combinación dejó la utilidad neta en 473 millones, frente a los 584 millones de un año antes.

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El acumulado conserva ganancias

Los resultados de enero a septiembre muestran un comportamiento distinto en la utilidad. Soriana acumuló ganancias netas por 2,397 millones de pesos, un crecimiento de 18.3% frente a los primeros nueve meses de 2025, pese al retroceso registrado durante el tercer trimestre.

La mejora estuvo apoyada por un costo financiero neto 25% menor, de 1,510 millones de pesos. La empresa atribuyó esa reducción a un menor saldo promedio de deuda, derivado de una administración más eficiente de su capital de trabajo.

El crecimiento acumulado de las ganancias no estuvo acompañado por una recuperación comercial. Los ingresos de los nueve meses disminuyeron 3.9%, a 124,836 millones de pesos, y las ventas mismas tiendas retrocedieron 3.8%.

El EBITDA acumulado cayó 3.3%, a 8,078 millones de pesos. Los gastos operativos del periodo aumentaron 3.6%, hasta 23,420 mdp, pese a la reducción conseguida específicamente entre julio y septiembre.

Soriana invirtió 2,659 millones de pesos durante los primeros nueve meses del año. Los recursos incluyeron la construcción de dos tiendas, remodelaciones , mantenimiento y reposición de equipos y sistemas.

La inversión confirma que las aperturas siguen entre sus proyectos, aunque el reporte no precisa cuánto dinero destinó a cada rubro. Al cierre de septiembre, el resultado de su red fue una reducción de establecimientos y superficie frente al año anterior, acompañada de menores ventas en las tiendas comparables.

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Reportes trimestrales

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