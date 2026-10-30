La empresa destinó 7,963 millones de pesos a la operación durante el trimestre, 2.4% menos que un año antes. El ahorro fue insuficiente porque las ventas disminuyeron a mayor velocidad, por lo que los gastos absorbieron 19.5% de los ingresos, frente al 19.1% del mismo periodo de 2025.

La debilidad comercial también apareció en las ventas mismas tiendas, que comparan establecimientos con más de un año en operación y retrocedieron 3.6%. El indicador muestra que la caída de ingresos no se explica únicamente por una red más pequeña, pues las unidades comparables también vendieron menos.

Soriana reduce superficie comercial

Soriana cerró septiembre con 801 establecimientos de sus formatos Híper, Súper, Mercado, Express y City Club, frente a los 819 registrados un año antes. Su superficie comercial disminuyó 2.3%, hasta poco más de cuatro millones de metros cuadrados.

Mercado presentó la mayor reducción, al pasar de 164 a 155 unidades. Híper terminó con cuatro tiendas menos, Súper con tres y Express con dos, en tanto que City Club mantuvo 41 establecimientos. La compañía reportó por separado 15 tiendas Sodimac, sin cambios.

La reducción neta de 18 establecimientos no equivale necesariamente al número de cierres. Soriana aclaró que su información operativa incorpora aperturas, cierres, remodelaciones y cambios de formato.

El balance plantea dos retos para una cadena que ha recurrido a las aperturas para crecer. Una menor superficie limita la capacidad de sumar ingresos mediante nuevas ubicaciones y la caída de ventas comparables muestra que la recuperación también depende del desempeño de las tiendas existentes.

La presión llegó hasta el resultado operativo, que disminuyó de 1,468 a 1,266 millones de pesos. El margen EBITDA bajó de 5.9 a 5.7%, por lo que la empresa obtuvo un menor resultado bajo este indicador por cada peso vendido.

El costo financiero neto trimestral cayó 18.6%, hasta 532 millones de pesos, pero la provisión para impuestos aumentó de 179 a 241 millones. La combinación dejó la utilidad neta en 473 millones, frente a los 584 millones de un año antes.