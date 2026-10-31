La presidenta Claudia Sheinbaum había reconocido que el proceso electoral brasileño mantenía detenido cualquier avance. Cuestionada sobre el estatus del memorándum, el miércoles 21 de octubre señaló que su gobierno esperaba conocer el resultado de los comicios antes de continuar con las conversaciones.

“Pues hasta ahora, quedó en el entendimiento y no se ha avanzado más, pues, obviamente por la elección en Brasil. Entonces, creemos que podemos seguir avanzando, vamos a esperar. El objetivo es que ayuden en la exploración principalmente”, dijo durante su conferencia mañanera .

La victoria de Lula despeja ese obstáculo, aunque no significa que las inversiones estén aseguradas. El memorándum firmado por Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Pemex , y Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, establece un marco de cooperación técnica y estratégica, pero no obliga a ninguna de las partes a comprometer recursos ni contempla, por ahora, la creación de una sociedad o consorcio.

Para José María Valenzuela, académico de El Colegio de México, el acuerdo tiene dos posibles caminos. El primero consiste en identificar oportunidades de negocio que deriven en proyectos e inversiones para México. El segundo es que la relación se limite al intercambio de experiencias organizacionales y de política pública, sin que necesariamente se traduzca en una mayor integración empresarial.

¿Qué dice el memorándum Pemex-Petrobras?

El memorándum, firmado el 23 de junio en Río de Janeiro por Juan Carlos Carpio, director general de Pemex y por Magda Chambriard, directora general de Petrobras, tiene como objetivo evaluar oportunidades de colaboración en exploración y producción de hidrocarburos, así como en procesos industriales.

La colaboración también contempla actividades de refinación, petroquímica, fertilizantes y procesamiento de gas natural, así como recuperación de líquidos, eficiencia energética, reducción de emisiones y protección ambiental.

El acuerdo, con una vigencia inicial de dos años con posibilidad de renovación, fue calificado por Carpio como un "marco de cooperación estratégica y técnica" entre ambas empresas que son "referentes" de la industria energética en América Latina.