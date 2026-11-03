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El aeropuerto de Texcoco no se construyó, pero el AICM todavía debe 3,152 millones de dólares

Aunque el NAIM nunca recibió pasajeros, su cancelación continúa generando obligaciones financieras. La TUA que pagan los viajeros del AICM financian tanto esa deuda como parte de las obras de remodelación de la terminal.
mar 03 noviembre 2026 03:26 PM
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Fotografía de la entrada de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
De cara hacia el futuro, la dependencia aseguró que el Fideicomiso MEXCAT continuará trabajando para asegurar el cumplimiento obligaciones establecidas. (Elijah-Lovkoff/Getty Images)

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se construiría en Texcoco, sigue generando obligaciones financieras para el aeropuerto capitalino. El Fideicomiso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEXCAT) realizó un nuevo pago de 565.9 millones de dólares para cubrir parte de los bonos emitidos para financiar aquella obra, pero todavía mantiene una deuda de 3,152 millones de dólares.

El pago se efectuó el 2 de noviembre y correspondió a las Notas Preferentes Garantizadas con una tasa de interés de 4.250% y vencimiento en 2026, conocidas como Bono 2026. Después de esta amortización, el saldo de la deuda se redujo y permanecen en circulación tres notas preferentes garantizadas.

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La cancelación del NAICM se paga con la TUA

El compromiso financiero tiene su origen en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, anunciada en 2018, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió detener la construcción de la terminal aérea en Texcoco y mantener en operación el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Para hacer frente a los compromisos adquiridos con los inversionistas que financiaron el proyecto, se creó el Fideicomiso MEXCAT, encargado de administrar los recursos y cubrir el servicio de los bonos internacionales.

En un comunicado difundido por la Secretaría de Marina, dependencia que tiene bajo su control el AICM, se explicó que el pago del Bono 2026 fue posible gracias al fortalecimiento de los flujos de la TUA y del patrimonio del fideicomiso.

Entre los factores que contribuyeron estuvo la recuperación del tráfico de pasajeros después de la pandemia de covid-19. Entre 2021 y 2025, el aeropuerto registró una tasa de crecimiento anual promedio de 4% en el número de viajeros, lo que favoreció la generación de ingresos por concepto de la tarifa aeroportuaria.

De igual manera, ayudaron las autorizaciones otorgadas en 2025 y este año para incrementar la capacidad operativa del aeropuerto al pasar de 43 a 46 operaciones por hora.

La apreciación del tipo de cambio también contribuyó de manera favorable a los flujos excedentes de la TUA, destinados a complementar el pago del Bono 2026, lo que permitió mitigar los riesgos asociados a la volatilidad cambiaria. También impulsó la gestión de los flujos de la TUA, orientada a optimizar su aprovechamiento y su aplicación al cumplimiento de los compromisos financieros.

La Secretaría de Marina destacó el acompañamiento, la coordinación y el monitoreo permanente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya participación contribuyó al cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos tras la cancelación del NAIM.

“Cabe destacar que, el cumplimiento de los compromisos asociados al Bono 2026 se llevó a cabo sin afectar las finanzas ni el desempeño operativo del Aeropuerto, al tiempo que la gestión de los flujos de la TUA permitió optimizar su aprovechamiento y contribuir al financiamiento de las obras de remodelación, correspondientes a su primera y segunda etapa”, precisó.

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De cara hacia el futuro, la dependencia aseguró que el Fideicomiso MEXCAT continuará trabajando para asegurar el cumplimiento obligaciones establecidas por la cancelación del NAIM, correspondientes a las Notas que permanecen en circulación y manteniéndose a la estrcutura de garantía correspondiente.

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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México NAIM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

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