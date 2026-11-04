¿Qué pasó con Hermanos Vázquez? Cerró sus tiendas, pero la familia construyó un imperio de 92,813 millones de pesos

¿Quiénes eran los Hermanos Vázquez y cómo comenzó la mueblería?

La historia de Hermanos Vázquez comenzó en 1945, cuando V enancio Vázquez, un inmigrante originario de Galicia, España, abrió una pequeña mueblería en la Ciudad de México. El negocio, llamado Almacenes Hermanos Vázquez, se dedicaba a fabricar y vender muebles mediante un sistema de crédito: los clientes podían llevarse sus compras y pagarlas en abonos, que los empleados cobraban directamente en sus domicilios.

Con el paso de los años, sus hijos Olegario, Mario, Abel y Apolinar se incorporaron a la empresa familiar y comenzaron a buscar nuevas formas de hacer crecer el negocio. Uno de los cambios más importantes llegó en los 50's, cuando Olegario propuso dejar atrás las ventas a crédito y apostar por el pago de contado, con precios cercanos al costo para atraer a más compradores.



“ Mis hermanos y yo fuimos los revolucionarios. Como no nos gustaba salir a cobrar los abonos, allá por 1952 se me ocurrió la idea de vender al contado, lo cual era poco típico para la época. Para que funcionara, nos planteamos vender casi al costo. Y funcionó”, contó Olegario Vázquez Raña en una antigua entrevista para Expansión .

La estrategia cambió el rumbo de la mueblería. Hermanos Vázquez amplió su catálogo más allá de los muebles y comenzó a distribuir productos para Aurrerá , una de las cadenas de autoservicio que ganaban terreno en México. Así, el negocio fundado por Venancio dejó de ser una pequeña tienda familiar para convertirse en una empresa de mayor alcance, dirigida por sus cuatro hijos.

La cadena Hermanos Vázquez dejó de operar entre 2013 y 2014, después de varias décadas en el mercado mexicano. (Historias De La Ciudad de México)





El secuestro que cambió el destino de Hermanos Vázquez y dividió el imperio familiar

La sociedad entre los cuatro hermanos comenzó a fracturarse en 1973, cuando Olegario Vázquez Raña fue secuestrado. El empresario sobrevivió al episodio, pero el acontecimiento llevó a la familia a replantear el rumbo de sus negocios y abrió la posibilidad de que cada uno desarrollara proyectos por separado. Hasta entonces, Olegario era quien llevaba las finanzas y la administración de Hermanos Vázquez, pese a que la propiedad estaba repartida entre los cuatro.

Mario fue el primero en tomar otro camino. Interesado en el periodismo, concentró sus esfuerzos en la Organización Editorial Mexicana (OEM) y decidió ceder su participación en los negocios familiares. La separación continuó después de la muerte de sus padres, en 1980 y 1983, cuando el acuerdo que mantenía unidos a los hermanos perdió vigencia. Abel también vendió sus acciones para emprender con la cadena de muebles K2.



Con las salidas de Mario y Abel, Hermanos Vázquez quedó en manos de Olegario, quien concentró 66% de las acciones, y Apolinar, con el 33% restante. Al frente de la mueblería, Olegario comenzó a desarrollar nuevos negocios y diversificar sus inversiones.

En 1986 adquirió el Hospital Humana del Pedregal, un complejo que ofrecía servicios médicos de lujo a personas de alto poder adquisitivo, pero que atravesaba dificultades financieras desde la crisis económica de 1982. La operación permitió rescatar el inmueble, convertirlo en el primer Hospital Ángeles y sentar las bases de Grupo Empresarial Ángeles, su conglomerado de negocios.