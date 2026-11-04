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Trabajadores de Telcel crean Sindicato para protegerse de despidos y cambios laborales

Trabajadores de Telcel buscan una representación sindical independiente ante los despidos y presuntos incumplimientos laborales que atribuyen a la empresa y a su actual sindicato titular.
mié 04 noviembre 2026 03:58 PM
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Un usuarios con sus manos toma un celular que tiene como fondo de pantalla el logo de Telcel que es la palabra Telcel en blanco y el fondo de la imagen azul.
Los cambios laborales y despidos se han traducido en un distanciamiento con la representación sindical titular tras la revisión contractual de 2024. (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

Trabajadores de Telcel crearon el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Telefonía Móvil y Datos para hacer frente a los despidos y cambios laborales que aplica la empresa en la actualidad. El movimiento busca una representatividad propia frente a la organización sindical de la empresa móvil.

Benjamín Yair Ortiz Sánchez, secretario general de la nueva agrupación, detalló que el Sindicato fue impulsado por trabajadores de Centros de Atención a Clientes de la sección 9 que abarca, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, cuyo registro oficial ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral fue efectivo el pasado 3 de septiembre.

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La nueva organización contó con la asesoría Francisco Hernández Juárez, líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).

“Somos un sindicato creado conforme a la Ley de trabajo que tiene la posibilidad de representar a los trabajadores de todas las regiones del país y no solo de la región 9. Con esto buscamos promover una democracia e independencia entre organizaciones sindicales”, declaró el líder Sindical en conferencia de prensa.

El dirigente detalló que el contrato colectivo de trabajo de Telcel actualmente está bajo control del Sindicato de Trabajadores de Servicios, Comunicaciones y Transporte de la República Mexicana, una organización gremial de industria que agrupa a más de 20,000 trabajadores sindicalizados a nivel nacional.

¿Por qué trabajadores de Telcel crearon un nuevo Sindicato?

Benjamín Ortiz explicó que la creación de la organización estuvo motivada por las modificaciones laborales al interior de la compañía. Desde hace dos años, Telcel modificó la medición de la productividad laboral, el horario de la jornada de trabajo, así como cobros por equipos telefónicos derivados de presuntas irregularidades administrativas previas.

Los cambios se han traducido en un distanciamiento con la representación sindical titular tras la revisión contractual de 2024.

“Manifestamos nuestro desacuerdo en compromisos que consideramos incumplidos. Además, fuimos excluidos de los grupos de WhatsApp que manteníamos con el Sindicato titular, cuyo movimiento interpretamos como una forma de censura”, argumentó el dirigente.

Ortiz Sánchez aseguró que otro de los temas que más apremian a los trabajadores son los despidos que ejecuta Telcel. Expuso el caso de la colaboradora, Marilú Pérez Flores Rodríguez, que fue separada de su cargo. El despido fue justificado por el sindicato titular, al señalar que formó parte del acuerdo que alcanzó con la empresa.

Si no aceptaba la propuesta de liquidación tendría que contratar por su cuenta asesores legales para impulsar una demanda laboral. Y Si lo hacía corría el riesgo de hostigamiento por parte de la empresa, precisó el líder de la organización.

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El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Telefonía Móvil y Datos sostuvo que posee grabaciones de la situación de los trabajadores despedidos y solicitará que la autoridad laboral investigue si las bajas corresponden a rescisiones injustificadas o a represalias por organización colectiva.

El Sindicato recordó que Telcel es una de las empresas que forma parte de América Móvil, uno de los gigantes de las telecomunicaciones a nivel Latinoamérica. Por lo que contrató los despidos laborales de la filial en un contexto en donde reportó ingresos de 90,295 millones de pesos a septiembre de este año y una utilidad neta de 29,118 millones.

“Debemos preguntarnos si la empresa continua creciendo y generando utilidades, por qué los trabajadoras y trabajadores seguimos enfrentando despidos e incertidumbre sobre nuestro futuro laboral. La transformación tecnológica es necesaria y forma parte de las telecomunicaciones, pero debe constituirse con los trabajadores y no a costa de ellos”, demandó el líder del nuevo Sindicato.

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