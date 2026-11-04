La nueva organización contó con la asesoría Francisco Hernández Juárez, líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).

“Somos un sindicato creado conforme a la Ley de trabajo que tiene la posibilidad de representar a los trabajadores de todas las regiones del país y no solo de la región 9. Con esto buscamos promover una democracia e independencia entre organizaciones sindicales”, declaró el líder Sindical en conferencia de prensa.

El dirigente detalló que el contrato colectivo de trabajo de Telcel actualmente está bajo control del Sindicato de Trabajadores de Servicios, Comunicaciones y Transporte de la República Mexicana, una organización gremial de industria que agrupa a más de 20,000 trabajadores sindicalizados a nivel nacional.

¿Por qué trabajadores de Telcel crearon un nuevo Sindicato?

Benjamín Ortiz explicó que la creación de la organización estuvo motivada por las modificaciones laborales al interior de la compañía. Desde hace dos años, Telcel modificó la medición de la productividad laboral, el horario de la jornada de trabajo, así como cobros por equipos telefónicos derivados de presuntas irregularidades administrativas previas.

Los cambios se han traducido en un distanciamiento con la representación sindical titular tras la revisión contractual de 2024.

“Manifestamos nuestro desacuerdo en compromisos que consideramos incumplidos. Además, fuimos excluidos de los grupos de WhatsApp que manteníamos con el Sindicato titular, cuyo movimiento interpretamos como una forma de censura”, argumentó el dirigente.

Ortiz Sánchez aseguró que otro de los temas que más apremian a los trabajadores son los despidos que ejecuta Telcel. Expuso el caso de la colaboradora, Marilú Pérez Flores Rodríguez, que fue separada de su cargo. El despido fue justificado por el sindicato titular, al señalar que formó parte del acuerdo que alcanzó con la empresa.

Si no aceptaba la propuesta de liquidación tendría que contratar por su cuenta asesores legales para impulsar una demanda laboral. Y Si lo hacía corría el riesgo de hostigamiento por parte de la empresa, precisó el líder de la organización.