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Telcel convierte el registro telefónico en una oportunidad para vender planes 5G de mayor valor

La vinculación obligatoria de líneas ha llevado a usuarios de recargas a contratar planes de pospago con acceso a 5G. El movimiento contribuyó a que el ingreso promedio por cliente de Telcel creciera 5.6%.
vie 06 noviembre 2026 12:47 PM
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Un vendedor de Telcel le muestra a una clienta los planes 5G de la compañía en una pantalla de celular.
Telcel perdió alrededor de tres millones de usuarios de prepago por migraciones al pospago y desconexiones relacionadas con el registro telefónico. (Imagen generada con IA | Google Flow )

El registro obligatorio de líneas telefónicas comienza a modificar la composición de los clientes de Telcel. La vinculación de números, que debe completarse antes del 31 de diciembre, ha impulsado a usuarios que antes operaban mediante recargas a contratar planes de pospago, un movimiento que eleva el ingreso promedio que la compañía obtiene por cada cliente.

Daniel Hajj, CEO de América Móvil, explicó que algunos usuarios aprovechan el trámite de registro para cambiar de esquema de contratación y adquirir un plan de renta, particularmente aquellos que incluyen acceso a la red 5G, cuya oferta de datos es mayor a la de los paquetes 4G por precios similares.

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El efecto ya se refleja en los indicadores financieros de la compañía. Durante el tercer trimestre de 2026, Telcel elevó su ingreso promedio por usuario (ARPU) de 186 a 196 pesos mensuales, un crecimiento interanual de 5.6%. En el mismo periodo, sus ingresos consolidados alcanzaron 90,295 millones de pesos, también con un avance de 5.6%.

“Eso es un buen ARPU y esa es la razón por la que los ingresos están aumentando. Tenemos una fuente de ingresos de nuevos clientes”, aseguró Hajj durante una conferencia con analistas para comentar los resultados financieros de América Móvil.

El directivo no precisó cuántos usuarios han migrado del prepago al pospago como consecuencia del registro telefónico, pero reconoció que el proceso ha favorecido la incorporación de clientes de mayor valor, al tiempo que ha reducido la base de usuarios de recargas.

A septiembre de 2026, Telcel contabilizaba 81.7 millones de clientes en México. De ese total, 16.2 millones correspondían a usuarios de pospago, equivalentes a 19.8% de su base y con un crecimiento de 3%. En contraste, la vertical de prepago perdió alrededor de tres millones de usuarios, tanto por las migraciones hacia planes de renta como por las desconexiones asociadas al registro obligatorio.

Telcel aumenta su Ingreso por Usuario

La migración hacia planes de renta también abre una oportunidad para ampliar la adopción de tecnología 5G en México. Los usuarios que acuden a registrar sus líneas pueden encontrar en los planes de esta generación una alternativa para obtener mayores bolsas de datos sin incrementar significativamente su gasto frente a las opciones 4G.

El mercado todavía tiene espacio para crecer. Al cierre de 2025, México registró cerca de 16.9 millones de conexiones 5G, equivalentes a aproximadamente 13% del total de conexiones móviles, de acuerdo con la GSMA. La proporción se mantiene por debajo de la observada en economías como Estados Unidos, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esta brecha representa una oportunidad comercial para Telcel, que puede utilizar el proceso de vinculación para atraer usuarios hacia planes con mayor consumo de datos y elevar el ingreso que obtiene de ellos.

La oportunidad coincide con una transformación en las estrategias de las compañías de telecomunicaciones. Ante la competencia de nuevos participantes y la pérdida de peso de los servicios tradicionales de voz y mensajería, los operadores buscan incrementar el valor de sus clientes mediante paquetes de datos, conectividad y servicios adicionales.

En ese escenario, el ARPU se ha convertido en uno de los indicadores centrales para medir el desempeño del negocio, pues permite evaluar cuánto ingreso genera cada usuario, más allá del tamaño de la base de líneas.

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Los usuarios de recarga disminuyen

El avance del pospago tiene como contraparte una reducción en la base de usuarios de recargas. Telcel perdió casi 3 millones de usuarios en esta modalidad, aunque no todas las bajas corresponden a migraciones hacia planes de renta.

Hajj reconoció que una parte de las desconexiones responde a la resistencia de algunos usuarios a vincular sus números, pero también a líneas temporales o que prácticamente no registraban actividad.

“A esas personas las estamos desconectando y todavía estamos en el proceso de registrar todos los números. Cada 15 días se registra un número nuevo hasta finales de diciembre y todavía queda mucho por hacer”, explicó el directivo ante analistas financieros.

La compañía anticipaba que el registro reduciría el número de líneas activas en el mercado, al eliminar números inactivos, temporales o de bajo consumo que históricamente habían inflado las estadísticas de telefonía móvil sin representar necesariamente ingresos relevantes para los operadores.

“Al principio habrá una pequeña disminución en los ingresos por prepago. Pero en el medio plazo, se recuperarán. Al final, espero que nadie se quede sin teléfono o sin conexión por culpa del registro”, dijo Hajj previamente.

El proceso de registro marca así un cambio en la composición del mercado móvil, en el que el número de líneas deja de ser el único indicador de crecimiento para dar mayor peso a los ingresos que genera cada usuario. Para Telcel, la oportunidad está en convertir las bajas de líneas de bajo consumo en una base de clientes más rentable, mediante servicios de pospago y tecnología 5G.

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