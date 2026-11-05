El vehículo cuenta con siete modos de manejo, entre ellos configuraciones para lodo, arena, rocas y nieve, además de los modos Eco, Normal y Sport. Su ángulo de entrada es de 28 grados y el de salida de 30 grados, con una altura libre al suelo de 20 centímetros y capacidad de vadeo de hasta 70 centímetros.
La configuración híbrida también busca responder a las necesidades de movilidad urbana. Su batería de 43.2 kWh permite recorrer hasta 173 kilómetros en modo completamente eléctrico, mientras que la autonomía combinada alcanza 1,073 kilómetros, de acuerdo con las cifras de la compañía.
La batería admite carga rápida del 30 al 80% en aproximadamente 35 minutos y carga doméstica del 30 al 100% en menos de seis horas, con una conexión de 220 voltios.
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La rentabilidad también está en los accesorios
La estrategia comercial de Jetour no se limita a colocar más unidades de la T2. La compañía también busca ampliar los ingresos que genera cada vehículo mediante la venta de accesorios, un negocio que adquiere importancia para los distribuidores ante los márgenes cada vez más estrechos de la comercialización de autos nuevos.
Escamilla estimó que siete de cada diez T2 que venden los distribuidores salen con algún nivel de personalización. La oferta incluye desde modificaciones estéticas hasta accesorios relacionados con el desempeño del vehículo.
El directivo reconoció que la compañía no tiene un registro preciso de cuántas unidades se entregan personalizadas, debido a que los distribuidores reportan la venta del vehículo mediante su número de identificación, pero no necesariamente desglosan los accesorios incorporados.
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La personalización, sin embargo, representa una fuente adicional de ingresos para la red comercial y permite a los propietarios diferenciar sus vehículos.
En paralelo, Jetour prepara una expansión de su red de distribuidores. La compañía esperaba cerrar 2026 con 50 distribuidores, pero prevé terminar el año con 51 y crecer hasta alcanzar entre 55 y 56 puntos de venta durante los primeros dos trimestres de 2027.