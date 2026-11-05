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Jetour va por los clientes de Ford Bronco con su SUV T2 4x4 de menos de un millón de pesos

La automotriz china amplía la oferta de su modelo insignia en México con una versión híbrida enchufable de tracción integral, con la que busca ganar espacio en el mercado de las SUV todoterreno.
jue 05 noviembre 2026 11:12 AM
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La nueva Jetour T2 4x4 Sobre un terreno off road en Querétaro, México.
La nueva Jetour T2 4x4 llega a México con una configuración híbrida enchufable y un sistema de tracción integral que combina cuatro motores. (Ivet Rodríguez )

Querétaro.- Las líneas redondeadas que dominaron el diseño automotriz durante buena parte de las últimas décadas están cediendo terreno frente a una estética más robusta. Las SUV de estilo cuadrado, conocidas como boxy style, recuperan las carrocerías altas y una apariencia que evoca a los todoterreno tradicionales. Jetour quiere aprovechar esa tendencia para ganar clientes en México con la T2, su modelo de mayor peso comercial para la marca.

La automotriz china acaba de ampliar la oferta de este vehículo con una nueva versión de tracción 4x4, que se suma a las alternativas que ya comercializaba en el país, una con motor a gasolina y otra híbrida enchufable con tracción 4x2. La nueva T2 llega con un precio de lista de 969,900 pesos y una tarifa promocional de lanzamiento de 929,900 pesos.

Con esta incorporación, Jetour busca elevar el volumen de uno de los modelos que sostienen su estrategia comercial en el mercado mexicano. La compañía tiene como objetivo colocar 300 unidades mensuales de la T2 y alcanzar ventas de 1,000 vehículos al mes con toda su gama.

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Saúl Espinosa, vicepresidente de Jetour Soueast México, explicó que el modelo representa alrededor de 37% de las ventas de la marca en el país y que su desempeño ha sido determinante para ganar participación en el segmento de las SUV medianas.

“Si el día de hoy yo juntara las ventas que tenemos de todas las versiones de T2 que vendemos, tanto las híbridas como la de gasolina, entramos en el top 10 del segmento de SUV D”, afirmó Espinosa.

Su silueta la coloca frente a modelos como la Ford Bronco Sport, la GWM Tank 300 y la BAIC BJ40, que comparten esa estética de todoterreno con carrocerías angulares, líneas rectas y una imagen aventurera, aunque no necesariamente tengan las mismas capacidades y tamaño. La T2 busca diferenciarse con una combinación de tecnología híbrida enchufable, confort y capacidades para circular fuera del asfalto.

Lee: ¿Ford Escape, Maverick y Bronco Sport son en realidad el mismo vehículo?

El directivo destacó que Jetour se convirtió en la primera marca china en entrar a los primeros 10 lugares de ese segmento en los últimos meses, aunque no precisó el volumen de unidades ni el periodo de referencia.


Esta configuración permite prescindir de una caja de transferencia tradicional. En su lugar, el sistema X-Drive administra la distribución de potencia entre ambos ejes y puede modificar la entrega de torque en una décima de segundo, según las condiciones de conducción.

La T2 acelera de cero a 100 kilómetros por hora en 5.5 segundos, pese a tener un peso de 2,360 kilogramos. También incorpora un bloqueo de diferencial trasero que puede activarse automáticamente cuando detecta pérdida de tracción.

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El vehículo cuenta con siete modos de manejo, entre ellos configuraciones para lodo, arena, rocas y nieve, además de los modos Eco, Normal y Sport. Su ángulo de entrada es de 28 grados y el de salida de 30 grados, con una altura libre al suelo de 20 centímetros y capacidad de vadeo de hasta 70 centímetros.

La configuración híbrida también busca responder a las necesidades de movilidad urbana. Su batería de 43.2 kWh permite recorrer hasta 173 kilómetros en modo completamente eléctrico, mientras que la autonomía combinada alcanza 1,073 kilómetros, de acuerdo con las cifras de la compañía.

La batería admite carga rápida del 30 al 80% en aproximadamente 35 minutos y carga doméstica del 30 al 100% en menos de seis horas, con una conexión de 220 voltios.

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La rentabilidad también está en los accesorios

La estrategia comercial de Jetour no se limita a colocar más unidades de la T2. La compañía también busca ampliar los ingresos que genera cada vehículo mediante la venta de accesorios, un negocio que adquiere importancia para los distribuidores ante los márgenes cada vez más estrechos de la comercialización de autos nuevos.

Escamilla estimó que siete de cada diez T2 que venden los distribuidores salen con algún nivel de personalización. La oferta incluye desde modificaciones estéticas hasta accesorios relacionados con el desempeño del vehículo.

El directivo reconoció que la compañía no tiene un registro preciso de cuántas unidades se entregan personalizadas, debido a que los distribuidores reportan la venta del vehículo mediante su número de identificación, pero no necesariamente desglosan los accesorios incorporados.

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La personalización, sin embargo, representa una fuente adicional de ingresos para la red comercial y permite a los propietarios diferenciar sus vehículos.

En paralelo, Jetour prepara una expansión de su red de distribuidores. La compañía esperaba cerrar 2026 con 50 distribuidores, pero prevé terminar el año con 51 y crecer hasta alcanzar entre 55 y 56 puntos de venta durante los primeros dos trimestres de 2027.

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