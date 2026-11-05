Saúl Espinosa, vicepresidente de Jetour Soueast México, explicó que el modelo representa alrededor de 37% de las ventas de la marca en el país y que su desempeño ha sido determinante para ganar participación en el segmento de las SUV medianas.

“Si el día de hoy yo juntara las ventas que tenemos de todas las versiones de T2 que vendemos, tanto las híbridas como la de gasolina, entramos en el top 10 del segmento de SUV D”, afirmó Espinosa.

Su silueta la coloca frente a modelos como la Ford Bronco Sport, la GWM Tank 300 y la BAIC BJ40, que comparten esa estética de todoterreno con carrocerías angulares, líneas rectas y una imagen aventurera, aunque no necesariamente tengan las mismas capacidades y tamaño. La T2 busca diferenciarse con una combinación de tecnología híbrida enchufable, confort y capacidades para circular fuera del asfalto.

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El directivo destacó que Jetour se convirtió en la primera marca china en entrar a los primeros 10 lugares de ese segmento en los últimos meses, aunque no precisó el volumen de unidades ni el periodo de referencia.





Esta configuración permite prescindir de una caja de transferencia tradicional. En su lugar, el sistema X-Drive administra la distribución de potencia entre ambos ejes y puede modificar la entrega de torque en una décima de segundo, según las condiciones de conducción.

La T2 acelera de cero a 100 kilómetros por hora en 5.5 segundos, pese a tener un peso de 2,360 kilogramos. También incorpora un bloqueo de diferencial trasero que puede activarse automáticamente cuando detecta pérdida de tracción.