“Somos la marca más rentable de Grupo Cherry a nivel mundial. Nuestro cliente tiene un perfil más resistente a los ajustes de precio por el tipo de producto que ofrecemos. Podemos desacelerar el ritmo de crecimiento si es necesario, pero la tendencia sigue firme, y el surtimiento de productos y autopartes está garantizado ya que nuestro portafolio está vigente a nivel global”, añade el VP de Jetour.

Logística ante la incertidumbre

Ante un posible riesgo de altos tiempos de espera por refacciones o piezas para los usuarios del país, Espinosa Aguilar dice que cuentan con una alianza con Estafeta para la logística interna y entrega de partes a los distribuidores, lo cual permite que los tiempos de respuesta sean cortos y el servicio técnico sea especializado.

Actualmente, la empresa emplea de forma directa a 50 personas, pero su red de distribuidores genera entre 300 y 500 empleos indirectos. Una vez que operen las 50 agencias, los empleos indirectos podrían escalar hasta los 1,500 puestos.