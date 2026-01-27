Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

México, en la mira para ser el segundo mercado clave de la automotriz china Jetour

A pesar de la incertidumbre geopolítica y la guerra arancelaria, Jetour dice tener la solidez financiera y la capacidad para adaptarse al crecimiento del mercado nacional.
mar 27 enero 2026 05:55 AM
México, en la mira para ser el segundo mercado más importante de Jetour a nivel global
Jetour llegó a México en 2023 bajo una modalidad de importación, modelo que permaneció hasta marzo de 2025, cuando tomaron el control bajo un esquema de subsidiaria, vendiendo y operando directamente como marca. (blinow61/Getty Images)

En un entorno automotriz cada vez más complicado por la guerra arancelaria y la amplia competencia interna, Jetour, una de las marcas del gigante Cherry Holding Group, busca convertir a México en su segundo mercado más importante a nivel mundial, solo por detrás de China.

Y para hacerlo, la compañía plantea una reestructura operativa que busca capitalizar el interés de los consumidores mexicanos por los vehículos SUV y la tecnología híbrida de última generación.

Publicidad

La compañía opera bajo un esquema de subsidiaria, contando con una red de 33 distribuidores en territorio nacional y que espera llegar a 50 a finales de este año, cuenta Saul Espinosa Aguilar, VP de Jetour Soueast México.

“Tenemos una cobertura nacional de aproximadamente el 80%, con presencia en las principales ciudades. Solo nos falta presencia en cuatro estados: Guerrero, Aguascalientes, Baja California Sur y Tamaulipas. Actualmente operan 33 distribuidores; buscamos llegar a 40 para la primera mitad de 2026 y cerrar ese año con 50 agencias funcionando al 100%”, detalla el directivo en entrevista con Expansión.

Sorteando la furia arancelaria

A pesar de la incertidumbre geopolítica y los ajustes en aranceles, Espinosa Aguilar destaca la solidez financiera de la compañía y su capacidad para adaptarse al crecimiento del mercado nacional.

“Todas las unidades son producidas en China e importadas. Aunque enfrentamos nuevas cuotas de importación en México, estamos en una etapa temprana de desarrollo que favorece nuestra estructura financiera, contando con el apoyo de Jetour International en costos operativos”, comenta.

Publicidad

“Somos la marca más rentable de Grupo Cherry a nivel mundial. Nuestro cliente tiene un perfil más resistente a los ajustes de precio por el tipo de producto que ofrecemos. Podemos desacelerar el ritmo de crecimiento si es necesario, pero la tendencia sigue firme, y el surtimiento de productos y autopartes está garantizado ya que nuestro portafolio está vigente a nivel global”, añade el VP de Jetour.

“Nuestro cliente tiene un perfil más resistente a los ajustes de precio por el tipo de producto que ofrecemos. Podemos desacelerar el ritmo de crecimiento si es necesario, pero la tendencia sigue firme, y el surtimiento de productos y autopartes está garantizado ya que nuestro portafolio está vigente a nivel global”, destaca el ejecutivo.

Logística ante la incertidumbre

Ante un posible riesgo de altos tiempos de espera por refacciones o piezas para los usuarios del país, Espinosa Aguilar dice que cuentan con una alianza con Estafeta para la logística interna y entrega de partes a los distribuidores, lo cual permite que los tiempos de respuesta sean cortos y el servicio técnico sea especializado.

Actualmente, la empresa emplea de forma directa a 50 personas, pero su red de distribuidores genera entre 300 y 500 empleos indirectos. Una vez que operen las 50 agencias, los empleos indirectos podrían escalar hasta los 1,500 puestos.

Publicidad

¿Nueva planta armadora en México?

Respecto a la posibilidad de instalar una planta productora en México, el directivo reconoce que existe el interés, pero el factor determinante será la estabilidad política. "Al día de hoy, con tanta incertidumbre a nivel global, no se da la certidumbre para una inversión de esa magnitud. Sin embargo, la puerta permanece abierta una vez que el panorama internacional se aclare”.

Jetour llegó a México en 2023 bajo una modalidad de importación, modelo que permaneció hasta marzo de 2025, cuando tomaron el control bajo un esquema de subsidiaria, vendiendo y operando directamente como marca. Actualmente tiene una oficina nacional de ventas para controlar la operación con distribuidores.

De marzo a noviembre pasados, la empresa llevaba 2,088 unidades vendidas en el país.

La apuesta de Jetour va más allá de las fronteras mexicanas, ya que tiene presencia en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. En Brasil entrarán como subsidiaria a mediados de 2026. La firma está en el Top 10 de ventas en Medio Oriente y China. En 2026 entraremos a Europa y para inicios de 2027 a otros mercados africanos. Solo en Estados Unidos y Canadá no tienen presencia en el continente.

Tags

Sector automotriz Industria automotriz SUV Donald Trump Aranceles guerra comercial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad