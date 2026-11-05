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¿Qué compañía telefónica te da más por 100 pesos en 2026? Telcel, AT&T, Movistar, OXXO y Bait se enfrentan

Una recarga de 100 pesos puede cumplir más con tus necesidades. Estas son las diferencias entre Movistar, Telcel, AT&T, Bait y OXXO Cel.
jue 05 noviembre 2026 03:18 PM
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una persona haciendo una recarga en su celular
Las diferencias no solo están en los gigabytes, también en la vigencia, las aplicaciones ilimitadas y las promociones que cada operador ofrece a sus usuarios. (Expansión/Meta AI)

Recargar 100 pesos de saldo no significa obtener los mismos beneficios en todas las compañías telefónicas, en 2026, los usuarios pueden encontrar paquetes con distintas condiciones que ofrecen Movistar, Telcel, AT&T, Bait y OXXO Cel.

Al momento de revisar se debe tener en cuenta cuánto dura el paquete, si los gigabytes se pueden utilizar libremente o están limitados a ciertas aplicaciones y si los beneficios dependen de una promoción.

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Movistar ofrece hasta 30 GB por 100 pesos, pero...

Movistar tiene una de las ofertas más amplias en volumen de datos para quienes realizan una recarga de 100 pesos. Su promoción contempla 30 GB para navegar durante 30 días en la primera recarga, sin embargo esta opción solo aplica para quienes decidan cambiar de compañía y contraten esta oferta.

El paquete también incluye acceso ilimitado a aplicaciones como YouTube y TikTok, así como servicios de streaming como Disney+, HBO Max, Crunchyroll y ViX. Entre las redes sociales y aplicaciones incluidas aparecen WhatsApp, Instagram, Facebook, X, Snapchat y Uber, además de videojuegos como Free Fire y PUBG.

En caso de seguir con esta compañía, del mes dos al 12, el beneficio cambia a 10 GB por cada periodo de 30 días. La compañía permite contratar la oferta en línea y cambiarse desde WhatsApp.

Aunque Movistar destaca por la cantidad de datos que ofrece inicialmente, los usuarios deben considerar que el beneficio disminuye después del primer mes y que está sujeto a una política de uso justo.

Un usuarios con sus manos toma un celular que tiene como fondo de pantalla el logo de Telcel que es la palabra Telcel en blanco y el fondo de la imagen azul.
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Bait da 5 GB por 100 pesos durante 15 días

Bait, el operador móvil de Walmart, ofrece 5,120 MB por una recarga de 100 pesos, con una vigencia de 15 días.

De ese total, 4,096 MB pueden utilizarse en México, mientras que 1,024 MB están disponibles para navegar en México, Estados Unidos y Canadá.

Además, el paquete incluye datos ilimitados para siete redes sociales en México: WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat y X. Para Estados Unidos y Canadá contempla 1,500 MB destinados a WhatsApp y Telegram.

En llamadas, Bait anuncia 23,100 minutos distribuidos entre llamadas nacionales y comunicaciones entre México, Estados Unidos y Canadá. También incluye 1,750 mensajes SMS, con cantidades específicas para utilizar en esos países.

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OXXO Cel alcanza 5 GB con Spin Premia

OXXO Cel también ofrece un paquete de 100 pesos con una vigencia de 15 días. Su propuesta contempla 1,300 MB de navegación y otros 3,700 MB asociados a Spin Premia, con los que el total anunciado llega a 5,000 MB.

Además, al realizar la recarga mediante Spin by OXXO se pueden obtener 2 GB adicionales, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

El paquete incluye minutos y mensajes SMS ilimitados para México y Estados Unidos, así como roaming en Estados Unidos. Entre las aplicaciones con navegación ilimitada aparecen Facebook, X, Messenger y WhatsApp; Instagram también está incluido bajo una promoción.

La diferencia frente a otros operadores está en que parte de los datos anunciados depende de Spin Premia y de las condiciones para obtener los beneficios adicionales.

Una azotea con el logo de televisa que es un circulo ovalado con rayas y acompañado de las letras televisa.
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AT&T ofrece 4 GB por 100 pesos durante 14 días

AT&T tiene un paquete de prepago de 100 pesos con una vigencia de 14 días y 4 GB totales para navegar.

La oferta incluye minutos y mensajes SMS ilimitados, además de aplicaciones sin consumo de datos como Facebook, WhatsApp, X, Messenger, Instagram y Google Maps.

Otro de sus beneficios es que permite utilizar los servicios de prepago en México y Estados Unidos, una característica que puede ser relevante para quienes viajan o mantienen comunicación frecuente entre ambos países.

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Telcel ofrece saldo, datos para redes sociales y una promoción de regalo

En el caso de Telcel, una recarga de 100 pesos se maneja mediante el esquema Saldo Amigo, con una vigencia de 60 días.

La compañía anuncia una promoción de 50 pesos de saldo de regalo y 1 GB para utilizar en redes sociales como Facebook, Messenger, X y WhatsApp, con una vigencia de 30 días para este beneficio.

¿Qué compañía ofrece más por 100 pesos?

Si se toma como referencia la cantidad de datos anunciada, Movistar encabeza la comparación con 30 GB durante el primer mes. Pero, su promoción baja a 10 GB del segundo al duodécimo mes.

La fachada de un edificio color gris que tiene en la parte superior la palabra Telcel.
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Telcel convierte el registro telefónico en una oportunidad para vender planes 5G de mayor valor

Bait y OXXO Cel se encuentran en un rango cercano a los 5 GB, aunque sus beneficios adicionales y condiciones son diferentes.

AT&T ofrece 4 GB durante 14 días, mientras que Telcel tiene una propuesta basada en saldo, una promoción de regalo y datos para redes sociales.

La decisión depende del uso que cada persona le dé a su teléfono, quienes consumen muchos videos o utilizan aplicaciones que requieren conexión constante pueden encontrar más conveniente una oferta con mayor cantidad de datos.

En cambio, quienes utilizan principalmente WhatsApp, Facebook o llamadas pueden priorizar las aplicaciones ilimitadas y la vigencia.

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Telcel AT&T Movistar Tiendas Oxxo WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.

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