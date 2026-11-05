¿Qué compañía telefónica te da más por 100 pesos en 2026? Telcel, AT&T, Movistar, OXXO y Bait se enfrentan

Movistar ofrece hasta 30 GB por 100 pesos, pero...

Movistar tiene una de las ofertas más amplias en volumen de datos para quienes realizan una recarga de 100 pesos. Su promoción contempla 30 GB para navegar durante 30 días en la primera recarga, sin embargo esta opción solo aplica para quienes decidan cambiar de compañía y contraten esta oferta.

El paquete también incluye acceso ilimitado a aplicaciones como YouTube y TikTok, así como servicios de streaming como Disney+, HBO Max, Crunchyroll y ViX. Entre las redes sociales y aplicaciones incluidas aparecen WhatsApp, Instagram, Facebook, X, Snapchat y Uber, además de videojuegos como Free Fire y PUBG.

En caso de seguir con esta compañía, del mes dos al 12, el beneficio cambia a 10 GB por cada periodo de 30 días. La compañía permite contratar la oferta en línea y cambiarse desde WhatsApp.

Aunque Movistar destaca por la cantidad de datos que ofrece inicialmente, los usuarios deben considerar que el beneficio disminuye después del primer mes y que está sujeto a una política de uso justo.





Bait da 5 GB por 100 pesos durante 15 días

Bait, el operador móvil de Walmart, ofrece 5,120 MB por una recarga de 100 pesos, con una vigencia de 15 días.

De ese total, 4,096 MB pueden utilizarse en México, mientras que 1,024 MB están disponibles para navegar en México, Estados Unidos y Canadá.

Además, el paquete incluye datos ilimitados para siete redes sociales en México: WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat y X. Para Estados Unidos y Canadá contempla 1,500 MB destinados a WhatsApp y Telegram.

En llamadas, Bait anuncia 23,100 minutos distribuidos entre llamadas nacionales y comunicaciones entre México, Estados Unidos y Canadá. También incluye 1,750 mensajes SMS, con cantidades específicas para utilizar en esos países.