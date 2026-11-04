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Televisa combinará los servicios y clientes de AT&T, Izzi y Sky

La estrategia busca elevar los ingresos anuales en 8,000 millones de dólares mediante la venta conjunta de servicios fijos, móviles y satelitales
mié 04 noviembre 2026 12:58 PM
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Una azotea con el logo de televisa que es un circulo ovalado con rayas y acompañado de las letras televisa.
Televisa busca aprovechar los 23.3 millones de clientes de AT&T México y los casi cuatro millones de usuarios de izzi y Sky para vender servicios combinados. (Imagen creada con IA Notebook.)

Televisa ha encontrado una fórmula para acercar los negocios de AT&T México, izzi y Sky sin fusionarlos. El grupo buscará que los clientes de las tres compañías puedan contratar servicios de cualquiera de ellas mediante paquetes combinados y ofertas cruzadas, mientras mantiene separadas sus estructuras corporativas y financieras, al menos durante una primera etapa.

La estrategia permitirá que los casi cuatro millones de clientes residenciales de izzi y Sky tengan acceso a los servicios móviles de AT&T, mientras que los 23.3 millones de usuarios del operador estadounidense podrán contratar los servicios de internet y televisión de las filiales de Televisa. La apuesta consiste en vender más productos a una misma base de consumidores, sin integrar las operaciones bajo una sola estructura.

La empresa prevé generar ingresos anuales por 8,000 millones de dólares con la nueva configuración de negocios, casi tres veces su facturación actual. En 2025, las operaciones residenciales y satelitales de Grupo Televisa, correspondientes a izzi y Sky, reportaron ingresos conjuntos por aproximadamente 54,579 millones de pesos, equivalentes a 2,900 millones de dólares.

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El plan comenzará a tomar forma una vez que la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) apruebe la transacción entre Televisa y Fintech Holdings. La convergencia de servicios fijos y móviles se apoyará en la comercialización cruzada y la venta de paquetes combinados, en un mercado donde las compañías buscan retener clientes y aumentar los ingresos que obtienen de cada uno.

“La idea es crear muchas sinergias en ambos sentidos que se materializan en los ingresos de ambas compañías desde el principio. Se implementarán más paquetes combinados. Habrá suscriptores de Izzi que tendrán servicios de AT&T, y habrá suscriptores de AT&T que tendrán servicios de Izzi”, explicó Francisco Valim, CEO de izzi y Sky, durante una conferencia con analistas por los resultados financieros del tercer trimestre de 2026.

El modelo también apunta a que los usuarios puedan mantener la conectividad al desplazarse entre distintas redes, de acuerdo con la cobertura y las necesidades de cada dispositivo. Para Televisa, combinar infraestructura fija, móvil y satelital representa una oportunidad para ampliar su oferta sin construir desde cero una operación integrada.

Una integración comercial, no corporativa

La decisión de mantener separados los negocios responde, en buena medida, a la estructura de la transacción. Televisa y Fintech Holdings acordaron participar con 50% cada una en el negocio adquirido, por lo que los activos de AT&T México no pasarán directamente a formar parte de la estructura corporativa de Grupo Televisa.

Jesús Romo, analista de la consultora GlobalData y especialista en telecomunicaciones, explicó que la decisión de mantener los activos separados responde a la estructura de joint venture del acuerdo entre Televisa y Fintech Holdings donde ambas tendrán una participación del 50%. “Por eso no puede consolidar los activos dentro de la estructura de Grupo Televisa”.

El especialista no descarta que esta separación cambie con el tiempo. Aunque las empresas pueden comenzar compartiendo productos y canales comerciales, la integración de sus operaciones podría convertirse en una alternativa para obtener mayores eficiencias y potenciar el valor de los activos.

El reto está en coordinar dos negocios que seguirán funcionando bajo estructuras distintas. “El tener las entidades separadas genera el reto de ver cómo se van integrar productos fijos a la par de los móviles y viceversa para dar paso a esas eficiencias”, consideró Romo.

La convergencia de telecomunicaciones no se resolverá únicamente con la posibilidad de vender internet junto con telefonía móvil. También requerirá coordinar las ofertas, los sistemas comerciales y la atención a los clientes para que la combinación de servicios se traduzca en una experiencia integrada.

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La marca AT&T podría mantenerse en el mercado móvil nacional

El modelo que propone Televisa podría favorecer la permanencia de la marca AT&T en México, al aprovechar su posicionamiento y su base de clientes dentro de la oferta conjunta del grupo. Hasta ahora Televisa ni AT&T han confirmado o detallado si el acuerdo de compra implicará la continuidad de la marca en términos comerciales.

Oxio , empresa que adquirió la operación de Telefónica México, optó por alcanzar un acuerdo con la compañía española para conservar el uso de la marca Movistar en el país. La decisión busca aprovechar el posicionamiento que la marca ya tiene entre los consumidores y evitar el reto de introducir una nueva identidad comercial desde cero.

Estados financieros de Televisa y AT&T estarán separados

Alfonso de Angoitia, copresidente de Grupo Televisa, explicó que en el ámbito financiero, la estrategia de Televisa también contempla mantener diferenciada, al menos en una etapa inicial, la información financiera de AT&T México respecto de sus negocios de izzi y Sky.

Además, indicó que no se prevé hacer pública la información financiera de AT&T México durante la fase inicial de integración, por lo que se evaluará posteriormente cómo divulgarla.

El directivo explicó que tras concretarse la operación, Televisa trabajará en la conversión de sus reportes, actualmente elaborados bajo los principios contables estadounidenses (US GAAP), a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

AT&T México presenta actualmente sus reportes financieros bajo los principios contables estadounidenses, por lo que Televisa deberá realizar un proceso de conversión a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), con el objetivo de homologar los criterios contables de la compañía con los utilizados por el grupo.

Jesís Romo explicó que la decisión de separar los estados financieros de AT&T de Televisa también responde al acuerdo joint venture que alcanzó con Fintech.

De esta manera, Televisa apuesta por capturar los beneficios comerciales de la convergencia entre los servicios fijos y móviles sin avanzar, al menos en una primera etapa, hacia una integración operativa y financiera total.

El desafío estará en traducir la comercialización conjunta en eficiencias reales, mayores ingresos y una oferta más competitiva para los consumidores, sin que la separación de las estructuras limite el aprovechamiento de las sinergias.

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GRUPO TELEVISA, S.A. AT&T

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