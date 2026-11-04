El plan comenzará a tomar forma una vez que la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) apruebe la transacción entre Televisa y Fintech Holdings. La convergencia de servicios fijos y móviles se apoyará en la comercialización cruzada y la venta de paquetes combinados, en un mercado donde las compañías buscan retener clientes y aumentar los ingresos que obtienen de cada uno.

“La idea es crear muchas sinergias en ambos sentidos que se materializan en los ingresos de ambas compañías desde el principio. Se implementarán más paquetes combinados. Habrá suscriptores de Izzi que tendrán servicios de AT&T, y habrá suscriptores de AT&T que tendrán servicios de Izzi”, explicó Francisco Valim, CEO de izzi y Sky, durante una conferencia con analistas por los resultados financieros del tercer trimestre de 2026.

El modelo también apunta a que los usuarios puedan mantener la conectividad al desplazarse entre distintas redes, de acuerdo con la cobertura y las necesidades de cada dispositivo. Para Televisa, combinar infraestructura fija, móvil y satelital representa una oportunidad para ampliar su oferta sin construir desde cero una operación integrada.

Una integración comercial, no corporativa

La decisión de mantener separados los negocios responde, en buena medida, a la estructura de la transacción. Televisa y Fintech Holdings acordaron participar con 50% cada una en el negocio adquirido, por lo que los activos de AT&T México no pasarán directamente a formar parte de la estructura corporativa de Grupo Televisa.

Jesús Romo, analista de la consultora GlobalData y especialista en telecomunicaciones, explicó que la decisión de mantener los activos separados responde a la estructura de joint venture del acuerdo entre Televisa y Fintech Holdings donde ambas tendrán una participación del 50%. “Por eso no puede consolidar los activos dentro de la estructura de Grupo Televisa”.

El especialista no descarta que esta separación cambie con el tiempo. Aunque las empresas pueden comenzar compartiendo productos y canales comerciales, la integración de sus operaciones podría convertirse en una alternativa para obtener mayores eficiencias y potenciar el valor de los activos.

El reto está en coordinar dos negocios que seguirán funcionando bajo estructuras distintas. “El tener las entidades separadas genera el reto de ver cómo se van integrar productos fijos a la par de los móviles y viceversa para dar paso a esas eficiencias”, consideró Romo.

La convergencia de telecomunicaciones no se resolverá únicamente con la posibilidad de vender internet junto con telefonía móvil. También requerirá coordinar las ofertas, los sistemas comerciales y la atención a los clientes para que la combinación de servicios se traduzca en una experiencia integrada.