Los inconvenientes aparecen desde el emparejamiento inicial del teléfono con el sistema multimedia y pueden repetirse cuando el conductor intenta conectar un segundo dispositivo. También ocurren al entrar o salir del vehículo y se vuelven más frecuentes cuando el sistema tiene varios equipos registrados o después de reiniciarse.

El problema refleja una paradoja para la industria automotriz. Los fabricantes incorporan cada vez más funciones digitales para diferenciar sus modelos, pero la experiencia de uso no siempre avanza al mismo ritmo. La conectividad, que debería simplificar la interacción entre el conductor y el vehículo, se está convirtiendo en una fuente de insatisfacción.

El segundo problema más recurrente tiene que ver con algo aparentemente más sencillo: la disponibilidad de puertos USB para cargar dispositivos electrónicos. Aunque los automóviles integran cada vez más funciones digitales, su infraestructura de conexiones físicas no siempre responde a las necesidades de los usuarios.

La mayoría de las unidades cuenta con apenas dos puertos USB, una configuración que comienza a quedarse corta frente a la cantidad de dispositivos que los ocupantes necesitan conectar. Los consumidores demandan más conexiones tipo C, alternativas para conectar computadoras portátiles y puertos en la segunda fila de asientos, particularmente para cargar teléfonos y otros equipos.

El tercer lugar lo ocupan los problemas relacionados con las cámaras. Algunos vehículos ya incorporan hasta seis dispositivos de este tipo o sistemas que ofrecen una visión periférica de la unidad, pero sus lentes se ensucian con facilidad. Para algunos propietarios, limpiarlos se ha convertido en una tarea prácticamente diaria para mantener la visibilidad de los sistemas de asistencia.

La tendencia también se refleja en las categorías que concentran más quejas de los consumidores. El infoentretenimiento es el apartado con mayores problemas en la industria automotriz, seguido de los controles y displays, y después de la experiencia de manejo.

“El infoentretenimiento es el talón de Aquiles de toda la industria en todo el mundo. Están dando pantallas más grandes, pero más problemas. Si vienen más equipados, ahí puede haber problemas. Es donde deben de trabajar para mejorar”, comenta Gerardo Gómez, country manager de J.D. Power México, en entrevista con Expansión.

Las pantallas de mayor tamaño, los sistemas de conectividad y las cámaras multiplican las posibilidades de interacción, pero también agregan componentes que deben funcionar de manera coordinada y responder a las condiciones de uso de cada mercado.