Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Pemex duplica los días de trabajo perdidos por accidentes en sus instalaciones

Entre julio y septiembre, Pemex reportó 33 días perdidos por millón de horas-hombre trabajadas con exposición al riesgo, un indicador que mide las consecuencias de los accidentes sobre el personal.
jue 05 noviembre 2026 02:45 PM
Añadir Expansión en Google
Refinería de Minatitlán, en el estado de Veracruz, registra un incendio al interior del complejo.
Los accidentes registrados en lo que va del año en las refinerías no solo dejan a empresa con daños en la infraestructura, también genera lesiones y pérdidas humanas en sus trabajadores. (Cuartoscuro)

La seguridad industrial se ha convertido en otro frente de presión para Pemex. Mientras la petrolera mexicana enfrenta el reto de mantener en operación una infraestructura que requiere inversiones crecientes, sus indicadores de accidentes muestran un deterioro. En el tercer trimestre de 2026, los días perdidos por lesiones laborales más que se duplicaron respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que los accidentes de mayor gravedad también registraron un incremento.

Entre julio y septiembre, Pemex reportó 33 días perdidos por millón de horas-hombre trabajadas con exposición al riesgo, un indicador que mide las consecuencias de los accidentes sobre el personal. La cifra representa un incremento de 106.2% frente a los 16 días registrados en el tercer trimestre de 2025.

Publicidad

La mejoría respecto al trimestre inmediato anterior fue marginal. Entre abril y junio de este año, el indicador se ubicó en 34 días perdidos, apenas uno más que en el periodo más reciente. Esto significa que, aunque la cifra dejó de crecer, permanece prácticamente en el doble del nivel observado un año antes.

El deterioro también se refleja en la frecuencia de los accidentes. Durante el tercer trimestre, el índice de frecuencia del personal alcanzó 0.36 accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, un aumento de 24% respecto a los 0.29 accidentes registrados en el mismo lapso de 2025.

En términos absolutos, entre julio y septiembre se reportaron 31 trabajadores lesionados en instalaciones de la petrolera, aunque no hubo personas fallecidas. De estos incidentes, 11 ocurrieron en actividades relacionadas con exploración y extracción, nueve en procesos industriales, seis en logística y cinco en administración y servicios.

A estos indicadores se suma el comportamiento de los accidentes de mayor gravedad. Al cierre del tercer trimestre, el índice de frecuencia acumulado de eventos de seguridad de los procesos Tier 1, que comprende los incidentes más graves, se ubicó en 0.21, un incremento de 162% frente al mismo periodo de 2025.

Durante el trimestre se registraron 18 eventos de esta categoría, de los cuales 78% correspondieron a la Dirección de Logística. La concentración de los incidentes en esta área coloca a las operaciones de transporte y distribución de hidrocarburos entre los principales focos de atención para la empresa que dirige Juan Carlos Carpio .

Pemex asegura que realiza análisis de causa-raíz de todos los eventos clasificados como moderados y graves para identificar los factores que los provocaron y establecer acciones correctivas y preventivas que eviten su repetición.

“En los eventos clasificados como muy graves, los análisis están a cargo de investigadores independientes, tanto nacionales como internacionales. Estos procesos están orientados a fortalecer el Sistema Pemex SSPA y la rendición de cuentas ante las partes interesadas”, expone la empresa en su reporte de resultados.

El Sistema Pemex SSPA corresponde al modelo de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de la petrolera, mediante el cual busca reducir los riesgos asociados con sus actividades industriales.

Publicidad

El mantenimiento, detrás de los accidentes

Para Gonzalo Monroy, socio director de la consultora GMEC, el deterioro de los indicadores de seguridad industrial está relacionado con la falta de mantenimiento de las instalaciones de Pemex, un problema que se ha acumulado y cuyos efectos alcanzan tanto a la infraestructura como a los trabajadores.

El especialista sostiene que las restricciones presupuestales han limitado la capacidad de la petrolera para atender las necesidades de sus instalaciones, particularmente en actividades de mantenimiento y exploración.

“A Pemex lo han venido utilizando, especialmente en 2024 y 2025, como una especie de balance fiscal, en lugar de bajarle a programas sociales o cortarle a los programas de la Defensa o alguna otra opción, van y le recortan presupuesto a Pemex, y a lo primero que se van es a exploración y luego a los temas de mantenimiento, así que no alcanza para toda la infraestructura”, explicó en entrevista.

Las consecuencias, añade, se extienden a ductos, refinerías , centros procesadores de gas y plataformas petroleras, instalaciones que requieren intervenciones periódicas para mantener sus condiciones de operación y seguridad.

Esta dinámica, que ya lleva varios años, está haciendo que 2026 sea un año extraordinariamente malo en términos de incidentes de seguridad industrial
Gonzalo Monroy, socio director de la consultora GMEC

Los accidentes registrados durante el año dan cuenta de los riesgos que enfrenta la infraestructura de la petrolera. El 10 de septiembre, Pemex reportó una fuga de crudo en un ducto submarino del campo Ek-Balam, cuyas actividades de contención comenzaron entre el 12 y el 14 de septiembre.

“Al 14 de septiembre se había alcanzado un avance de 100% en la remoción del lastre y en la fabricación de la envolvente metálica, iniciándose su instalación a 50 metros de profundidad para reparar la sección afectada del ducto submarino. Asimismo, se mantuvieron actividades de vigilancia preventiva y recuperación de hidrocarburos en coordinación con las autoridades competentes”, informó la empresa.

Lee también: Pemex duplica índice de gravedad de accidentes en el segundo trimestre

Publicidad

Otro incidente ocurrió el 19 de octubre, cuando se registró un incendio en la plataforma no tripulada Abkatún-H, ubicada frente a las costas de Campeche. Hasta el momento, la empresa no ha precisado el origen del siniestro y mantiene las investigaciones correspondientes.

A estos casos se suma la contingencia del pozo Krem-1, donde los trabajos de perforación derivaron, desde marzo, en emanaciones de gas e hidrocarburos y un incendio que permaneció activo durante varios meses.

Fue hasta principios de agosto cuando Pemex concluyó el cierre del pozo, como primera etapa para controlar la contingencia y detener el flujo de hidrocarburos en la superficie. Las labores posteriores contemplan el saneamiento ambiental, la reparación de afectaciones y la atención a las comunidades.

Pemex tiene 268 riesgos pendientes de atender

La petrolera reconoce que todavía tiene trabajo pendiente para reducir los riesgos de seguridad industrial en sus instalaciones. De acuerdo con su reporte, cuenta con un inventario de 1,033 riesgos identificados, de los cuales ha atendido 765.

Los 268 restantes tienen programas de mitigación y atención definitiva. Para resolver el inventario completo, Pemex estima que requiere una inversión de 31,500 millones de pesos.

De ese monto, 17,400 millones ya fueron ejercidos, mientras que otros 14,100 millones de pesos corresponden a riesgos que todavía necesitan recursos para su atención.

La cifra representa el tamaño del esfuerzo financiero que la empresa necesita para reducir las vulnerabilidades de su infraestructura. Sin embargo, mientras los trabajos de mantenimiento y mitigación avanzan, los indicadores de frecuencia y gravedad de los accidentes muestran que la seguridad operativa continúa siendo uno de los principales desafíos de la petrolera.

“Como ves, esto no es un problema puntual de una subsidiaria o de una línea de negocio, es un problema sistémico que está atravesando Pemex”, concluyó Monroy.

Tags

Pemex

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad