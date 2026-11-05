Pemex duplica los días de trabajo perdidos por accidentes en sus instalaciones

La mejoría respecto al trimestre inmediato anterior fue marginal. Entre abril y junio de este año, el indicador se ubicó en 34 días perdidos, apenas uno más que en el periodo más reciente. Esto significa que, aunque la cifra dejó de crecer, permanece prácticamente en el doble del nivel observado un año antes.

El deterioro también se refleja en la frecuencia de los accidentes. Durante el tercer trimestre, el índice de frecuencia del personal alcanzó 0.36 accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, un aumento de 24% respecto a los 0.29 accidentes registrados en el mismo lapso de 2025.

En términos absolutos, entre julio y septiembre se reportaron 31 trabajadores lesionados en instalaciones de la petrolera, aunque no hubo personas fallecidas. De estos incidentes, 11 ocurrieron en actividades relacionadas con exploración y extracción, nueve en procesos industriales, seis en logística y cinco en administración y servicios.

A estos indicadores se suma el comportamiento de los accidentes de mayor gravedad. Al cierre del tercer trimestre, el índice de frecuencia acumulado de eventos de seguridad de los procesos Tier 1, que comprende los incidentes más graves, se ubicó en 0.21, un incremento de 162% frente al mismo periodo de 2025.

Durante el trimestre se registraron 18 eventos de esta categoría, de los cuales 78% correspondieron a la Dirección de Logística. La concentración de los incidentes en esta área coloca a las operaciones de transporte y distribución de hidrocarburos entre los principales focos de atención para la empresa que dirige Juan Carlos Carpio .

Pemex asegura que realiza análisis de causa-raíz de todos los eventos clasificados como moderados y graves para identificar los factores que los provocaron y establecer acciones correctivas y preventivas que eviten su repetición.

“En los eventos clasificados como muy graves, los análisis están a cargo de investigadores independientes, tanto nacionales como internacionales. Estos procesos están orientados a fortalecer el Sistema Pemex SSPA y la rendición de cuentas ante las partes interesadas”, expone la empresa en su reporte de resultados.

El Sistema Pemex SSPA corresponde al modelo de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de la petrolera, mediante el cual busca reducir los riesgos asociados con sus actividades industriales.