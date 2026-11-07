Petrobras analiza áreas petroleras en México para detectar oportunidades de desarrollo

Dicha información fue dada a Petrobras por la Secretaría de Energía (Sener), que es la dependencia que ahora agrupa y administra la información que previamente manejaba la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

“Petrobras analiza la información para identificar y priorizar oportunidades exploratorias”, expone el reporte de Pemex.

Hasta el momento se han realizado estudios sísmicos en ocho áreas petroleras ubicadas dentro del Golfo de México.

Áreas petrolera en análisis

Los campos o bloques petroleros en las que se están realizando los estudios sísmicos son las siguientes:

Anegada-Labay

Centauro

Centauro Sur

Holok Alvarado

Magno Etapa 1Q

Máximo

Máximo Ampliación

Yoka-Butub

También se están realizando estudios en campos maduros, yacimientos presalinos con el objetivo de encontrar oportunidades exploratorias.

Hay avances, pero hay que esperar a que se consoliden

José María Valenzuela, académico de El Colegio de México, dijo que las elecciones presidenciales de Brasil habían puesto en pausa los alcances y la ejecución del memorándum, pero la información publicada por Pemex, brinda seguridad de sus avances.

“Es un avance sustantivo que Pemex lo haya reportado en su informe financiero porque quiere decir están lo suficientemente seguros de que es un proceso en el que Pemex confía”, explicó.

Y por otro lado, es una manera de reconocer las capacidades de Petrobras al hacer ese tipo de trabajos exploratorias y de tecnologías de súper cómputo que están destinadas al análisis de datos.