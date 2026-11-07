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Petrobras analiza áreas petroleras en México para detectar oportunidades de desarrollo

La petrolera brasileña ya efectúa estudios sísmicos en ocho áreas del Golfo de México, así como en campos maduros y yacimientos presalinos para descubrir nuevas oportunidades de exploración petrolera.
sáb 07 noviembre 2026 02:40 PM
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plataformas petroleras en el Golfo de México
El acuerdo con Petrobras impulsará las capacidades técnicas de Pemex en la exploración de aguas profundas y la recuperación de campos maduros. (Expansión/ChatGPT)

El memorándum de entendimiento que firmaron Pemex y Petrobras empieza a registrar sus primeros avances, todo con la finalidad de lograr indentifacar nuevas reservas de hidrocarburos en México.

El reporte financiero de Pemex, correspondiente al cierre del tercer trimestre del año, muestra que la petrolera de origen brasileño ya cuenta con información geológica, geofísica y de pozos para la evaluación desde el pasado 1 de septiembre.

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Dicha información fue dada a Petrobras por la Secretaría de Energía (Sener), que es la dependencia que ahora agrupa y administra la información que previamente manejaba la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

“Petrobras analiza la información para identificar y priorizar oportunidades exploratorias”, expone el reporte de Pemex.

Hasta el momento se han realizado estudios sísmicos en ocho áreas petroleras ubicadas dentro del Golfo de México.

Áreas petrolera en análisis

Los campos o bloques petroleros en las que se están realizando los estudios sísmicos son las siguientes:

  • Anegada-Labay
  • Centauro
  • Centauro Sur
  • Holok Alvarado
  • Magno Etapa 1Q
  • Máximo
  • Máximo Ampliación
  • Yoka-Butub

También se están realizando estudios en campos maduros, yacimientos presalinos con el objetivo de encontrar oportunidades exploratorias.

Hay avances, pero hay que esperar a que se consoliden

José María Valenzuela, académico de El Colegio de México, dijo que las elecciones presidenciales de Brasil habían puesto en pausa los alcances y la ejecución del memorándum, pero la información publicada por Pemex, brinda seguridad de sus avances.

“Es un avance sustantivo que Pemex lo haya reportado en su informe financiero porque quiere decir están lo suficientemente seguros de que es un proceso en el que Pemex confía”, explicó.

Y por otro lado, es una manera de reconocer las capacidades de Petrobras al hacer ese tipo de trabajos exploratorias y de tecnologías de súper cómputo que están destinadas al análisis de datos.

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¿Qué señala el acuerdo entre las petroleras?

El acuerdo busca oportunidades de colaboración en exploración y producción de hidrocarburos, que es justo en lo que se está avanzando según la información de Pemex; así como el desarrollo de procesos industriales.

En una siguiente etapa se contempla colaboración en actividades de refinación, petroquímica, fertilizantes y procesamiento de gas natural, así como recuperación de líquidos, eficiencia energética, reducción de emisiones y protección ambiental.

También se exploran oportunidades en tecnologías de captura de carbono y en la producción de combustibles de menor intensidad de carbono, en línea con las tendencias internacionales para disminuir la huella ambiental de la industria energética.

Otro de los componentes del acuerdo es el intercambio de experiencias en materia regulatoria, seguridad industrial y confiabilidad operativa.

El acuerdo, que fue firmado en junio de 2026 por Juan Carlos Carpio, director general de Pemex, y Magda Chambriad, presidenta de Petrobras, fue calificado por la petrolera mexicana como una oportunidad para fortalecer sus capacidades técnicas en segmentos donde hoy enfrenta importantes retos operativos, particularmente en exploración de aguas profundas y en la recuperación de producción en campos maduros.

“La firma de este (memorándum) establece un marco de colaboración estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar, de manera conjunta, proyectos potenciales e integrales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, para nuevos descubrimientos y para oportunidades de optimización e incremento de producción en aguas profundas, áreas de aceite pesado y extrapesado, campos maduros y potencial presal en el Golfo de México, y en actividades relacionadas con procesos industriales como refinación y petroquímica”, dijo el directivo mexicano.

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