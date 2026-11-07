Petrobras analiza áreas petroleras en México para detectar oportunidades de desarrollo

¿Qué señala el acuerdo entre las petroleras?
El acuerdo busca oportunidades de colaboración en exploración y producción de hidrocarburos, que es justo en lo que se está avanzando según la información de Pemex; así como el desarrollo de procesos industriales.
En una siguiente etapa se contempla colaboración en actividades de refinación, petroquímica, fertilizantes y procesamiento de gas natural, así como recuperación de líquidos, eficiencia energética, reducción de emisiones y protección ambiental.
También se exploran oportunidades en tecnologías de captura de carbono y en la producción de combustibles de menor intensidad de carbono, en línea con las tendencias internacionales para disminuir la huella ambiental de la industria energética.
Otro de los componentes del acuerdo es el intercambio de experiencias en materia regulatoria, seguridad industrial y confiabilidad operativa.
El acuerdo, que fue firmado en junio de 2026 por Juan Carlos Carpio, director general de Pemex, y Magda Chambriad, presidenta de Petrobras, fue calificado por la petrolera mexicana como una oportunidad para fortalecer sus capacidades técnicas en segmentos donde hoy enfrenta importantes retos operativos, particularmente en exploración de aguas profundas y en la recuperación de producción en campos maduros.
“La firma de este (memorándum) establece un marco de colaboración estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar, de manera conjunta, proyectos potenciales e integrales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, para nuevos descubrimientos y para oportunidades de optimización e incremento de producción en aguas profundas, áreas de aceite pesado y extrapesado, campos maduros y potencial presal en el Golfo de México, y en actividades relacionadas con procesos industriales como refinación y petroquímica”, dijo el directivo mexicano.