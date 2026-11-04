La reunión será resultado de una mesa de diálogo en la que participaron representantes de la Secretaría de Energía (Sener), Pemex, la Alianza Nacional de Jubilados y la UNTyPP. En ese encuentro, celebrado este martes, los trabajadores consiguieron colocar sus principales demandas en la agenda de las autoridades y obtener el compromiso de la empresa de presentar una respuesta concreta.

“La UNTyPP reiteró su reclamo ante la postura previamente manifestada por Pemex de que no habría incremento salarial. En respuesta, la representación de la empresa señaló que se encuentra buscando alternativas y solicitó que se les brinde la oportunidad de presentar una respuesta concreta el próximo 18 de noviembre”, informó la organización en un comunicado interno dirigido a sus afiliados.

Aunque la apertura de un canal de negociación representa un avance para los trabajadores, el sindicato mantendrá sus exigencias hasta obtener una solución. El acercamiento con las autoridades federales ocurrió después de las manifestaciones y bloqueos que realizaron hace un par de semanas para presionar a la petrolera.

¿Qué pide el UNTyPP?

El reclamo salarial tiene como antecedente la revisión contractual de octubre de 2025, cuando Pemex acordó con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) , su organización mayoritaria, un incremento salarial de 4.5%. Sin embargo, la empresa dejó fuera de ese ajuste a los integrantes de la UNTyPP, bajo el argumento de que ocupan plazas de confianza.

Mientras Pemex sostiene que estos trabajadores no tienen los mismos derechos que el personal de base sindicalizado, la UNTyPP defiende que las funciones que desempeñan no corresponden a las actividades que legalmente definen a un trabajador de confianza. Por ello, considera que también debe recibir los beneficios derivados de las negociaciones laborales.

“Somos un sindicato legalmente reconocido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por la misma administración de Pemex, quien nos denomina como un sindicato minoritario, y merecemos las mismas garantías que se le da al otro sindicato; pero la empresa ahora nos denomina como un personal de confianza, pero nos descuentan cuotas sindicales”, dijo Martín Ruiz Gámez, secretario general de la UNTyPP, a Expansión en octubre de 2025.

La organización sostiene sus argumentos en el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que la categoría de trabajador de confianza depende de las funciones efectivamente desempeñadas y no de la denominación que el patrón asigne al puesto. También recurre al artículo 123 constitucional, que establece que corresponde al Congreso de la Unión determinar los cargos que deben considerarse de confianza.

En contraste, el Reglamento de Trabajo de Personal de Confianza de la Empresa Pública del Estado de Petróleos Mexicanos, modificado el 14 de abril de 2026, establece en su artículo 3 que se considera personal de confianza a quienes sean contratados bajo sus disposiciones y, por tanto, no estén sujetos a las reglas del contrato colectivo de trabajo.