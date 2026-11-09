“Hace unas semanas se inició la fase de evaluación en el estado de Coahuila, en la comunidad de Hidalgo, con la perforación de un pozo de captación de agua salobre o no apta para el consumo humano. Estamos a la espera de los resultados que confirmen las características del agua salobre y la rectificación de que no exista comunicación con los acuíferos de agua dulce”, aseguró Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Pemex, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

“Estamos trabajando y lo hacemos con toda la responsabilidad”, agregó el funcionario ante los legisladores.

El estudio representa uno de los primeros pasos operativos de la estrategia gubernamental para desarrollar los yacimientos de gas no convencional mediante fractura hidráulica. El objetivo es aprovechar los recursos que permanecen atrapados en formaciones geológicas de difícil extracción y elevar la producción nacional de gas natural, en un mercado donde las importaciones provenientes de Estados Unidos han llegado a representar hasta 75% del consumo del país.

Para avanzar, el gobierno estableció un comité de evaluación técnica que identificó el mayor potencial de recursos en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picacho. De acuerdo con estimaciones reportadas por Expansión, ambas regiones concentran un potencial de 120.8 millones de pies cúbicos de recursos prospectivos.

Sin embargo, antes de decidir si se desarrollarán estos recursos, la evaluación del agua será determinante. La condición establecida es que las operaciones puedan abastecerse de agua salobre o no apta para consumo humano y que se descarte cualquier comunicación con los acuíferos de agua dulce.

Por ahora, Pemex no ha informado cuánto tiempo tomará obtener los resultados ni qué empresas podrían participar en la eventual explotación de los yacimientos. Tampoco se han dado a conocer los nombres de las empresas que pudieran participar en la producción del gas no convencional en caso de obtener los resultados esperados para los pozos de agua.

Una apuesta de miles de millones de dólares

El interés por el fracking responde a un problema estructural del mercado energético mexicano. La producción nacional de gas natural no alcanza para cubrir la demanda, por lo que el país depende de los suministros estadounidenses, una exposición que también lo hace vulnerable a las condiciones de producción, transporte y precios del mercado de ese país.

Reducir esa dependencia requiere mucho más que habilitar los recursos no convencionales de Coahuila y otras regiones. México necesita desarrollar 24 proyectos completamente nuevos de exploración y producción de gas natural seco, capaces de aportar hasta 9,000 millones de pies cúbicos diarios adicionales a la producción actual.

En septiembre pasado, Merlín Cochran, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), estimó que desarrollar esa capacidad requeriría inversiones por 108,000 millones de dólares .

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